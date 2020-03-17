EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  24753  105
Матеріали за темою:
Все про:вакцина (189) медицина (895) COVID-19 (1021)

 Вчені заявили про прорив у розробці вакцини від COVID-19

Біофармацевтична компанія Medicago оголосила про успішне виробництво вірусоподібної частки коронавірусу всього через 20 днів після виділення гена SARS-CoV-2 (штаму вірусу, що викликає коронавірусну інфекцію COVID-19).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Букви, про це повідомляє сайт компанії.

Отримання вірусоподібної частки – це перший крок до розробки вакцини проти COVID-19, яка повинна пройти доклінічні випробування на безпеку і ефективність. Після їх завершення Medicago планує обговорити з організаціями охорони здоров’я початок випробувань вакцини на людях до літа (липень / серпень) 2020 року.

"Темпи нашого прогресу в боротьбі проти COVID-19 пояснюються можливостями нашої платформи на основі рослинної сировини, яка здатна виробляти вакцини і антитіла для протидії цій глобальній загрозі здоров’ю населення. Можливість виробництва вакцини-кандидата протягом 20 днів після отримання гена є критичною відмінністю нашої перевіреної технології. Ця технологія дозволяє нарощувати темпи потенційної боротьби проти COVID-19 з безпрецедентною швидкістю", – сказав доктор Брюс Кларк (Dr. Bruce Clark), генеральний директор Medicago.

Medicago також використовує свою технологічну платформу для розробки антитіл до SARS-CoV-2 у співпраці з Науково-дослідним центром інфекційних захворювань при Університеті Лаваля, очолюваним доктором Гарі Кобінгером (Dr. Gary Kobinger), який допоміг розробити вакцину і лікування від лихоманки Ебола. Ці антитіла до SARS-CoV-2 потенційно можуть бути використані для лікування людей, інфікованих вірусом. Дане дослідження частково фінансується Канадським інститутом досліджень в галузі охорони здоров’я (CIHR). "Спільними зусиллями дослідних груп Університету Лаваля і Medicago були успішно розроблені унікальні антитіла до таких інфекційних захворювань, як респіраторно-синцитіальний вірус людини і метапневмовірус людини, і подібний досвід надає нам впевненості в успішному отриманні антитіл до штаму коронавірусу SARS-CoV-2", – зазначив професор кафедри мікробіології та інфекційних захворювань і директор Науково-дослідного центру інфекційних захворювань при Університеті Лаваля доктор Гарі Кобінгер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу: сьогодні перший із 45 волонтерів отримає експериментальну дозу, - АР

Нагадаємо, Medicago – це біофармацевтична компанія з штаб-квартирою в Квебеку, яка належить Mitsubishi Tanabe Pharma (60%) і Philip Morris International (40%). Компанія є лідером в області технологій на основі рослинної сировини, яка раніше вже продемонструвала свою здатність першою відреагувати на пандемію грипу.

У 2009 році компанія випустила вакцину-кандидата проти вірусу грипу H1N1 всього за 19 днів.

У 2012 році Medicago виробила 10 мільйонів доз моновалентної вакцини проти грипу протягом одного місяця для Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA). У 2015 році компанія Medicago також швидко зробила моноклональні антитіла до лихоманки Ебола для Управління перспективних досліджень і розробок в галузі біомедицини (BARDA), що є частиною Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182205
 
   
 Топ коментарі
 
Письмо из Италии, Мир всем, Мы живем в Италии - Милан, Я поделюсь с вами и объясню вам: «Как жизнь в Милане?» В эти трудные дни и как, на ваш взгляд, вы должны учиться на ошибках и их последствиях, которые мы переживаем здесь. В настоящее время мы находимся на карантине. Мы не выходим на улицы, полиция находится в постоянном движении и арестовывает кого-либо за пределами его дома. Все закрыто! ... бизнес, торговые центры, магазины, все улицы без движения. Ощущение конца света !! Италия, страна живой жизни, превращается из одного мгновения в другое, как будто это темная страна войны. Это факт, что я никогда не думал, что когда-нибудь буду жить! Люди растеряны, грустны, обеспокоены и беспомощны, и часто не понимают, как им навязали эту реальность и когда закончится весь этот кошмар.Большая ошибка состояла в том, что в начале первого всплеска люди продолжали вести свою жизнь как обычно и выходили на улицы для работы, развлечений и ощущали себя как обычно,так что встреч с друзьями и банкетов предостаточно заразится.Все были неправы, и вы тоже! Прошу вас, будьте осторожны, это не смех и не шутка. Защитите своих близких, своих родителей, бабушку и дедушку! Болезнь опасна для них. Около 200 человек умирают здесь каждый день не потому, что медицина в Милане не очень хорошая (одна из лучших в мире), а потому, что там нет места для всех! Врачи выбирают,кто умрет! Это только из-за глупости граждан в начале, которые решили продолжать свою жизнь как обычно, независимо от новой ситуации!
Пожалуйста,учитесь на ошибках,мы маленькая страна,которая может закончиться большой трагедией.Слушай хорошо сейчас.Не выходите в людные места.Старайтесь не есть в общественных местах.Оставайтесь дома дольше в это время!Слушайте руководящие принципы Министерства здравоохранения (не играйте!). Разговаривайте примерно в метре от каждого человека,не подходите близко,не обнимайтесь и не принимайте.Получить дополнительное и профилактическое лечение и учиться на чужих ошибках.Мы рекомендуем принимать витамин С для укрепления иммунной системы. Помощь профессионалам в предотвращении распространения эпидемии ... В Италии вся страна изолирована,то есть 60 миллионов человек находятся на карантине !! Это было бы предотвращено, если бы люди услышали инструкции с самого начала. Береги себя и свою любимую жизнь.
Поделитесь сообщением со всеми людьми.
 показати весь коментар
 
Уляна Супрун
8 год ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.

М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.


 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Народная мудрость:
"Тяжело в лечении - легко в гробу."
😇
 показати весь коментар
 
 
Пока вакцину испробуют и внедрят, эпидемия уже пройдет. Вирус просто мутирует до относительно безобидного. как раз ему полгода хватит.
 показати весь коментар
 
к июлю и августу эпидемия сама спадет (по естественным причинам)!
 показати весь коментар
 
_Давайте,родимые, давайте! Пусть у вас всё получится! Или миру, каким мы его знаем, конец. И очень многие умрут.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору