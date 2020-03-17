 Вчені заявили про прорив у розробці вакцини від COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Букви, про це повідомляє сайт компанії.

Отримання вірусоподібної частки – це перший крок до розробки вакцини проти COVID-19, яка повинна пройти доклінічні випробування на безпеку і ефективність. Після їх завершення Medicago планує обговорити з організаціями охорони здоров’я початок випробувань вакцини на людях до літа (липень / серпень) 2020 року.

"Темпи нашого прогресу в боротьбі проти COVID-19 пояснюються можливостями нашої платформи на основі рослинної сировини, яка здатна виробляти вакцини і антитіла для протидії цій глобальній загрозі здоров’ю населення. Можливість виробництва вакцини-кандидата протягом 20 днів після отримання гена є критичною відмінністю нашої перевіреної технології. Ця технологія дозволяє нарощувати темпи потенційної боротьби проти COVID-19 з безпрецедентною швидкістю", – сказав доктор Брюс Кларк (Dr. Bruce Clark), генеральний директор Medicago.

Medicago також використовує свою технологічну платформу для розробки антитіл до SARS-CoV-2 у співпраці з Науково-дослідним центром інфекційних захворювань при Університеті Лаваля, очолюваним доктором Гарі Кобінгером (Dr. Gary Kobinger), який допоміг розробити вакцину і лікування від лихоманки Ебола. Ці антитіла до SARS-CoV-2 потенційно можуть бути використані для лікування людей, інфікованих вірусом. Дане дослідження частково фінансується Канадським інститутом досліджень в галузі охорони здоров’я (CIHR). "Спільними зусиллями дослідних груп Університету Лаваля і Medicago були успішно розроблені унікальні антитіла до таких інфекційних захворювань, як респіраторно-синцитіальний вірус людини і метапневмовірус людини, і подібний досвід надає нам впевненості в успішному отриманні антитіл до штаму коронавірусу SARS-CoV-2", – зазначив професор кафедри мікробіології та інфекційних захворювань і директор Науково-дослідного центру інфекційних захворювань при Університеті Лаваля доктор Гарі Кобінгер.

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Нагадаємо, Medicago – це біофармацевтична компанія з штаб-квартирою в Квебеку, яка належить Mitsubishi Tanabe Pharma (60%) і Philip Morris International (40%). Компанія є лідером в області технологій на основі рослинної сировини, яка раніше вже продемонструвала свою здатність першою відреагувати на пандемію грипу.

У 2009 році компанія випустила вакцину-кандидата проти вірусу грипу H1N1 всього за 19 днів.

У 2012 році Medicago виробила 10 мільйонів доз моновалентної вакцини проти грипу протягом одного місяця для Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA). У 2015 році компанія Medicago також швидко зробила моноклональні антитіла до лихоманки Ебола для Управління перспективних досліджень і розробок в галузі біомедицини (BARDA), що є частиною Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.