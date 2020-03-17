 Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові

Новину було опубліковано на сайті "Ведомостей" о 15:17 за київським часом, і її досі не відредагували, інформує Цензор.НЕТ.
"Метро Києва, Харкова та Львова припинять роботу через поширення коронавірусу, заборону на роботу метрополітенів України оголосив президент Володимир Зеленський", - сказано в повідомленні.
Метрополітен в Україні є в Києві, Харкові та Дніпрі.
"Львівський метрополітен" - відомий інтернет-мем, який висміює російський шовінізм і українофобію. За легендою, він був побудований бандерівцями під час нацистської окупації міста в роки Другої світової війни з використанням рабської праці росіян, а його лінії мають форму тризуба.
Уряд Великобританії створив спеціальний підрозділ, призначений для боротьби з російською дезінформацією щодо нового коронавірусу
'Захист країни від дезінформації та цифрових втручань є головним пріоритетом', - заявив міністр цифрових технологій Великобританії Олівер Дауден.Уряд Великої Британії створив особливий відділ боротьби з дезінформацією через підозри, що Росія навмисне поширює у мережі фейки про коронавірус
Уряд прем'єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона створив особливий відділ боротьби із дезінформацією на тлі підозр, що Росія навмисно розповсюджує фейкові новини щодо коронавірусу, сіючи паніку серед населення Сполученого Королівства.
У британському керівництві висловлюють дедалі більше занепокоєння спробами Кремля та асоційованих із ним угруповань використати пандемію, наповнюючи медіапростір та соціальні мережі плітками, щоб загострити ситуацію.
На ворові шапка горить
"Коронавирус как психическое оружие против России" (по ЗМІ РФ)
Найбільше кричить - тримайте злодія, сам злодій!
" знаний у русского об украине тощь, знают вот украинское сало да украинский борщ..." В.Маяковський (нащадок українського козака Маяка)"Долг Украине"