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 Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові

Російське видання "Ведомости" опублікувало матеріал про закриття у зв'язку з карантином неіснуючого метро у Львові.

Новину було опубліковано на сайті "Ведомостей" о 15:17 за київським часом, і її досі не відредагували, інформує Цензор.НЕТ.

"Метро Києва, Харкова та Львова припинять роботу через поширення коронавірусу, заборону на роботу метрополітенів України оголосив президент Володимир Зеленський", - сказано в повідомленні.

Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові 01

Метрополітен в Україні є в Києві, Харкові та Дніпрі.

"Львівський метрополітен" - відомий інтернет-мем, який висміює російський шовінізм і українофобію. За легендою, він був побудований бандерівцями під час нацистської окупації міста в роки Другої світової війни з використанням рабської праці росіян, а його лінії мають форму тризуба.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182203
 
   
 Топ коментарі
 
"Львовский метрополитен" - известный интернет-мем, высмеивающий российский шовинизм и украинофобию. По легенде, он был построен бандеровцами во время нацистской оккупации города в годы Второй мировой войны с использованием рабского труда россиян, а его линии имеют форму тризуба. Источник: https://censor.net.ua/n3182203
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А наш дебил реально этого не говорил? А то оно могло))))
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не... молчит как рыба.- ему после Испании приказали рот не раскрывать. Угрожают сдачей анализов из-за коррупциовируса, причём на этот раз обойдутся без "VADA"...
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Помню фильм какой-то рашисты показывали, так у них там электричка ходила с Очакова до Одессы Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові - Цензор.НЕТ 7865
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Вот очередной раз и спалились, как швед под Полтавой.
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Слава тебе Господи. Теперь по униатско-фашистской и американско-жидовской линии не будут ездить биндеровцы в музей русофобии
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Великобританія створила спеціальний підрозділ для боротьби з дезінформацією щодо нового коронавірусу

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У британському керівництві висловлюють дедалі більше занепокоєння спробами Кремля та асоційованих із ним угруповань використати пандемію, наповнюючи медіапростір та соціальні мережі плітками, щоб загострити ситуацію.Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові - Цензор.НЕТ 2928
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На ворові шапка горить


"Коронавирус как психическое оружие против России" (по ЗМІ РФ)
Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові - Цензор.НЕТ 2225



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P/S
Найбільше кричить - тримайте злодія, сам злодій!
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Это, кстати, хороший знак, кацарылые стали потихоньку забывать нашу страну со времен совка (в смысле, названия, в каких городах есть метро и прочие детали). Информационная постсовковая связь нарушается - и это есть гуд.Так скоро и станем для них чем-то далеким и непонятным.
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Україна завжди була незрозуміла москалю.
" знаний у русского об украине тощь, знают вот украинское сало да украинский борщ..." В.Маяковський (нащадок українського козака Маяка)"Долг Украине"
Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові - Цензор.НЕТ 5191
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Какой ужос. Бедные укрофошизды остались без крыши над головой. Теперь будут сдирать кожу с рузгоезычных чтобы пошить себе палатки.
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