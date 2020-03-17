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 Чемпіонат України з футболу призупинено

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) на виконання постанов Кабінету Міністрів України ухвалив рішення про призупинення всіх футбольних змагань на території країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Виконком УАФ ухвалив рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня припинити проведення всіх змагань.

Таким чином, турніри Української Прем'єр-ліги, Кубка України, U-21 і U-19 УПЛ, ПФЛ, Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань і змагань серед команд у всіх вікових категоріях, всіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня з 18 березня призупинено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182200
 
 
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Бог вирішив, що щоб навчити зебілів правильно обирати, одного зюзі недостатньо
треба ще й коронавірус
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Бляха в букмекерки вообще играть нечего кроме волейбола Ещё и Евро перенесли
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"Динамо" Киев - бронзовый призер. ) и знаково в свете современных тенденций политики "Шахтер" Донецк и "Заря" Луганск в Лиге Чемпионов следующего розыгрыша. ( наверное "совпадение")
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3-е, по особистим зустрічам Динамо програє Зорі.
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вже друґий тиждень як NHL всьо - в ґольф ґуляють...
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Зачем вообще сейчас футбол . тем более такого низкого качества . В стране война и куча других проблем .
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