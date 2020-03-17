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 З Єгипту повернулися 7 тисяч українців, - МЗС

Станом на вечір 17 березня з Шарм-ель-Шейха і Хургади вдалося повернути понад 7000 українців.

Про це Міністерство закордонних справ повідомляє в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"За сьогодні вже понад 7000 громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що посольство і консульства оперативно працюють, щоб усі українські громадяни змогли повернутися додому.

Читайте також: Українці, які перебувають у Єгипті, повернуться додому вже найближчим часом, - МЗС

З Єгипту повернулися 7 тисяч українців, - МЗС 01

За даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.

Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині у трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження коронавірусом.

Для допомоги туристам, які потрапили в карантин, у Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182198
 
 
 Топ коментарі
 
херас... тут отпуска 5 лет не видел, армии помогаешь чем можешь, в лишней паре ботинок себе отказіваешь а 7 000 соотечественников вот так вот преспокойно едут отдыхать и потом за мои налоги их еще и вывозят - надеюсь всевышним силам этот порядок дел на земле так же надоел как и мне...
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60000 інфа була. Значить залишилось 53000 забрать !
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Їх там два дні назад було 60 000.
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херас... тут отпуска 5 лет не видел, армии помогаешь чем можешь, в лишней паре ботинок себе отказіваешь а 7 000 соотечественников вот так вот преспокойно едут отдыхать и потом за мои налоги их еще и вывозят - надеюсь всевышним силам этот порядок дел на земле так же надоел как и мне...
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да в общем-то и не завидую... вирус всех уравняет. Что там на россии ? маевка зачетная будет?
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Это зебилы , только зебилы в такой ситуации могут поехать за границу.
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Я очень за них рад За себя не очень а за них очень очень И отдохнули и не заболели А может и заболели там же со всей Европы дохера туристов Но кого это колыхает
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Вчера писали 700 чел в Египте,а вернулось 7000...
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60000 інфа була. Значить залишилось 53000 забрать !
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Італія виклала статистику, нічого не можуть зробити, + 3500 хворих, + 345 померло.
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2989 третій день однакова кількість хворих.
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Лови, смотри актуальные данные ..... Там трындец полный (медики уже просто падают с Ног)
https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/
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Ти мене з України інформуєш про ситуацію в Італії ???
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это старые данные, я смотрю Евроньюс канал
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может это всего 491 чел. скончался в Испании, да, а по Италии 345 за сутки
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Кількість хворих не зростає в логарифтному порядку це хороший знак.
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Добре , що Мої діти в цьому року туди не
потрапили..Вже і звикли..
Навіть Моїй половині не вийшло..
Я відмовився, що ,Я там, в ****** ще не бачив... Офігеть!
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Не с нашим счастьем ездить. Муж поехал в срочно в Донецк на 2 дня. И встрял неизвестно на сколько. А хозяйство а огород.
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А сказал , шо в Египєт..
А ВИ на обсервації?
😻
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Мы переселенцы. Живём на хуторе 100 км от Донецка. Но прописка осталась донецкая. И поехал в воскресенье, на 2 дня (срочно надо). через 3 часа закрыли блокпосты. Открой паспорт - прописка Донецкая сиди там. Не на обсервации я а на хозяйстве, картошку достали садить. Пешком пойдёт. По камышам. Цемаха вывели, и он выйдет.
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Лисичка , співчуття!
Всього найкращого і хай щастить!
😁
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Дякую. Все буде добре. Хай тiки повертаеться.
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Смайлик який Ви одержали?
Перреживаю, відправляю а там якісь квадратики, старе "железо" у них і прошивки..
Вибачаюсь..
😁
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в мене давно враження шо ми вже не на порозі вєлікого шухєра..а вже давно його переступили... впевнений, що влада приховує справжню інформацію про поширення вірусу Україною
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Она не приховуе. Она сама не знает. Пока на улицах не валяются. Значит нету.
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что-то в этом есть...... может и к лучшему что скрывают... хрен они сюда кого заманили бы из выехавших, если б сказали что все, пала последняя баррикада. Вот все вернуться - тогда и озвучат ! неплохая в общем-то идея
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Напугать, не смешите.
"Не влезай, убьёт, мудила. Влез, конечно же убило. Тут же следующий ползёт. С криком всех не перебьёт. Что бы там не говорили несгибаемый народ."
То не справа для мальбрука с дубетiвки забичь крука. А то справа для жольнежа голой дупой сесть на ежа. З Єгипту повернулися 7 тисяч українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 5256
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А где еще 57000 тюленей?
Вчера одно тело уверяло что их там 60000
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С утра караваны вылетали в ******.Сейчас один за одним в Борисполе.
А с Лугандонии наших людей не вывозят.Хотя какая между ними разница
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