 З Єгипту повернулися 7 тисяч українців, - МЗС

Про це Міністерство закордонних справ повідомляє в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"За сьогодні вже понад 7000 громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади", - сказано в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що посольство і консульства оперативно працюють, щоб усі українські громадяни змогли повернутися додому.
За даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.
Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині у трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження коронавірусом.
Для допомоги туристам, які потрапили в карантин, у Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.
https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/
потрапили..Вже і звикли..
Навіть Моїй половині не вийшло..
Я відмовився, що ,Я там, в ****** ще не бачив... Офігеть!
А ВИ на обсервації?
😻
Всього найкращого і хай щастить!
😁
Перреживаю, відправляю а там якісь квадратики, старе "железо" у них і прошивки..
Вибачаюсь..
😁
"Не влезай, убьёт, мудила. Влез, конечно же убило. Тут же следующий ползёт. С криком всех не перебьёт. Что бы там не говорили несгибаемый народ."
То не справа для мальбрука с дубетiвки забичь крука. А то справа для жольнежа голой дупой сесть на ежа.
Вчера одно тело уверяло что их там 60000
А с Лугандонии наших людей не вывозят.Хотя какая между ними разница