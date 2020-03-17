 Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд

Це рішення 17 березня на сесії підтримали 26 місцевих депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Чернівців.
"Це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме осіб похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі до коронавірусу, менше пересуватися містом і залишатися вдома. Пільговий проїзд у тролейбусах і маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації", - прокоментував рішення міський голова Олексій Каспрук.
Раніше в Чернівцях створили волонтерський штаб для доставки продуктів, ліків, засобів гігієни додому самотнім літнім людям.
Беготня за гречкой, солью и спичками в любой непонятной ситуации - это тоже их наследие.