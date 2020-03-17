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 Суспільство
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Все про:карантин (311) пільги (93) пенсіонери (264) транспорт (427) Чернівці (162)

 Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд

Міськрада Чернівців тимчасово призупинила надання пільг на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Це рішення 17 березня на сесії підтримали 26 місцевих депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Чернівців.

"Це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме осіб похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі до коронавірусу, менше пересуватися містом і залишатися вдома. Пільговий проїзд у тролейбусах і маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації", - прокоментував рішення міський голова Олексій Каспрук.

Раніше в Чернівцях створили волонтерський штаб для доставки продуктів, ліків, засобів гігієни додому самотнім літнім людям.

Читайте також: У Чернівецькій області посилюють карантинні заходи через коронавірус: буде закрито спортзали, басейни, лазні та розважальні центри

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182193
 
 
 Топ коментарі
 
Уроды, поднимите ещё цены на жратву в 10 раз, и пенсионеры будут не сидеть, а лежать. Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд - Цензор.НЕТ 7137
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Оце дуже розумно і дотепно. У буковинців є високолобі чиновники.
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міськрада може змінювати закони України?
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А всего-то надо на время карантина ввести спецпропуска в транспорт для критических предприятий.
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Ну так по 1000 грн пообещали же. а вы думали что просто так?
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От і в Києві так треба було! І ніяке метро тоді не треба було б закривати...
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Кто бы тут не разорялся,но пенсионеры у нас абсолютно зазомбированное телеканалами стадо,которое действует вопреки здравому смыслу штурмуя аптеки и скупермаркеты,я сегодня открыто им сказал что если эпидемия придет,то лучше им штурмовать ритуальные бюро.
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Есть такое.

Беготня за гречкой, солью и спичками в любой непонятной ситуации - это тоже их наследие.
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Україна надэвичайна. У кацапiв пердаки рвуться.....
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на час карантину прийнятне рішення ...пенсіонери задля того щоб купити дешевше на кілька гривень сто грам ковбаси їдуть через все місто ...потім у іншу сторону на гривню дешевше крупи ...потім ще картопі теж дешевшої на 50 копійок ...і так весь день проходить ...головне що безплатно ...зверніть увагу на тих хто їздить у транспорті ...
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У нас одна пара, по пільговому щодея з Мукачева до Ужгорода їздили (1 грн квиток пільговий) бо в Ужгороді, на 5 грн.дешевше обід у кафе біля автостанції...
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Vsio rovno budet jezdit,do magazinov zaplatyt skolko nuzno.Evrope s takimi liudmi bolse problem poskolku jezdit avtobusami po vsej Evrope i mozet privesti virus,konecno u nix i pensiji drugyje na eto.
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Ааа, це треш! Це мабуть найкраще рішення з усіх пов'язаних із карантином 😁
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