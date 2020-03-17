 Венедіктова не вихована системою, вона не відновлюватиме прокуратуру з безмежними повноваженнями, - глава комітету ВР Монастирський

У цьому безсумнівний плюс призначення її на цю посаду, вважає глава Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. У коментарі Цензор.НЕТ він підкреслив, що вона обійняла цю посаду в дуже складний час. По-перше, зараз перед прокуратурою так само, як і перед всією країною, стоять виклики, спровоковані коронавірусом, і на них треба оперативно реагувати. Буквально сьогодні Верховна Рада внесла правки в законодавство і посилила відповідальність за недотримання відповідних умов перебування в карантині, умисне зараження громадян і т.д. Йдеться про адміністративну та кримінальну відповідальність.

По-друге, необхідно продовжити реформування самої прокуратури, яке було розпочато Русланом Рябошапкою. "Потрібно правильно відповісти на питання, що робити з реформою, яка була розпочата Русланом Рябошапкою. Зараз тільки середина цієї реформи. Очевидно, її треба продовжити хоча б на рівні областей, - пояснює Денис Монастирський. - Для цього треба зрозуміти, якою має бути ідеальна обласна прокуратура, які функції вона має виконувати, які саме підрозділи залишити, а які - потрібно скасувати. Для цього, звичайно, потрібен функціональний аудит, який має бути проведений найближчим часом.

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Крім того, потрібно зрозуміти, яким чином і кого залучати на посади в прокуратурі. Це мають бути тільки люди зі сторони, які до цього не працювали в органах прокуратури, або все ж слід надати можливість кар'єрного росту людям з місцевих прокуратур. Я думаю, це було б правильно, щоб вони отримали можливість взяти участь у такому конкурсі на нові посади в обласних прокуратурах".

Також, на його думку, викликом зараз є досить велика кількість судових рішень про поновлення на посадах осіб, які були звільнені, коли стартувала реформа прокуратури, за те, що не написали заяви на атестацію встановленої форми.

"Багато що залежить від того, хто стане заступниками генерального прокурора, оскільки було сказано, що це повинні бути професійні співробітники, що мають досвід в організації досудового розслідування, - переконаний Денис Монастирський. - Тому від того, хто прийде на ці посади також залежатиме напрямок, за яким розвиватиметься прокуратура найближчими місяцями".

Нагадаємо, 17 березня 2020 Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу генпрокурора України.