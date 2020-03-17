 В адміністративні будівлі міністерства охорони здоров'я обмежили доступ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті відомства.
"З метою недопущення поширення коронавірусу серед працівників апарату МОЗ та враховуючи карантинні заходи, наказом міністра охорони здоров'я України тимчасово обмежено допуск до адміністративних будівель і службових приміщень міністерства", - наголошується в повідомленні.
Обмеження не стосуються народних депутатів України, їхніх помічників, членів уряду, працівників секретаріату Кабінету міністрів України, керівників та заступників керівників центральних та інших органів виконавчої влади, посадових осіб організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, та працівників міністерства.
Посадові особи, представники громадськості, члени робочих груп і комісій, яких запросили для участі в засіданнях, братимуть участь у режимі відеоконференції.
персони, чи до влади...
😁
смартфон..Вибачаюсь..
Це великий палець -вверх,
і вниз..
😁
😁
Работники на НП в перчатках и в повязках, работники в магазинах Рошен - нет. НП пожертвовала 25 млн. грн. медицине, Рошен - молчит 🤐
Європейська Солідарність передайте жадному специалисту по строительству собачьих будок, что его солидарность совсем не европейская
Сиділо без маски..
Побувавши в Іспанії та Англії!
Корону хоче...
😁
аби я тебе не знав....
бережи себе.
як би там не було, бережи себе