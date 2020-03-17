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 Суспільство, Здоров'я
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 В адміністративні будівлі міністерства охорони здоров'я обмежили доступ

Міністерство охорони здоров'я України вводить обмежувальні заходи щодо допуску в адміністративні будівлі міністерства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті відомства.

"З метою недопущення поширення коронавірусу серед працівників апарату МОЗ та враховуючи карантинні заходи, наказом міністра охорони здоров'я України тимчасово обмежено допуск до адміністративних будівель і службових приміщень міністерства", - наголошується в повідомленні.

Обмеження не стосуються народних депутатів України, їхніх помічників, членів уряду, працівників секретаріату Кабінету міністрів України, керівників та заступників керівників центральних та інших органів виконавчої влади, посадових осіб організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, та працівників міністерства.

Посадові особи, представники громадськості, члени робочих груп і комісій, яких запросили для участі в засіданнях, братимуть участь у режимі відеоконференції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182187
 
 
 Топ коментарі
 
Готівку тягав чумаданами тільки Зек єнакуєвський.
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А кого це ти зібрався вішати? Брехуна оманського? А сам втік до гансів.
В администраитвные здания министерства здравоохранения ограничили доступ - Цензор.НЕТ 4832
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Ойц, у Вас старий компютер, чи айфон/
смартфон..Вибачаюсь..
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Какая разница между Нова Пошта и ROSHEN?
Работники на НП в перчатках и в повязках, работники в магазинах Рошен - нет. НП пожертвовала 25 млн. грн. медицине, Рошен - молчит 🤐
Європейська Солідарність передайте жадному специалисту по строительству собачьих будок, что его солидарность совсем не европейская
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👍🏻👍🏻👍🏻
Сиділо без маски..
Побувавши в Іспанії та Англії!
Корону хоче...
😁
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Коли у вас пройде напад "екстрасенсорики", подивіться засідання ВР за 17 березня 2020 року, щоб не виглядати імбецилом
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Виглядати мона, а бути-це Ваше життя..😁
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шо ти хочеш, п"ятак?
аби я тебе не знав....
бережи себе. В администраитвные здания министерства здравоохранения ограничили доступ - Цензор.НЕТ 6838
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А кого це ти зібрався вішати? Брехуна оманського? А сам втік до гансів.

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Он же Инкогнито. Думаю, оставит чемодан с баблом на пороге больницы и уйдёт. А может уже? В администраитвные здания министерства здравоохранения ограничили доступ - Цензор.НЕТ 7115
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Готівку тягав чумаданами тільки Зек єнакуєвський.
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Семка, ты случайно не заразился коровьем вирусом? Какая разница между тобой и ссыклом? а никакой, он под прокси и ты под прокси. Сынок, за шо тебе ЗП платят по каждому посту, ваш баян про Президента Порошенко (настоящего) уже никто не кушает, разве что такие примитивы как ты из параши в какой ты сидишь. В административные здания министерства здравоохранения ограничили доступ - Цензор.НЕТ 5832
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Борминталь, вибач мене.... чогось гидую соєвими....

як би там не було, бережи себеВ административные здания министерства здравоохранения ограничили доступ - Цензор.НЕТ 1117
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Всё правильно . Их и без эпидемии готовы порвать .
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Ну да, земарзота административная будет в "домике",а рядовые врачи будут пахать за 4тыщ без защиты, тк те крохи, что дали использываются на бениных журнашлюх, которые больными притворяются...
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