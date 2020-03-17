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 Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь на Донбасі, поранено двох воїнів ОС, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонену мінськими угодами зброю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували шість обстрілів: двічі - поблизу Павлополя (5 мін з 82-мм мінометів, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), біля Березового (зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Старогнатівки (18 мін із мінометів калібру 120 мм), Широкиного (5 мін з 82-мм мінометів) і Славного (з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь чотири рази: двічі - в районі Новолуганського (5 мін з 82-мм мінометів, з протитанкового ракетного комплексу), а також поряд з Оріховим (5 мін із мінометів калібру 82 мм) і Новотошківського (15 мін з 82-мм мінометів).

"Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористи з мінометів обстріляли наші позиції під Новотошківським - поранено двоє воїнів, - штаб ООС

Також наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх евакуювали в військово-медичний заклад, де оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 16 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182186
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Українським воїнам
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Надо , чтобы воины ОС 10 раз открыли огонь , и были ранены двое из ватного обезьянника .
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Надо , чтобы воины ОС 10 раз открыли огонь , и были ранены двое из ватного обезьянника .
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Фронт будет проходит Миллерова - Каменск -Лихая- Гуково- Новошахтинск- Аэропорт- Ростов -Таганрог - бомбить будет теперь путин хло свои города.
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А че Сивоха тормозит?
Пусть туда съездит со своей программой!!! Объяснит заблудшим лугандонцам их ошибки и укажет путь мира и добра!!!
\\ хоть от одной проблемы избавимся!
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алкосивухе на дамбас нельзя. дамбасские кормильцы его не прокормят и не пропоят.
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Штаны обоссаные сушить после того как обоссал на сходил в них на полу
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Захват нефтезавода под Новошахтинском..
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один наемник путина хла погиб, еще один получил тяжелые ранения возле Саханки

Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь на Донбасі, поранено двох воїнів ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 397
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Кожного дня є реальні поранені, тільки у березні десять загиблих, а ЗЕленій соплі #янелох все пх, ніякої реакції Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь на Донбасі, поранено двох воїнів ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2565 Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь на Донбасі, поранено двох воїнів ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2485
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сегодня,что закрыли до 1 мая с днрлнр,для всех.лишь только могут вернуться россияне,с регистрацией в рф.остальное-не катит.и это точно.и на Успенке,говорили вернувшиеся,что в два раза длиннее была очередь и пешая и авто,чем в Украину) материли вяликава путяна гроомко)

РуЦкие уже бегут на паРашу путина хла, в МВД ОРДЛО отобрали паспорта.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь на Донбасі, поранено двох воїнів ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 538
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянцям!!!!
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сподіваюсь, що ще довго буде зачиненне сполучення з рогатими та лугандонією!!!!
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