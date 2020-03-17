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 Міносвіти починає онлайн-трансляцію курсів з підготовки до ЗНО

Курси можна буде дивитися на каналі Міністерства освіти в YouTube або на телеканалі "Рада". Планується підготовка з української мови та літератури, біології, математики та історії України.

Перша трансляція запланована на 18:30 17 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

З лекціями з української мови та літератури, біології, математики та історії України можна буде ознайомитися на телеканалі "Рада" і YouTube-каналі Міносвіти.

"Ми дуже вдячні нашим партнерам - EdEra, Prometheus, BeSmart і Освіторії - за те, що погодилися поділитися своїм контентом і дозволили транслювати його на телеканалі "Рада" і YouTube-каналі МОН. Ті, у кого є якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій і швидко вибрати для проходження кращий для себе курс. Ті, у кого немає якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК "Рада"", - зазначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

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Сьогоднішня трансляція запланована з 18:30 до 21:00. Надалі вона буде проходити за таким графіком:

Середа: 8:00 - 9:00 і 18:30 - 21:00

Четвер: 8:00 - 9:00 і 18:30 - 21:00

П'ятниця: 8:00 - 9:00 і 18:30 - 21:00

Субота і неділя: 10:00 - 20:00 (6,5 годин з перервами)

Повні курси підготовки до ЗНО з тестами, завданнями і конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій: EdEra, ILearn (Освитория), Prometheus, BeSmart

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182184
 
 
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Родители на работе или в магазине . Молодые в неописуемом восторге . Молодость ... Чем можно напугать ?
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Секс в смартфоне. Жена в смартфоне. Дети в смартфоне. Ишак през и дент в смартфоне. Права в смартфоне. ВНО в смартфоне. Пожрать в смартфоне. Чего ещё в смартфон засунуть?
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нагадало анекдот
питання арм'янському радіо:
- а правда, що при комунізмі продукти можна буде замовляти по телефону?
- правда, але видаватимуть їх по телевізору
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Чому Міносвіти не робить дистанційне навчання для школярів, сподівається що 3 квітня корона зникне?
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Скорей всего онлайн-трасляция будет через анал-112 и NewsСрань.с 30 минутами в месяц українскої мови и с 20 часами российского язика.
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