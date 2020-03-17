 88% смертей від коронавірусу в Італії - люди, старші за 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський. ТАБЛИЦЯ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський із посиланням на статистику смертності від коронавірусу в Італії.
Так, на групу 30-49 років припадає 0,7% смертей, а 88% летальних випадків - це люди, яким понад 70 років.
При цьому Казанський зазначає, що в Україні середня тривалість життя - 71,5 року, і середній українець просто не доживає до групи ризику коронавірусу.
"Звідси випливає питання доречності жорстких карантинних заходів, які введені в нас. Від розвалу економіки наслідки можуть бути ще гірші, ніж від пандемії", - підсумовує він.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби".
В настоящее время в отделениях интенсивной терапии Нидерландов находится от 40 до 50 пациентов с короной в критическом состоянии. «Более половины этих пациентов моложе пятидесяти лет. В него также входят молодые люди ». Об этом говорит председатель Голландской ассоциации интенсивной терапии (NVIC) Дидерик Гоммерс в интервью этому сайту.
написЯно " в Украине СРЕДНЯЯ продолжительность жизни - 71,5 года"
СРЕДНЯЯ , это то что по больничке под одну метёлку
а конкретно до войны было
мужчины 62,5 года
женщины 73 года
щаз цифирь ещё поменьшает
P.S.Перший італійський хворий на COVID має 38 років.Його тримали три тижні інтубованим в стані фармакологічної коми із-за його критичного стану.
В тому плані, ми ж такі дикуни, як і москалі........
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Шутка на 50 000 гривен, даже на 100 000! Зеленский шутку оценит в Офисе по достоинству, а деньги зажмёт.
Сколько у нас заболевших, 10 человек?
7,953 (9%) - померли
Показують, як потім виясняється фейкові ролики про трупи на вулицях (чомусь виробництва РФ), а Британія створила підрозділ для боротьби з інформаційними феками з боку РФ по коронавірусу.
Офігенна пвніка, скрізь практично комендантські години і окрім массових фейків інформації 0.
Єдио що більшменш правдоподібне, що це схоже на грип, але з особливостями, діти молодь можуть не замітити що хворі, старші переносять легко, помирають літні і старі з вадами здоов'я. вірізнити від ГРВІ можливо тільки спеціальними тестами.
Так що більше , зараз кіпішує як раз нарід і насілініє!
Тем не менее факт- эта болезнь для людей моложе 40-ка ничем не отличается от обычного гриппа.
Не Ви один так помиляєтесь.
В Китаї, завдяки жорстким заходам- 21 людина інфікована за добу.
"Неадекватная реакция власти..."?
Будемо чекати щоб було як в Італії?
Збіг? Не думаю!
Висновки Понад 68 000 смертей були пов'язані з епідеміями грипу в період дослідження. Спостерігається перевищення кількості смертей не зовсім несподівано, враховуючи велику кількість тендітних дуже старих підданих, які проживають в Італії. На закінчення, непередбачуваність вірусу грипу продовжує представляти головну проблему для медичних працівників та політиків. Тим не менш, вакцинація залишається найефективнішим засобом для зменшення навантаження на грип, а зусилля щодо збільшення охоплення вакциною та впровадження нових стратегій вакцини (наприклад, вакцинації здорових дітей) повинні розглядатися для зменшення грипу, пов'язаного із надмірною смертністю, що спостерігається в Італії та в Європа в останні сезони.
https://www.pharmaceutical-technology.com/comment/italy-coronavirus-outbreak/
Блокування, яке, як очікується, триватиме до 3 квітня, було застосовано як карантинний захід для обмеження поширення коронавірусу в країні, оскільки кількість випадків продовжує зростати. В даний час в Італії спостерігається найбільша кількість випадків Covid-19 за межами Китаю, епіцентру спалаху коронавірусу Covid-19.
Понад 10000 випадків та понад 600 випадків смерті зафіксовано, що в Італії рівень смертності є вищим, ніж середній показник у світі - 3,4%. Нещодавній аналіз опитування італійського інституту Superiore di Sanità (ISS) повідомив, що понад 56,6% пацієнтів, які померли від Covid-19, були старше 80 років, а більше двох третин пацієнтів мали раніше існуючі хронічні стани . Найпоширенішою коморбідністю була гіпертонія, а потім ішемічна хвороба серця та діабет.
створити таблицю для України свою.