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Все про:вірус (433) Італія (426) COVID-19 (1125)

 88% смертей від коронавірусу в Італії - люди, старші за 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський. ТАБЛИЦЯ

Серед італійців молодших за 30 років, які заразилися коронавірусом, летальних випадків не зафіксовано взагалі, а найбільший відсоток серед тих, кому за 70.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський із посиланням на статистику смертності від коронавірусу в Італії.

Так, на групу 30-49 років припадає 0,7% смертей, а 88% летальних випадків - це люди, яким понад 70 років.

88% смертей від коронавірусу в Італії - люди, старші за 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський 01

При цьому Казанський зазначає, що в Україні середня тривалість життя - 71,5 року, і середній українець просто не доживає до групи ризику коронавірусу.

"Звідси випливає питання доречності жорстких карантинних заходів, які введені в нас. Від розвалу економіки наслідки можуть бути ще гірші, ніж від пандемії", - підсумовує він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби".

88% смертей від коронавірусу в Італії - люди, старші за 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182179
 
 
 Топ коментарі
 
Вирусу пох на возраст...состояние организма...здоровье ...вот что влияет на смертность...
А наши 60-65 лет старики имеют здоровье намного худе чем 80- и летний итальянец...
Зеленое стадо в очередной раз подтвердило...что оно тупо как пробка...
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Этот Казанский должен понимать, что в Украине группа риска просто сдвигается лет на десять - пятнадцать по сравнению с Италией, а не отсутствует.
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І вся десятка в топі по захворюванню коронавірусом, ну крім тих Мальт з Андорами.
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Ну а Україна як неприступний замок для вірусу, тільки грип там якийсь...
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Сподіваюсь, що в нас не буде такої смертності.
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Молоді не помирають,ну хіба що з хронічними хворобами.В нас також не будуть помирати.
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_Лжецы упокаивают, что умрут только ваши предки... Что само по себе мало того, что бесчеловечно, так ещё и брехня!
В настоящее время в отделениях интенсивной терапии Нидерландов находится от 40 до 50 пациентов с короной в критическом состоянии. «Более половины этих пациентов моложе пятидесяти лет. В него также входят молодые люди ». Об этом говорит председатель Голландской ассоциации интенсивной терапии (NVIC) Дидерик Гоммерс в интервью этому сайту.
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Так что не будьте беспечны, берегите себя, мать вашу!
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Сирота казанська! Видно, в Казанського ніколи не було ні дідуся, ні бабусі. Бо йому зовсім не шкода людей похилого віку. Оскільки в нас мало хто доживає до старості, хой хоч усі перемруть. Чого їх жаліти? Правда ж, Денисе?
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У Казанского никогда не было ума .... Вот вся ущербность суждений идиота...100% - группа риска сдвигается на 60-65.... особенно с проблемами легких( шахтеры;сталевары;хим предприятия) Цель вируса-внедрение в клетки легких....Филя где сидишь? Скажи номер муниципалитета. Франция закрыта.... Мы на войне.
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и чем он гордится сволоч - что довели страну до то го что 90% в основном мужского населения не доживает до 70 лет - он в этом позитв нашол ну просто цыничная сво.....
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ты читать не умеешь ,
написЯно " в Украине СРЕДНЯЯ продолжительность жизни - 71,5 года"

СРЕДНЯЯ , это то что по больничке под одну метёлку
а конкретно до войны было
мужчины 62,5 года
женщины 73 года

щаз цифирь ещё поменьшает

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Человек описал состояние дел как они есть, а ты на него набросился с какими-то обвинениями в цинизме.
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Не можна порівнювати Італію і Україну,хоча б тому,що в Італії вже років тридцять,а може і більше нема такої болячки,як туберкульоз.А в Україні вона є.
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Щось Італія не дуже виглядає в цій ситуації.
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Ось,шановний буков,Італія ,яка добре їсть,мягко спить,тяжке до рук не бере,зад на морі гріє,туберкульозу не має і як важко переносить цю болячку.Нажаль,Україна не має і половини того,що має Італія.Тому мусите бути дуже обережними.
P.S.Перший італійський хворий на COVID має 38 років.Його тримали три тижні інтубованим в стані фармакологічної коми із-за його критичного стану.
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В групі ризику не тільки літні люди а із хронічними захворюваннями імунної системи, діабет, гіпертонія і ще там декілька...
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Сама найбільша помилка-це казати,що помирають тільки старі з тяжким анамнезом.Так,80% переносять це відносно нормально.Але 20% інтубують,що вони могли вижити!І в цих 20% є молоді,які мають менше 30 років.Так,вони мають більше шансів,за рахунок своєї молодості.Але вони не ходять по палаті,вони лежать під апаратом ШВЛ.Два дні тому помер чоловік-48років.Сьогодні-двоє молодого віку.
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Среди молодых тоже есть хроники с плохим иммунитетом.
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Тому що у цивілізованому Світі - старість у повазі.... У нас навпаки... Держава пробує спекатися, щоб не платити пенсії,... внуки, щоб заволодіти квартирами діда та баби.... діти - щоб не мати мороки, щоб не витрачати гроші на харчі і ліки своїм пристарілим батькам..... У нас, як звонять у швидку, одразу питають... А скільки років пацієнту?

В тому плані, ми ж такі дикуни, як і москалі........
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Уровень цивилизованности общества определяется отношением к детям, старикам и животным
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Луцьк - у ТОП-5 найпривабливіших міст для проживання.
88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський - Цензор.НЕТ 9862
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Да, ***... Смешно! Многим повезло и они не умрут от вируса, потому что они умерли раньше!
===================
Шутка на 50 000 гривен, даже на 100 000! Зеленский шутку оценит в Офисе по достоинству, а деньги зажмёт.
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а зараз старичье італыйськи попідвимре і українцям ніде буде заробляти на життя.
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То помруть молодшими... Скільки в нас людей до 60, які мають здоров'я аналогічне 70літнім італійцям ?
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В Італьянців ліки є і обладнання і лікарі, у нас маски копійочні в аптеках сьогодні по 20грн і то немає ау антимонопольний комітет, тільки по 80 ffp1 без клапанів??? Ліків немає, поховали тому що дає резервувати онлайн а вони вручну знімають, апаратів у нас в місті 5 шт це по заяві мера, місто обласний центр
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Обещанные по 500 гр к пенсиям пенсионерам 80+ с 1 сентября - уже не актуален ( вполне подойдет как юмореска для программы "Рассмеши комика")
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При чем ткут возраст. Дело в имунной системе. А у наших людей ,с плохим питанием на хлебе и макаронах, а у некотрых, просто с недоеданием, она равна как у итальянских 70+.
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Може цей вірус спеціально вивели щоб зменшити кількісь пенсіонерів.
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Сразу после объявления об "эпидемии коронавирус" стало смешно и встал вопрос: "кому это выгодно?" Никакой эпидемией не пахнет даже близко. Эпидемия-это когда заболевших тысячи и миллионы, тем более если это пандемия. А тут наскребли пару тысяч на весь мир, и вопли. Обычная политическая афера, как и с птичьим гриппом: кому-то набить карманы, а кому-то усидеть во власти. Геббельс в своё время гениально высказался о подобной ситуации: "Дайте мне средства массовой информации, и я за месяц превращу любой народ в стадо свиней". Времена новые, а средства те же, и целые народы превращаются благодаря СМИ в "стадо свиней". А кому выгодно пока просматриваются только контуры: Китаю прикрыть экономический провал, США-помочь Трампу в президентской гонке, Путину обелить поправки к Конституции, украинцам клоуну и нечего доказывать и показывать-стадо есть стадо, проглотит любое дерьмо, тишь и гладь. А в отношение "Эпидемии коронавируса" могу сказать одно: За всю свою врачебную практику длиной более 50 лет, не помню случая, чтобы весной была хоть одна респираторная эпидемия. Кишечных и прочих-сколько угодно, респираторных нет. Так что думайте критически и делайте выводы
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Мир сошел с ума,главное,чтобы ненадолго.
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Эпиде́мия (греч. επιδημία - повальная болезнь, от ἐπι - на, среди и δῆμος - народ) - прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости, и способное стать источником чрезвычайной ситуации[1]. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы.

Сколько у нас заболевших, 10 человек?
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Пандемія - епідеміологічна характеристика, що означає надвелику епідемію, яка характеризується поширенням інфекційного захворювання на території багатьох країн світу, континентах.Пандемія грипу H1N1 (2009) - пандемія нового штаму вірусу грипу 2009 року.Пандемія хвороби, яку спричинює вірус Зіка - пандемія, яка почалася 2015 року, з переважним поширенням цієї вірусної хвороби в Америці.
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Смертность от коронавируса не превышает 2%.
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с редактированными данными цензурой Кидая где то под 3-4%. Реально судя по открытым странам порядка 30%. Минимум. Каждый третий труп.
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Сам придумал? Вон статистика из Европы, смертность менее 2%, возрастная группа 80 лет.
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Нікого, не не здивував такий факт, що основна інформація про короновірус виходить від видань типу "Клізьма Live", "Гондон" ще триллери по "Ґ+Ґ" і практчно відсутні роз'яснення від ВІДОМИХ (яких знають хоча б дільничі лікарі) вірусологів.
Показують, як потім виясняється фейкові ролики про трупи на вулицях (чомусь виробництва РФ), а Британія створила підрозділ для боротьби з інформаційними феками з боку РФ по коронавірусу.
Офігенна пвніка, скрізь практично комендантські години і окрім массових фейків інформації 0.
Єдио що більшменш правдоподібне, що це схоже на грип, але з особливостями, діти молодь можуть не замітити що хворі, старші переносять легко, помирають літні і старі з вадами здоов'я. вірізнити від ГРВІ можливо тільки спеціальними тестами.
88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський - Цензор.НЕТ 8579
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значит у нас будут умирать сорокалетние....
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А у нас и умирают 40 летние от тех болезней, от которых в Италии умирают в 70. Только до этого никто не акцентировал наше внимание на этом6
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дык я про это и говорю... серьезно... у нас смертный порог по возрасту будет гораздо выше....
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Від 20 до 50 - це якраз те покоління українців яке взяло до рук зброю і зупинило москалів. Вони контужені, поранені, порізані, постріляні, вихороблені та застуджені шостьма зимами в шанцях та землянках. Думаєте в них міцне здоровля? Дух - найміцнішої міцності. А здоровля послаблене. Поважаю блогера Казанського, але не подумав він трішки.
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таких 2-2.5% від всього дорослого населення + насілініє+ нарід разом взятих.
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P/S у них здоров'я міцніше чім у наріда і насліня ( в АТО лікувались всі болячки 88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський - Цензор.НЕТ 1697)
Так що більше , зараз кіпішує як раз нарід і насілініє!
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Тому що приймають рішення їх не рятувати і віддають апарати молодшим. У нас рятувати не будуть нікого
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Ні тільки у тих у кого гроші, бажано великі.
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Пенсофонд может заказывать шампанское.
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Есть возраст фактический, а есть биологический. Продолжительность жизни потому и меньше, что старение организма наступает раньше. В силу ряда причин: экология, условия труда, качество медицины, распространённость вредных привычек... В Украине эта табличка просто сдвинется как минимум на одну позицию.
Тем не менее факт- эта болезнь для людей моложе 40-ка ничем не отличается от обычного гриппа.
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Только лёгкие на треть не работают и всего-то.
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Взагалі то я поважаю Казанського як досить компеетентну людину, але в цьому випадку він припускається помилки. 71,5 років середня тривалість життя. Що це означає? Дуже багать хто неправильно розуміють цю цифру. В пологовому будинку померла дитина, двадцяти років хлопець загинув в ДТП, померла дев'яносторічна бабуся- виходячи з цього середня тривалість життя 36,6 років. Приблизно за такою формулою вона і обчислюється. Тобто- шановний Денисе! 71,5 років не означає що в Україні мало людей старших за 72 роки.
Не Ви один так помиляєтесь.
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Он говорит что реакция власти неадекватная, зачем останавливать метро, зачем остановливать сферу услуг и торговлю? Люди теряют заработок, в бюджете дыра, курс тридцать, кому это надо и как все это повлияет на вирус? Да никак, маски и те продали, а нам рассказывают что они не нужны.
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В Італії за добу ПОМИРАЮТЬ від коронавірусу 350 чоловік. В Німеччині за добу 700 інфікованих, в Іспанії 1300.
В Китаї, завдяки жорстким заходам- 21 людина інфікована за добу.
"Неадекватная реакция власти..."?
Будемо чекати щоб було як в Італії?
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_Вы с известным на форуме упоротым психом спорите. Просто спамьте неадеквата. Не кормите тролля.
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Кстати одна из причин такого массового распространения вируса в Италии, это то что их пенсионеры довольно такие активные. Многие любят ходить по кафешкам, собираться большими компаниями. И при этом при встрече они не просто здороваются, а лезут обниматься, целоваться друг с другом...
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Обычная там смертность, а вот толпы туристов, миллионы транзитного народа, это да. Но метро там не закрыли как у нас.
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Нету важной информации: сколько больных по возрастным группам лежат с аппаратами ИВЛ?
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Ці апарати підключають на критичній стадії. Згідно даними ВООЗ під цю категорію вдносять не більше 0.1% всіх хворих уточни на оф сайті і порахуй скільки.
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Обычно с гриппом в больницу не ложатся. Ложатся, когда состояние уже тяжелое. ВООЗ изначально этому вирусу вообще относился, какобычному. В Италии говорят, что аппаратов уже не хватает, а это не 0,1%.
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оф данные 5%, неоф 10%. в Италии сейчас в реанимации 2060 чел. что оставляет 8%. То что ты пишешь друг речь идет о искусственных легких. Это другая история.
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Італія - батьківщина фошизму, і тут така цифра. 88%
Збіг? Не думаю!
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СССР-тоже родина фашизма. так что здесь нам всем подыхать что-ли?
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ха-ха, ссср настроил те больницы на которые Вы сейчас надеетесь. много больниц (в %) построено после развала сссра?
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а причем тут больницы? ты в своем уме? ИЛи ты думаеш что Муссолини и Гитлер больниц не строили в своих странах? Моя ремарка была по поводу умозаключения одного неполноценного что высокий процент смертности от вируса в Италии из-за того что Италия родина фашизма.
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А при чем тут , что ссср - родина фашизма? считаешь своих (своих граждан) отцов, матерей, дедов фашистами?
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по некоторым факторам большевизм можно равнять с фашизмом, в лагеря массово отправляли и те , и другие, ну и расстрелиливали, само собой
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Казанский, поедь, специально заразись, вылечись, только после этого пиши такую хрень.
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Показательный момент общая смертность порядка 1,5% , и основные причины ну никак не коронавирус. Сердечно сосудистые и рак. И никто не волает, все нормально...
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развод. Надеюсь нет лохов которые на это ведутся? Умирают все одинаков. Подключают к апарату по приоритету вот и статистика такая....
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Повышать пенсионный возраст дальше некуда. Решили истребить пенсионеров коронавирусом.
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Так если не доживают зачем закрыли клубы - пусть там избератели зелени курят, глотают, колятся - шоб до следующих выборов не дожили.
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В Італії взагалі чомусь смертність навіть від звичайного грипу часто чи не найвища в Европі була. Це не новина. https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(19)30328-5/fulltext
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Там же (переклад не правив, і так все досить зрозуміло)
Висновки Понад 68 000 смертей були пов'язані з епідеміями грипу в період дослідження. Спостерігається перевищення кількості смертей не зовсім несподівано, враховуючи велику кількість тендітних дуже старих підданих, які проживають в Італії. На закінчення, непередбачуваність вірусу грипу продовжує представляти головну проблему для медичних працівників та політиків. Тим не менш, вакцинація залишається найефективнішим засобом для зменшення навантаження на грип, а зусилля щодо збільшення охоплення вакциною та впровадження нових стратегій вакцини (наприклад, вакцинації здорових дітей) повинні розглядатися для зменшення грипу, пов'язаного із надмірною смертністю, що спостерігається в Італії та в Європа в останні сезони.
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В сезони 2013/14 to 2016/1 в них померло від грипу 68 000. По 34 000 на рік грубо кажучи.
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Зростаюча кількість випадків Covid-19 змушує Італію до закриття

Блокування, яке, як очікується, триватиме до 3 квітня, було застосовано як карантинний захід для обмеження поширення коронавірусу в країні, оскільки кількість випадків продовжує зростати. В даний час в Італії спостерігається найбільша кількість випадків Covid-19 за межами Китаю, епіцентру спалаху коронавірусу Covid-19.
Понад 10000 випадків та понад 600 випадків смерті зафіксовано, що в Італії рівень смертності є вищим, ніж середній показник у світі - 3,4%. Нещодавній аналіз опитування італійського інституту Superiore di Sanità (ISS) повідомив, що понад 56,6% пацієнтів, які померли від Covid-19, були старше 80 років, а більше двох третин пацієнтів мали раніше існуючі хронічні стани . Найпоширенішою коморбідністю була гіпертонія, а потім ішемічна хвороба серця та діабет.

88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський - Цензор.НЕТ 9036
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Читав колись фантастичне оповідання, де у космічному кораблі летіли до далекої зірки дуже багато років, по задуму треба було старих людей по досягненню пенсійного віку вводити в анабіоз. Але щось зламалося і люди гинули в анабіозі, і щоб не було перенаселення та хватало ресурсів, молоді примусово ловили своїх престарілих родичів та вкладали в капсули анабіозу, де вони гинули. Схоже щось подібне твідбувається з кораблем Україна, де нікому полагодити систему, бо у влади дебіли та людожери.
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І чим закінчилося оповідання, тим що люди у космічному кораблі, який летів у автоматичному режимі, згодом деградували нижче мавп і вбивали одне одного по звірячому. Отже мораль така... Не можна порушувати закони соціуму і досягати "успіху" за рахунок геноциду собі подібних, бо на це чекає розплата. Так було вже неодноразово і буде, доки люди не перебьють один одного, або нарешті порозумнішають та будуть жити за законами людяності та добра.
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Те що люди в Європі живуть довше, каже про їх краще здоров'я і імунітет. Журналісту Казанському, потрібно було краще думати і
створити таблицю для України свою.
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