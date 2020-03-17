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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:грип (217) інфекції (76) ГРВІ (107) Центр громадського здоровя України (4) COVID-19 (1021) коронавірус (14)

 Центр громадського здоров'я закликає людей не робити самостійних висновків про інфікування коронавірусом за симптомами ГРВІ

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) закликає населення не робити самостійних висновків про наявність у себе коронавірусної інфекції тільки за симптомами гострих респіраторно-вірусних захворювань (ГРВІ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це ЦГЗ інформує в Фейсбуці.

"У разі появи перших симптомів застуди, робити самостійний висновок, що це може бути COVID-19 - не варто, адже шанси заразитися ГРВІ або грипом значно вищі", - наголошується в повідомленні.

ЦГЗ підкреслює, що коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину: в обох випадках розвивається респіраторне захворювання, яке може мати як легкий перебіг, так і важку форму, і навіть привести до смерті.

Повідомляється також, що в період з 1 по 15 березня в Україні захворіли на грип та ГРВІ майже 423 тис. осіб, у лютому 2020 року - 959 563 осіб. З початку епідеміологічного сезону 63 людини померли внаслідок ускладнень після грипу.

"Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються крапельним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи, як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у згин ліктя або в одноразову серветку, яку слід негайно викинути у закритий смітник", - підкреслюють в ЦГЗ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182177
 
 
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ghfkmyj носові хустинки , то середньовіччя! тільки в промокашку пчіхати , або в газету.. і викидати
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найгірше , коли пчихнеш у монітор... я так думаю)...
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петя з гонтарєвою за два дні опустили гривню з 18 до 27 за долар
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А то уже задолбали врачей эти блогеры -писаки своими бредовыми писульками и нытьём....
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