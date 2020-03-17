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 Терористи з мінометів обстріляли наші позиції під Новотошківським - поранено двоє воїнів, - штаб ООС

17 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського російські окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 15 мін. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень.

Евакуаційною технікою військових доставили у військово-медичні установи, де їм оперативно була надана належна медична допомога. Стан здоров'я поранених задовільний.

Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.

Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182174
 
 
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И сказать нечего . Пусть полководец зеля напрягается .
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Ну да , с прошлого года жёлтая вода ему ударила в голову .
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Просто нельзя применять орудия ствольные в ответ надо звонить ослу оманскому...
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Посмотреть, как ишак начал президентство - ао фонтанам прыгал, в море нырял, шаурму топтал - то у него было представление, что он стал крон-принцем. А оказалос, надо думать и работать. А он никогда этого не делал. Да-да. Только исходя из этого психического типа, можно понять, почему он так "хочет" мира. Чтобы его никто не трогал. Он хотел развлекаться. Сделал курс 24. А тут министры оказались придурками. Ну он их погнал, чтоб народ не шумел. А тут коронавирус. Опять работа. Та шоб вы сдохли, как же вас всех отравить (подумал Зеленский). И закрыл метро, чтоб не шумело - спать мешает.
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Он дитя 95-го . Наивный , доверчивый , не очень умный . Его используют , а потом позор .
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Из воспоминаний Гитлера
Посмотрел в глаза Джугашвили в 1939 году,а там кроме совкового ГУЛАГа и расстрелянных польских офицеров ни хера не увидел
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Посмотрел в глаза Путлера,и вижу подлодку Курск,Беслан,Норд-Ост,дома в Москве,Волгодонске,Буйнакске,взрывы в в Волгограде...Сразу подумал, это все бандеровцы Порошенко
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Не обращайте внимание, это 95 квартет разводит войска.
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Иван Мазепа,знаменитый чукотский чукча, чеченского происхождения,и никогда не был кремлевским холуем однажды сказал :
перший лiпший брехун i ошуканець може розвалити державу,тодi як упорядкування речей в одному домi неможливе без ласки Божоi
Украiну охороня Бог
КГБешня Хунта Гитлера_Путлера,зрозумiйте цю Iстину Божу
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