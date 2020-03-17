 Терористи з мінометів обстріляли наші позиції під Новотошківським - поранено двоє воїнів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського російські окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 15 мін. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень.

Евакуаційною технікою військових доставили у військово-медичні установи, де їм оперативно була надана належна медична допомога. Стан здоров'я поранених задовільний.

Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.

Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО