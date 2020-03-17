 Закрито кордони і зникли туристи. Уряд гарантує податкові пільги для малого бізнесу - карантин у Чехії

Про це у Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Карантин у Чехії очима українців. У Чехії обмежено проведення розважальних заходів. Закрито всі освітні установи. Закрили все крім продуктових магазинів, аптек, заправок і магазинів побутової хімії. Кордони закрито. В лікарнях намагаються відкласти всі не термінові заходи, операції тощо. Хворих на коронавірус звозять в обмежену кількість лікарень. Уряд гарантує податкові канікули для малого бізнесу, зараз все закрито. Також збільшується частка держави в оплаті лікарняних працівникам. Вся важлива комунікація людям від міністерств приходить на особисті номери есемесками. Розкрили стратегічні резерви (600 траків), щоб забезпечити більший попит людей на товари, і створити запаси важливих товарів. Бізнес не закривають, але рекомендують працювати з дому.

Туристи вже майже зникли і вулиці порожні. У громадському транспорті десь метри два від водія жовтими стрічками все затягнуто, щоб не підходили ближче. Телефонні компанії вводять безкоштовні дзвінки з роумінгу на екстрені служби. Більше людей тепер сидять вдома і Празька Енергетика зменшила денний тариф. ČMZRB банк щойно оголосив про безвідсоткові ставки для бізнесу на час епідемії. Громадський транспорт не зупинено, але деякі міста (Ческе-Будейовіце) забороняють вхід у громадський транспорт без масок).

Скасували оплату за паркування щоб люди менше їздили громадським транспортом. І відклали подання податкової звітності на квартал. Тобто скасували штраф за неподання аж до 1 липня замість 1 квітня. Повідомив із Чехії Микола Куземко".

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