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 Суспільство, За кордоном
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Все про:карантин (311) Чехія (303) COVID-19 (1021)

 Закрито кордони і зникли туристи. Уряд гарантує податкові пільги для малого бізнесу - карантин у Чехії

У Чехії введено жорсткий карантин - кордони закрито, хворих звозять в обмежену кількість лікарень. Водночас уряд гарантує податкові пільги для малого бізнесу.

Про це у Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Карантин у Чехії очима українців. У Чехії обмежено проведення розважальних заходів. Закрито всі освітні установи. Закрили все крім продуктових магазинів, аптек, заправок і магазинів побутової хімії. Кордони закрито. В лікарнях намагаються відкласти всі не термінові заходи, операції тощо. Хворих на коронавірус звозять в обмежену кількість лікарень. Уряд гарантує податкові канікули для малого бізнесу, зараз все закрито. Також збільшується частка держави в оплаті лікарняних працівникам. Вся важлива комунікація людям від міністерств приходить на особисті номери есемесками. Розкрили стратегічні резерви (600 траків), щоб забезпечити більший попит людей на товари, і створити запаси важливих товарів. Бізнес не закривають, але рекомендують працювати з дому.

Туристи вже майже зникли і вулиці порожні. У громадському транспорті десь метри два від водія жовтими стрічками все затягнуто, щоб не підходили ближче. Телефонні компанії вводять безкоштовні дзвінки з роумінгу на екстрені служби. Більше людей тепер сидять вдома і Празька Енергетика зменшила денний тариф. ČMZRB банк щойно оголосив про безвідсоткові ставки для бізнесу на час епідемії. Громадський транспорт не зупинено, але деякі міста (Ческе-Будейовіце) забороняють вхід у громадський транспорт без масок).

Скасували оплату за паркування щоб люди менше їздили громадським транспортом. І відклали подання податкової звітності на квартал. Тобто скасували штраф за неподання аж до 1 липня замість 1 квітня. Повідомив із Чехії Микола Куземко".

Читайте також: McDonald's закривається на карантин, продовжить приймати замовлення в McDrive і сервісі доставки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182167
 
 
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Цель *пандемией* достигнута? А теперь ищите того, кому это выгодно

Закрыты границы и исчезли туристы. Правительство гарантирует налоговые льготы для малого бизнеса - карантин в Чехии - Цензор.НЕТ 9504
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А Шведы ничего не закрывают, так как смертность от этого вируса не привышает 2%, и угрожает как и грипп только пожилим людям вызывая пневмонию.
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Я есчо с Хрущева помню-верить госуларству Ваще ниииизззяяя!
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Правительство гарантирует налоговые каникулы для малого бизнеса, сейчас весь закрытИсточник: https://censor.net.ua/n3182167

Бизнес не закрывают, но рекомендуют работать из дома.Источник: https://censor.net.ua/n3182167

WTF?
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ну да, какое то время гостиницам и комплексам ориентированным на туристов придёться туго. Например в Норге пишет - как закончиться в стране эпидемия, едим с юга на север с севера на юг и поднимает или поддерживаем более пострадавшие отрасли.
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