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 COVID-19: Молдова ввела надзвичайний стан

Молдова ввела режим надзвичайного стану на всій території країни на період з 17 березня до 15 травня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення було прийнято у вівторок одноголосно всіма присутніми на засіданні депутатами.

"Ми пропонуємо ввести НП терміном на 60 днів, виходячи із загальної ситуації в Європі та інших країнах. Ситуація складається вкрай тривожною. Ми не можемо знати, що буде через два тижні або через місяць, чи зможемо прийти в парламент і вимагати продовження НП. Я буду тільки радий, щоб ситуація покращилася і не було б необхідності зберегти надзвичайний стан упродовж 60 днів. Я відразу прийду в парламент і попрошу скасувати це положення", - підкреслив прем'єр Іон Квку.

Він також запевнив, що уряд не має наміру вводити заходи з обмеження прав і свобод людини або обмеження свободи слова і ЗМІ.

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"Ми не маємо наміру вдаватися до цього. Але ми будемо припиняти поширення паніки, брехні, дезінформації. Тому будемо застосовувати санкції до тих, хто поширює таку інформацію або провокують паніку в суспільстві", - заявив Кику.

В умовах надзвичайного стану комісія з надзвичайних ситуацій отримує додаткові повноваження, її рішення стають обов'язковими для всіх органів державного управління, економічних агентів. Рішення комісії, яка проводитиме засідання щодня, набувають чинності з моменту прийняття, а потім публікуються в "Офіційному моніторі".

У Молдові зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом. З 14 березня введено "червоний код" - вищий ступінь вжиття заходів безпеки у боротьбі з інфекцією. У країні вже скасовані заняття у всіх навчальних закладах, закриті кордони, скасовано авіасполучення і закритий аеропорт Кишинева. Також скасовано всі міжнародні поїзди і автобусні маршрути. Також закриті всі торгові центри, магазини, ресторани, бари, кафе, за винятком продовольчих магазинів, аптек і заправок.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182166
 
 
 Топ коментарі
 
Как сговорились: кажется причина всего шухера вовсе не вирус
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стреляет солдат в прохожего
другой ему говорит - что ты делаешь, комендантский час начнется только через 5 мин..
тот ему отвечает - а, это мой сосед я его знаю он всё равно не добежит......
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тоже заметил - во всех постсовковых странах, ну и там, где власть диктаторская
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Как сговорились: кажется причина всего шухера вовсе не вирус
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Міжнародна змова, щоб не дати Шерифу стати чемпіоном?
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Тобто у вас навпаки, не короновірус причина кризи, а криза причина короновірусу, вірніше шум навколо корони роздутий ініціаторами кризи, є така версія.
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стреляет солдат в прохожего
другой ему говорит - что ты делаешь, комендантский час начнется только через 5 мин..
тот ему отвечает - а, это мой сосед я его знаю он всё равно не добежит......
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Во всех странах где мафия правит введено ЧП.
В нормальных типа Турции или Саудовской Аравии нет никакого ЧП.
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тоже заметил - во всех постсовковых странах, ну и там, где власть диктаторская
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Во всех странах, на которые Пуйло имеет влияние..
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НС введено в основному в країнах, де керують ліві популісти.
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дебили млять, Швеция взяла и послала всех с ихней эпидемией ОРЗ...
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