 Ярославський: "Дуже важливо, що Харківщина першою в Україні створила антикризовий штаб"

Штаб очолює Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH. На зустріч у готелі Kharkiv Palace 5*, що належнить бізнесменові, прибули харківський мер Геннадій Кернес і губернатор Харківщини Олексій Кучер. Місцевим журналістам вдалося зняти збір учасників наради.

Приблизно через годину представники ЗМІ змогли поставити запитання членам антикризового штабу, повідомляють Українські новини.

"Олександр Ярославський управляє штабом, його основна місія - організувати наповнення бюджету цього фонду всім необхідним. Це маски, це тест-системи, це апарати штучного дихання. Ми тільки що з Олександром і Геннадієм Кернесом обговорили питання залучення інших бізнесменів", - повідомив глава обладміністрації Харківській області Олексій Кучер. Окремо він сказав журналістам Харків Times, що після вчорашньої, 16 березня, зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками українського бізнесу Ярославський "умовно закріплений за Харковом".

Геннадій Кернес підкреслив, що:

"Є ініціатива Олександра Ярославського, щоб ми могли забезпечити можливості регіональної медицини для захисту жителів області, міста Харкова від короновіруса. Для цього ми створили цей штаб і запрошуємо бізнесменів, які мають у своєму розпорядженні якимись можливостями, брати участь у цій ініціативі. Ми зобов'язуємося зробити все можливе , у нас є Ярославський як прапор, є наші можливості - і у губернатора, і у мене як у харківського міського голови, щоб люди, особливо старшого покоління, відчули турботу про себе".

Мер також анонсував проведення в цей четвер наради харківської влади і бізнесу з метою залучення підприємців до боротьби з епідемією.

Зі свого боку, Олександр Ярославський, сказав:

"Харківщина завжди відрізнялася згуртованістю. У нас був колись виклик Євро-2012, ми всі об'єдналися і провели цей захід на найвищому рівні. Зараз ситуація дещо складніша. Але треба просто згадати, що ти харків'янин, слобожанщанін, залізти в кишеню глибше і витягнути звідти побільше".

Бізнесмен підтвердив, що його друг, власник компанії Alibaba, Джек МА виділив Україні тест-системи на 1 млн чол. загальною вартістю $80 млн, і в Китай за ними полетить президентський борт. Ярославський підкреслив, що тести на 200 тис. чол. залишаться на Харківщині, і розповів про свої фінансові вкладення в подолання кризи:

"На національну програму, яку вчора озвучив президент, - на медицину, на людей старшого віку - я дав вчора $2 млн. І сьогодні на регіональну харківську програму виділив ще $1 млн. Треба буде більше, дам більше. Це час, коли потрібно думати не тільки про себе ".

Окремо він закликав своїх колег-бізнесменів "не тільки зі сльозами на очах згадувати, як вони люблять Харків і Слобожанщину. А засунути руку в кишеню до манжет, і від душі дати рідному регіону. Прізвища всі відомі, обов'язково опублікуємо, хто дав, хто не дав. Гроші ми зберемо точно. Харківщина не залишиться без медичного обладнання та матеріалів, а пенсіонери не залишаться без уваги".

Після завершення брифінгу Олександр Ярославський подякував харківським мера і губернатора за співпрацю і сказав, що вони "моментально включилися". "Завдання це нам по плечу, ми її вирішимо, як вирішували все до цього", - резюмував він.

Антикризовий штаб зараз займається збором інформації про потреби медустанов регіону, щоб оцінити загальний обсяг необхідного фінансування, оскільки на сьогоднішній день відома тільки чисельність соціально вразливих груп населення і приблизні витрати на забезпечення їх продовольчими наборами. Штаб буде регулярно надавати звіти про свою діяльність в розрізі джерел фінансування і статей витрат.

В Україні це перший приклад роботи антикризового штабу, що підтвердив журналістам Олексій Кучер.