 Не панікуйте, зачекайте, готівкова валюта буде, - Рожкова. ВIДЕО

Про це перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова повідомила під час онлайн-пресбрифінгу в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Є деякі складності з готівковим доларом, але це пов'язано лише з тим, що готівкову іноземну валюту в банківський сектор до заходів, пов'язаних із карантином, завозили літаками з-за кордону (...) Ми зараз разом із банками працюємо над тим, щоб це питання вирішити, налагодити іншу систему доставки готівкової іноземної валюти в Україну. Тому, знову-таки, не панікуйте - просто зачекайте", - сказала вона.
Рожкова зазначила, що, незважаючи на достатній обсяг готівкової гривні, регулятор рекомендує населенню перейти на безготівкову оплату.
"Ми проводимо дуже багато заходів зі знезараження готівки сьогодні (...), але ви маєте розуміти, що найбезпечнішим у цій ситуації є безготівковий спосіб оплати", - резюмувала перший заступник голови НБУ.
35 реально, а 45 можливо..
МВФ відмовляється від співпраці з махінаторами
глянь на любой обменник, зебилятко.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
на полном серьезе... люди с высшим образованием, и немало из них - по миру летало..
А як їх крючить!
🤣🤣🤣
да, кстати, продаю для руцких фючерси на май, 1 доллар за 200 деревьянных, но срубли на бочку сегодня а баксы 10 мая от меня - последнии шанс так сказать.
А куда всунуть..гусары молча кррраснеют..😁
Сметанат борщу@SmetanatBorschu
Зєлябоби, горіть в Аду, суки ви бані.
Для вас там окремий котел з зеленою кислотою.
Доллар! В жизни не видел доллара! Ни у кого нету доллара! Покажите доллар!
https://youtu.be/-kJ0o2AFAa4
Власти Гонконга запускают масштабный пакет поддержки экономики, которая скатилась в рецессию на фоне массовых протестов прошлого года и ускорила падение из-за эпидемии коронавируса.
Саудовская Аравия объявила партнёрам России, китайскими и индийскими покупателям, что обеспечит все их нефтеперерабатывающие заводы дешёвой нефтью и в любых запрошенных объемах.
Всё только начинается….
В пятницу 13.03.2020 Россия не смогла продать Европе ни одного барреля нефти.
Саудиты объявили о цене 25 долларов за баррель, и все кинулись покупать у них. Одновременно ещё и Кувейт объявил, что снижает цену на нефти до 12,6 долларов за баррель, стало совсем грустно. Цена на газ тоже рухнула. Никто не ожидал и вот опять - с 1 апреля Саудиты поднимают добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки + 1 миллион в мае, Нигерия на 2 миллиона, ОАЭ на 2 миллиона и остальные игроки все поднимают добычу. Ну а дальше всё как с СССР. Опять те же грабли. Понты шикарные, величие запредельное и все при своих интересах….
коли влада каже "не панікуйте" - то хіба це не сигнал для паніки?
давай, зедрисня, щеми зебілів!
Адам Смит@_Smithchenko 2 ч
"Без паніки: пропонуємо видачу з доларових рахунків у гривні"
Они еще и заработают на этом. Это ж Альфа!
Вспоминается 2004 год. Чтобы погасить панический отток вкладчиков, они произвольно ввели 10% комиссию за досрочное расторжение, заработав $65 млн плюс потерянные проценты
У дурака всегда так - нет, чтобы постепенно понижать курс, что было бы полезно для развивающейся экономики - надо обязательно настроить пирамид ОВГЗ, а потом жопой по кочкам, чтобы было больно. А с другой стороны - на все 100 видно, что Нацбанк жмет валюту, боится, что прогорит. Жадность играет. Остается ввести финансовые ограничения - по пути Гонтаревой, а то, смотри, и жопа где-то на кочках отвалится.
Я сам занимался завозом валюты.
Сегодня платишь безнал, завтра прилетает самолёт с налом.
Теперь небольшие задержки.
За те у Всіх банках(де проїзжав) черги аж на вулицях до каси, не до банкоматів..
Дистанція черги -не меньше метра..
Яке місто -і не питайте..
😁
😁
Полтавская...
😁
Никто и не вспомнит, как домохозяйки и фотографы распродавали облигации летом-осенью в надежде привлечь валюту. Ща спекулятивная масса денег выходит по 20-30 млн в день, но это фигня на фоне коронавируса.