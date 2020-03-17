 Не панікуйте, зачекайте, готівкова валюта буде, - Рожкова. ВIДЕО

Про це перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова повідомила під час онлайн-пресбрифінгу в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є деякі складності з готівковим доларом, але це пов'язано лише з тим, що готівкову іноземну валюту в банківський сектор до заходів, пов'язаних із карантином, завозили літаками з-за кордону (...) Ми зараз разом із банками працюємо над тим, щоб це питання вирішити, налагодити іншу систему доставки готівкової іноземної валюти в Україну. Тому, знову-таки, не панікуйте - просто зачекайте", - сказала вона.

Рожкова зазначила, що, незважаючи на достатній обсяг готівкової гривні, регулятор рекомендує населенню перейти на безготівкову оплату.

"Ми проводимо дуже багато заходів зі знезараження готівки сьогодні (...), але ви маєте розуміти, що найбезпечнішим у цій ситуації є безготівковий спосіб оплати", - резюмувала перший заступник голови НБУ.

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