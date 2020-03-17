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 Не панікуйте, зачекайте, готівкова валюта буде, - Рожкова. ВIДЕО

Національний банк (НБУ) спільно з українськими банками налагоджують альтернативну систему доставки готівкової іноземної валюти в Україну.

Про це перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова повідомила під час онлайн-пресбрифінгу в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є деякі складності з готівковим доларом, але це пов'язано лише з тим, що готівкову іноземну валюту в банківський сектор до заходів, пов'язаних із карантином, завозили літаками з-за кордону (...) Ми зараз разом із банками працюємо над тим, щоб це питання вирішити, налагодити іншу систему доставки готівкової іноземної валюти в Україну. Тому, знову-таки, не панікуйте - просто зачекайте", - сказала вона.

Рожкова зазначила, що, незважаючи на достатній обсяг готівкової гривні, регулятор рекомендує населенню перейти на безготівкову оплату.

"Ми проводимо дуже багато заходів зі знезараження готівки сьогодні (...), але ви маєте розуміти, що найбезпечнішим у цій ситуації є безготівковий спосіб оплати", - резюмувала перший заступник голови НБУ.

Читайте також: У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182162
 
 
 Топ коментарі
 
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Понеслось...вместо сотрудничества с мвф зебилы устроят девальвацию гривны. Главное бене приват вернуть.
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Если она раньше была, а теперь ее нет, то значит кто-то ее уже украл и спрятал в Омане.
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если это так (мы же 100% не знаем, что отвез в Оман этот предмет), то вышеупомянутый комментарий о гробах правдоподобен.
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якщо повернуть Приватбанк Коломойському, то
35 реально, а 45 можливо..

МВФ відмовляється від співпраці з махінаторами
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если зебил говорит, что все гут, надо готовиться к похоронам...
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Рожковы не имеют политической окраски. Они за деньги схематозят
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это бубачке такое показывают, чтоб не сильно впадал в депресуху? Не паникуйте, подождите, наличная валюта будет, - Рожкова - Цензор.НЕТ 5330
глянь на любой обменник, зебилятко.
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28 на 29 на 12.30 ...потім продаж впав на 10 копійок ...зараз майбуть привпав... правда я не зебілятко ...навіть рошеняко ...
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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помню, в 2009/10 примерно году на одном расейском финансовом форуме скинул этот тест - так кацапов просто перекосило напрочь.. мол, "как можно не верить властям? что за насмешки над властью??"..
на полном серьезе... люди с высшим образованием, и немало из них - по миру летало..
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Казлить каца не западло!
А як їх крючить!
🤣🤣🤣
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только по чём
да, кстати, продаю для руцких фючерси на май, 1 доллар за 200 деревьянных, но срубли на бочку сегодня а баксы 10 мая от меня - последнии шанс так сказать.
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В трюбочку плотненько сверни..
А куда всунуть..гусары молча кррраснеют..😁
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Понеслось...вместо сотрудничества с мвф зебилы устроят девальвацию гривны. Главное бене приват вернуть.
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баксов нєт - топітє ватой



Сметанат борщу@SmetanatBorschu





Зєлябоби, горіть в Аду, суки ви бані.
Для вас там окремий котел з зеленою кислотою.
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Хорошо шо у меня гривны нет, все в непатриотичных европейских тугриках. Не паникуйте, подождите, наличная валюта будет, - Рожкова - Цензор.НЕТ 3416
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Через з цих зелених скоро знову почнуть Миколаївські золоті десятки ходити.
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дайте ему еще 1000 дней и будет как в этом ролике...

Доллар! В жизни не видел доллара! Ни у кого нету доллара! Покажите доллар!

https://youtu.be/-kJ0o2AFAa4

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І не мрійте. Нахрін їй паритися, витягувати з кризи, рятувати від дефолту тих дебілів, які палять їй хату
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Гонконг: в целях борьбы с рецессией в экономике гражданам выдадут по 1300$ на покупки
Власти Гонконга запускают масштабный пакет поддержки экономики, которая скатилась в рецессию на фоне массовых протестов прошлого года и ускорила падение из-за эпидемии коронавируса.
Саудовская Аравия объявила партнёрам России, китайскими и индийскими покупателям, что обеспечит все их нефтеперерабатывающие заводы дешёвой нефтью и в любых запрошенных объемах.

Всё только начинается….
В пятницу 13.03.2020 Россия не смогла продать Европе ни одного барреля нефти.
Саудиты объявили о цене 25 долларов за баррель, и все кинулись покупать у них. Одновременно ещё и Кувейт объявил, что снижает цену на нефти до 12,6 долларов за баррель, стало совсем грустно. Цена на газ тоже рухнула. Никто не ожидал и вот опять - с 1 апреля Саудиты поднимают добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки + 1 миллион в мае, Нигерия на 2 миллиона, ОАЭ на 2 миллиона и остальные игроки все поднимают добычу. Ну а дальше всё как с СССР. Опять те же грабли. Понты шикарные, величие запредельное и все при своих интересах….
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Скоро будет: - Да, пожили мы при Порошенко.....
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Ну вот, как и говорили здравые,.для просрать подушку Пороха и Гройсмана, зебилам понадобится год-полтора.Оказалось,что недооценили даже способности этих молодых реформаторов .Зелебобики,как там Барыга и Свинарчук поживает.......ваш Зелёный???))
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Был бизнес на "крови", его сменил бизнес на соплях!
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Хіба торгівлю з кацапами припинили? Поглибили. Плісняві роблять бабло і на"крові", і на "житті" ( соплях)
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Мля сказал народ и побежал в обменники! А уже хуже не будет или ещё нада подождать?!
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вони ненавчаємі
коли влада каже "не панікуйте" - то хіба це не сигнал для паніки?
давай, зедрисня, щеми зебілів!
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рашкорейдер снова в дєлє?



Адам Смит@_Smithchenko 2 ч

"Без паніки: пропонуємо видачу з доларових рахунків у гривні"
Они еще и заработают на этом. Это ж Альфа!
Вспоминается 2004 год. Чтобы погасить панический отток вкладчиков, они произвольно ввели 10% комиссию за досрочное расторжение, заработав $65 млн плюс потерянные проценты
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Ну да, судя по тому, как ишак цеплялся за 24 грн. за доллар - то сегодня у него трагедия. Рядовой человек от колебания курса не разбогатеет и особо не обеднеет. Так что это не народная проблема.
У дурака всегда так - нет, чтобы постепенно понижать курс, что было бы полезно для развивающейся экономики - надо обязательно настроить пирамид ОВГЗ, а потом жопой по кочкам, чтобы было больно. А с другой стороны - на все 100 видно, что Нацбанк жмет валюту, боится, что прогорит. Жадность играет. Остается ввести финансовые ограничения - по пути Гонтаревой, а то, смотри, и жопа где-то на кочках отвалится.
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Цей покращець,який зараз насувається на нас перемеле рейтинг Зе і його слуг на пил.Навіть можлива підозра чи посадка Пороха,Парубія чи всієї фракції ЄС його не врятує.Ці інформприводи згорять за лічені хвилини біля обмінників.Вже за півроку у суспільстві буде запит на посадку Зе.
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скоріше його не було, того рейтингу. То рейтинг за домовленістю "еліт" з соціологічними центрами. Як казала одна пенсіонерка - дурять народ.
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рожковой в пору подумать о теплых носках и приме (по словам бенедиктовой), а не экстрасенсить про валюту.
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а откуда вы её возьмёте? если уже больше милр..НЦБанк продал по дешёвке в росбанки
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Буду готівкова валюта,ніхто і не сумнівається,але буде пр 40-50.
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Ой не факт , шо буде . Заробітчани повернулись надовго . Тепер , шоб була валюта , треба самим шось починати робити 👍😁
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до Петра курс був 18, після нього - 25. Крєпкій хозяйственнік однако )
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а війна в самій гарячій фазі "не щітаетса". Втрата 20% експортного потенціалу - також... зебіл же...
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а чого тоді Гонтарєва втекла з України?
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Всё верно сказала.
Я сам занимался завозом валюты.
Сегодня платишь безнал, завтра прилетает самолёт с налом.
Теперь небольшие задержки.
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Вывозом зеркал ты занималось дебильное.
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В АТБ очереди . Больные скупают молочку (???) , крупу , семечки (???) , консервацию и , что удивляет специи !!??
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Спеції допомагають довше зберігати продукти.
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Правильно делают. НЗ должен быть в любое время. Правительство США давно призывает американцев иметь НЗ. А специи тоже важно, т.к. даже простые макароны без мяса со специями уже вкуснее кушать.
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Нє, ну бляха муха! Бариг у владі вже нема! ПрєЗєдєнт вже не краде! А тут доляр росте! Як?
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Ага, Гонтарева уже на камеру как-то покупала 200 баксов)))
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Паники нет , есть очереди в АТБ из слабоумных . Их 70 % .
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Не помітив в жодному магазині..
За те у Всіх банках(де проїзжав) черги аж на вулицях до каси, не до банкоматів..
Дистанція черги -не меньше метра..
Яке місто -і не питайте..
😁
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самое тоскливое, что они потом все проблемы свалят на коронавирус, глобальную рецессию и землетрясение в новой зеландии - любая отмазка прокатит, ибо на пороха уже свалить не получится - а зебилы поверят

Никто и не вспомнит, как домохозяйки и фотографы распродавали облигации летом-осенью в надежде привлечь валюту. Ща спекулятивная масса денег выходит по 20-30 млн в день, но это фигня на фоне коронавируса.
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