 На підтримку гривні з початку року витратили $1 млрд, резерви перевищують $25 млрд, - НБУ

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ЕП", про це на пресбрифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

"У нас на сьогодні негативне сальдо інтервенцій - трохи менше $ 1 млрд, якщо рахувати з початку року. Резерви на достатньому рівні - понад $ 25 млрд", - підкреслив Чурій.

За його словами, Нацбанк та інші учасники ринку задовольняють всі заявки на купівлю валюти.

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За даними Нацбанку, населення за 5 днів купило $ 300 млн, нерезиденти - $ 8 млн з $ 2,1 млрд загального попиту.