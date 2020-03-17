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Все про:валютний резерв (7) гривня (107) долар (61) НБУ (623)

 На підтримку гривні з початку року витратили $1 млрд, резерви перевищують $25 млрд, - НБУ

З початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до $1 мільярда, резерви перевищують $ 25 млрд і достатні для згладжування коливань.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ЕП", про це на пресбрифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

"У нас на сьогодні негативне сальдо інтервенцій - трохи менше $ 1 млрд, якщо рахувати з початку року. Резерви на достатньому рівні - понад $ 25 млрд", - підкреслив Чурій.

За його словами, Нацбанк та інші учасники ринку задовольняють всі заявки на купівлю валюти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну

За даними Нацбанку, населення за 5 днів купило $ 300 млн, нерезиденти - $ 8 млн з $ 2,1 млрд загального попиту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182159
 
 
 Топ коментарі
 
эти порохососы только и делают что обижают нашего Бубочку.... На поддержку гривни с начала года потратили $1 млрд, резервы превышают $25 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 4551
Жить то стало с прошлой весны гораздо лучше...
Везде рост и расцвет...
Только слепые этого не видят...
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Бакс уже под 30, зебилы у власти это как оккупация домбаса и крыма срашкой. Экономические гении просто.
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Чтоооооо?

1. На минфине можно глянуть, сколько реально палит зеля денег на поддержку грн, за прошлую неделю только 950+ лямов, какой нахрен лярд с НГ?
2. 25 лярдов это конечно интересно, а сколько из них, налом, коотрый можно потратить на поддержку курса? Ах 3! А что дальше? Будем остальное в нал конвертировать за 70% от реальной стоимости?

Очередная зеленая победа, лучше бы то, что спалили, на борьбу с короновирусом потратили
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зебил.. ты реально туп) казна и ЗВР - это две разные вещи)
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при Порошенко валюту скупали, а сейчас - тратят
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эти порохососы только и делают что обижают нашего Бубочку.... На поддержку гривни с начала года потратили $1 млрд, резервы превышают $25 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 4551
Жить то стало с прошлой весны гораздо лучше...
Везде рост и расцвет...
Только слепые этого не видят...
 показати весь коментар
 
 
Чтоооооо?

1. На минфине можно глянуть, сколько реально палит зеля денег на поддержку грн, за прошлую неделю только 950+ лямов, какой нахрен лярд с НГ?
2. 25 лярдов это конечно интересно, а сколько из них, налом, коотрый можно потратить на поддержку курса? Ах 3! А что дальше? Будем остальное в нал конвертировать за 70% от реальной стоимости?

Очередная зеленая победа, лучше бы то, что спалили, на борьбу с короновирусом потратили
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не говоря уже о том, что нужно отдать 9+ млрд.долл до июля.. и без кредитов МВФ.
Но с обвалом в пополнение бюджета за январь-февраль в минус 20%... и с прогнозом на март-апрель - "будет намного хуже"(с)шмыгаль..
Про таможню и обвал поступлений на ней - вишенка на "тортике"
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1. Торговый баланс отрицательный
2. ВВП отрицательный(впервые за несколько лет)
3. МВФ кредит не дает
4. ЗРВ тает
5. Бюджет выполняется на 20%

Почти год назад, 73% населения страны, выбрало этот светлый путь к будущему
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И заробитчане теперь хер что привезут.
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Бакс уже под 30, зебилы у власти это как оккупация домбаса и крыма срашкой. Экономические гении просто.
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то есть грубо говоря за 2 месяца потрачено $1 млрд из 25?
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Пэблевотина тупая до уровня амёбы))))
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Тупень, соеказлятина набрались кредитов МВФ и положили в чулок, теперь просто по ним выплачиваем проценты.
Рэформаторы!!!!
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шкода, що немає пігулок від дебілізму
а то б була надія з тебе людину зробити
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Зелебобики ждите скоро будет клич золотишко на майдан сносить как в фильме помните?
Вы же не думаете что вас обманут все потом вернут с лихвой.Так что все до грамма несите !
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Хватит врать, при Пете ЗВР был 19 млрд а сейчас 25. При том в 2014 он получил 17 млрд.
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а чому саме такі цифри?
без докаців можна було б і покрасивіше намалювати
я б тоді повірив що зедрисня - це економічне щастя України
спрубуй ще раз, гебнявий
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https://www.prostobank.ua/spravochniki/indikatory_rynka/nbu_international_reserve

смотри сам, май 2014 почти 18 млрд а май 2019 всего на миллиард больше, вот столько накопил Поросенко за 5 лет.
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паша довбоеженко, Порошенкові дісталась країна з кількома тисячами на казначейському рахунку, відкушеними 20% економіки, з баківським кризисом, на початку війни з Росією
а кловану дісталась країна на підйомі, з ростучою економікою, з позитивними трендами
і у шо зедрисня все це обернула
сиділо б ти, тупеньке, й не звезділо
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Короче по факту того что ты брехло и 25 млрд накопил не Петя возражений нет.
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Ты дебиленко не манипулируй фактами. Если на май 2014 года и было 18 млрд, то не забывай, что у нас началась война и мы утратили самый большой промышленный регион летом 2014 года, начался экономический спад и вот на декабрь 2014 ЗВР осталось только 7,5 млрд. После чего он стал наращивать его и на момент ухода Пороха их уже было 19 млрд, причем одолжили у МВФ только 7 млрд., которые в основном ушли на выплату предыдущих долгов. А вот Зе выпустил ОВГЗ почти на 5 млрд, которые придется отдавать через год-два под 5-8 % за счет чего и пополнил ЗВР.
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Это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет?
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все ще тільки починається
зедрисня прийшла, щоб зробити надійне щеплення лохторату від курсу на зближення з фашистською **********
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ЗВР - це те, що залишилось від бариг.
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Прикольно, значит новая власть за почти год не потратила ничего из ЗВР.
Правильно я понял?))
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Нова влада зробила оборудку з ОВЗ, що значно гірше. Тепер прийдеться і гривню рятувати і біснуваті відсотки платити.
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Ыканамист, пять лет брать кредиты и складывать их в кучку, не пуская в оборот, это ты считаешь нормально?
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Скоріш те що напросили. Нажаль держава на відміну від чиновників так і не навчилася заробляти...
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Так так и есть, все кредиты МВФ рэформатора складывали в кучку, вместо пускать в оборот и развитие экономики, гордились этим даже.
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Володя! Михаил Светлов! Ууууууууууу! Уууууууууууу!
Цигель, цигель в Ростов!
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Нефть по 30, а в РФ сегодня укрепился рубль.
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У меня логичный вопрос, если у вас есть золотовалютных резервов на сумму 25 лярдов, то зачем вам 5 лярдов от МВФ???? Да еще и в обмен на Закон про Землю, который вызовет просто революцию!!! Что Вова, решил под шумок Украину здать и Земелькой поторговать? Смотри, В США выделено дополнительно 50 лярдов, планируется- 150 до конца года! Но эдесь- 350 миллионов людей, и уже около 2000 зараженных. 50лярдов разделить на 350 миллионов это примерно чуть меньше 500 долларов на жителя США. У вас там 40 миллионов, получается что 2 миллиарда баксов- это аналог помощи как в США. Одолжи 2 лярда у Собственного Национального Банка- должно хватить, если с умом потратить деньги! Ситуация у вас не такая уж патовая, как в ЕС например. Но кому я об этом говорю, этим тварям, которые ждут бабло, чтобы распилить????
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Хороший вопрос С УМОМ ПОТРАТИТЬ ! У зелени ума отродясь нет
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Моника Оманская чувствует приближающийся импичмент, поэтому решил спрятаться под юбкой Венедиктовой. На підтримку гривні з початку року витратили $1 млрд, резерви перевищують $25 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 1612
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Нацбанк пока относительно не окуппирован зеленью. Поднимите кипишь и Бенины клоуны будут только рады сменить главу, и боты Пороха (буквально а не патриоты) их поддержат им чем хуже тем лучше. Нужно уточнять что лярд не подарен, а продан за гривню, сглаживать колебания это одна из задач нацбанка, другой вопрос что нужно скромнее, в этом году, кажется 17 ляардов отдавать а Беня только и рад будет дефолту.
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Теперь во всех косяках зебильной власти будет виноват коронавирус. Даже в появлении у них в офшорах счетов с милионами и вилл в Италии и Испании. Запомните этот твит.
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Интересно, а кто скупает остальные более $1,5 млрд.?
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Барыга Порох пополнил ЗВР до 20 лярдов!!!! а Бубочка проедает!!!!)))) но все равно Петя виноват)))) Венедиктова сейчас 73% идиотам обьяснит))))))
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