 ПЦУ вводить обмеження богослужінь у зв'язку з коронавірусом, - Зоря

Припинити проведення богослужінь в храмах або змінити їх порядок так, щоб в них брала участь дозволена карантинними заходами кількість осіб, ухвалив синод Православної церкви України. Про це в Facebook повідомив прессекретар синоду архієпископ Євстратій Зоря, передає Цензор.НЕТ.
Конкретні обмеження богослужінь будуть вводитися залежно від рішень, прийнятих органами влади і місцевого самоврядування.
Літургії будуть проводитися в присутності дозволеної кількості осіб. Вірян просять залишатися вдома, приєднуючись до спільної молитви за відеотрансляції.
Охочі висповідатися й причаститися зможуть зробити це протягом усього дня.
Протягом дня храми ПЦУ залишатимуться відкритими для особистого відвідування, молитви і бесіди зі священиком, при дотриманні загальних правил проти інфекції.
а московская "церковь" - церковь курильщика...
NewFake_MIDRF
В Питер привезли мощи Ионна. Стоит толпа людей старше 60 лет и целует в одно и то же место. Чума, ты не пройдёшь!!!
Але хіба їх змусити .... Повно місто народу.
Как говорят попы-не хотите целовать крест-поцелуйте
меня в сраикону.
Греко та римо католики закликали вірян дивитись службу Божу на інтернет ресурсах вдома . Невже так важко будь якій церкві відкрити свою сторінку в інтернеті ?