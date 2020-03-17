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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (311) Євстратій (Зоря) (72) ПЦУ (538) COVID-19 (1021)

 ПЦУ вводить обмеження богослужінь у зв'язку з коронавірусом, - Зоря

Служби в храмах ПЦУ будуть припинені або змінені так, щоб в них брало участь не більше дозволеної владою кількості людей.

Припинити проведення богослужінь в храмах або змінити їх порядок так, щоб в них брала участь дозволена карантинними заходами кількість осіб, ухвалив синод Православної церкви України. Про це в Facebook повідомив прессекретар синоду архієпископ Євстратій Зоря, передає Цензор.НЕТ.

Конкретні обмеження богослужінь будуть вводитися залежно від рішень, прийнятих органами влади і місцевого самоврядування.

Літургії будуть проводитися в присутності дозволеної кількості осіб. Вірян просять залишатися вдома, приєднуючись до спільної молитви за відеотрансляції.

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Охочі висповідатися й причаститися зможуть зробити це протягом усього дня.

Протягом дня храми ПЦУ залишатимуться відкритими для особистого відвідування, молитви і бесіди зі священиком, при дотриманні загальних правил проти інфекції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182156
 
   
 Топ коментарі
 
ПЦУ модерная церковь.... - молодцы..
а московская "церковь" - церковь курильщика... ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 3137
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NewFake_MIDRF



В Питер привезли мощи Ионна. Стоит толпа людей старше 60 лет и целует в одно и то же место. Чума, ты не пройдёшь!!!

ПЦУ вводить обмеження богослужінь у зв'язку з коронавірусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 6297
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А помолиться, шо, не помогает? ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 8514
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ПЦУ модерная церковь.... - молодцы..
а московская "церковь" - церковь курильщика... ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 3137
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NewFake_MIDRF



В Питер привезли мощи Ионна. Стоит толпа людей старше 60 лет и целует в одно и то же место. Чума, ты не пройдёшь!!!

ПЦУ вводить обмеження богослужінь у зв'язку з коронавірусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 6297
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Правильно. Нехай люди вдаома сидять.
Але хіба їх змусити .... Повно місто народу.
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Исповедаться можно онлайн,пожертвовать на храм-попу прям на карточку.При покупке свечей онлайн-кэшбек не гарантирован,ибо это бесовский сервис.Аминь. ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 4895
Как говорят попы-не хотите целовать крест-поцелуйте меня в сра икону.
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Не атеизм, а ведизм или язычество! Если ты уйдешь в парк и захочешь поговорить с творцом на едине- тебе не страшен вирус! Он тяжелый, тяжелее воздуха, он опускается на землю! Дощ- прибивает его к земле- ветер, выдувает его на предметы. Вся Природа , которая никогда не говорит ничему Нет, но которая всегда находит балланс, между всеми формами жизни на Земле!
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Ну наконец то! Кстати, можете сделать богослужения га открытом воздухе под сенью Небесс , где нибудь, в парке при церквях и монастырях, как молился ваш Бог! Ветер солнце или дощь- Природа защитит вас от любого Вируса! Разве это не символично??????!!!!
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Так почему не организовывают прямые трансляции богослужений на телеканалах?Что и на это нужно покупать карту доступа?
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Всі зібрання (в тому числі богослужіння) в закритих приміщеннях за участі більше десятка осіб повинні бути скасовані.
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Россия есть и остается военной стороной на Донбассе, считают немецкие политики.
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На жаль ці політики більші патріоти України ніж наша влада яку вони критикували за "платформу примирення".
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Інтернет ? Ні , не чули 😁😁😁
Греко та римо католики закликали вірян дивитись службу Божу на інтернет ресурсах вдома . Невже так важко будь якій церкві відкрити свою сторінку в інтернеті ?
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Кремлядскому православному сатанату коронавирус не помеха.
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А мацковський патріархат тим часом хресні ходи водить)))
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Ні, вони не праві. Церкви на час пандемії негайно зачинити. Іспанці повісили на двері замки. Дурна мова про обмежену кількість людей приведе до катастрофи.
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