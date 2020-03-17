 "Нова пошта" на час карантину закриває відділення, розташовані в ТРЦ. СПИСОК

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з тим, що частина торгівельно-розважальних центрів в Україні повністю закривається і до них не буде доступу, ми тимчасово перенаправляємо весь вантаж і посилки з відділень, які розташовані в них, у найближчі наші відділення", - сказано в повідомленні.
У компанії уточнили, що в ТРЦ, де є продуктові магазини, аптеки і до яких є доступ - відділення працюють у штатному режимі.
Отже зміни стосуються таких відділень:
Одеса
- ∙ Відділення №84 - Всі посилки перенаправляються на відділення №90
- ∙ Відділення №93 - Всі посилки перенаправляються на відділення №28
- ∙ Відділення №77 - Всі посилки перенаправляються на відділення №26
- ∙ Відділення №42 - Всі посилки перенаправляються на відділення №94
Одеська область
- ∙ Відділення №5 у Чорноморську - Всі посилки перенаправляються на відділення №2
- ∙ Відділення №3 у Білгород-Дністровському - Всі посилки перенаправляються на відділення №1
Львів
- ∙ Відділення №77 - Всі посилки перенаправляються на відділення №55
- ∙ Відділення №78 - Всі посилки перенаправляються на відділення №69
Черкаси
- · Відділення №22 (Будинок торгівлі) Всі посилки перенаправляються на відділення №15
- · Відділення №14 (ТЦ "Депот") - Всі посилки перенаправляються на відділення №2
Київ
- · Відділення №322 (ТЦ Олімпійский) - Всі посилки перенаправляються на відділення №150
- · Відділення №138 (Спортлайф, Троєщина) - Всі посилки перенаправляються на відділення №149
- · Відділення №261 (ТЦ "Проспект") - Всі посилки перенаправляються на відділення №318
- · Відділення №164 (ТЦ "Квадрат" Троєщина) - Всі посилки перенаправляються на відділення №67
Херсон
- Відділення №19 (ЦУМ) - Всі посилки перенаправляються на відділення №6
Вінниця
- · Відділення №35 - Всі посилки перенаправляються на відділення №23
- · Відділення №25 (ТЦ Барбара) - Всі посилки перенаправляються на відділення №14
- · Відділення №22 (маг. "Грош") - Всі посилки перенаправляються на відділення №7
- · Відділення №36 (ТЦ Квартал) - Всі посилки перенаправляються на відділення №16
Луцьк
- · Відділення №6 (ТЦ Варшавський) Всі посилки перенаправляються на відділення згідно обдзвону клієнтів
- · Відділення №23 (ТЦ Буратіно) Всі посилки перенаправляються на відділення згідно обдзвону клієнтів