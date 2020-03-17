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 "Нова пошта" на час карантину закриває відділення, розташовані в ТРЦ. СПИСОК

Компанія "Нова пошта" тимчасово закриває відділення, розташовані в тих торгово-розважальних центрах, які закрили через введення в Україні карантинних заходів.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з тим, що частина торгівельно-розважальних центрів в Україні повністю закривається і до них не буде доступу, ми тимчасово перенаправляємо весь вантаж і посилки з відділень, які розташовані в них, у найближчі наші відділення", - сказано в повідомленні.

У компанії уточнили, що в ТРЦ, де є продуктові магазини, аптеки і до яких є доступ - відділення працюють у штатному режимі.

Отже зміни стосуються таких відділень:

Одеса

  • ∙ Відділення №84 - Всі посилки перенаправляються на відділення №90
  • ∙ Відділення №93 - Всі посилки перенаправляються на відділення №28
  • ∙ Відділення №77 - Всі посилки перенаправляються на відділення №26
  • ∙ Відділення №42 - Всі посилки перенаправляються на відділення №94

Одеська область

  • ∙ Відділення №5 у Чорноморську - Всі посилки перенаправляються на відділення №2
  • ∙ Відділення №3 у Білгород-Дністровському - Всі посилки перенаправляються на відділення №1

Львів

  • ∙ Відділення №77 - Всі посилки перенаправляються на відділення №55
  • ∙ Відділення №78 - Всі посилки перенаправляються на відділення №69

Черкаси

  • · Відділення №22 (Будинок торгівлі) Всі посилки перенаправляються на відділення №15
  • · Відділення №14 (ТЦ "Депот") - Всі посилки перенаправляються на відділення №2

Київ

  • · Відділення №322 (ТЦ Олімпійский) - Всі посилки перенаправляються на відділення №150
  • · Відділення №138 (Спортлайф, Троєщина) - Всі посилки перенаправляються на відділення №149
  • · Відділення №261 (ТЦ "Проспект") - Всі посилки перенаправляються на відділення №318
  • · Відділення №164 (ТЦ "Квадрат" Троєщина) - Всі посилки перенаправляються на відділення №67

Херсон

  • Відділення №19 (ЦУМ) - Всі посилки перенаправляються на відділення №6

Вінниця

  • · Відділення №35 - Всі посилки перенаправляються на відділення №23
  • · Відділення №25 (ТЦ Барбара) - Всі посилки перенаправляються на відділення №14
  • · Відділення №22 (маг. "Грош") - Всі посилки перенаправляються на відділення №7
  • · Відділення №36 (ТЦ Квартал) - Всі посилки перенаправляються на відділення №16

Луцьк

  • · Відділення №6 (ТЦ Варшавський) Всі посилки перенаправляються на відділення згідно обдзвону клієнтів
  • · Відділення №23 (ТЦ Буратіно) Всі посилки перенаправляються на відділення згідно обдзвону клієнтів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182155
 
 
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