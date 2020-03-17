 В Австрії жорсткий карантин: армія провела мобілізацію, штраф за порушення режиму 3000 євро

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"В Австрії жорсткий карантин. Австрійська армія провела мобілізацію, на вулицях армійські патрулі, які мають право зупинити і перевірити документи. Всі установи закрито крім продуктових магазинів, аптек і заправок. Заборонено з'являтися також на громадських спортивних майданчиках, можна в лісі, на вулиці бігати і гуляти. Пересування вулицями дозволено тільки поодиноким пішоходам, групи можуть переміщатися тільки якщо це родичі. Метро відкрите, але людей там небагато. Основне постачання громадян здійснюють фірми доставки, які точно обумовлюють відсутність фізичного контакту при залишенні товару біля дверей. Штраф за порушення режиму карантину 3000 євро, повідомляє з Відня Всеволод Кожемяко", - розповів журналіст.
Бутусов закликав читачів надсилати свої замальовки про життя і про організацію життя в умовах карантину: "Всі цікаві історії публікуватиму".
Японія викупила невибрану Україною квоту викидів власне своїми 'Пріусами'..
-но то что твой барыга иногда уходит в запои то это всем известно...
То ли у нас, ПЕС так заботится о людях, что требует, чтобы все ездили в метро и дружно заражались.
вывод: там, где вмешиваются власти и врачи, смертность вырастает в 5 раз...
А там где не было все было "от естественных причин".
З вікі:
As of 16 March, nationwide, homes may only be left for one of the following reasons [16]: urgently necessary professional activitiesnecessary purchases (groceries or medication)assisting other peopleoutside walks, alone or in company of people living in the same household
Officials stated that those restrictions are being actively enforced by the police.
інтерактивна карта та зафіксовані випадки за посиланням
І не треба користуватись інфой з першого іпшого "Гондона"
⚡️⚡️За последние сутки в россии зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан РФ:
4 - в Москве,
2 - в Самарской области,
2 - в Калиниградской области,
2 - в Тверской области,
1 - в Московской области,
1 - в Красноярском крае,
1 - в Тамбовской области,
1 - в Калужской области,
1 - в Нижегородской области,
1 - в Пензенской области,
1 - в Республике Татарстан,
1 - в Республике Хакасия,
1 - в Свердловской области,
1 - в Архангельской области,
1 - в Ярославской области.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [17.03.20 15:48]
‼️🇷🇺Последние новости по коронавирусу в РФ:
❗️Число заболевших коронавирусом в россии возросло до 114 - сообщает вице-премьер Татьяна Голикова
⚡️10 из заболевших коронавирусом заразились уже в стране.
⚡️В Москву вводят Таманскую дивизию. В ближайшее время в столице может быть введен режим ЧС.
Махабхарата (останні записи IV ст. до н. ери) описано ядерний вибух...
На въездах в города будут установлены блок-посты.
#COVID19
❗️С завтрашнего дня в Израиле вводится ежедневное ограничение на работу общественного транспорта с 20.00. Фактически это финальный шаг перед введением комендантского часа.
#COVID19