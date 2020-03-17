 В Австрії жорсткий карантин: армія провела мобілізацію, штраф за порушення режиму 3000 євро

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В Австрії жорсткий карантин. Австрійська армія провела мобілізацію, на вулицях армійські патрулі, які мають право зупинити і перевірити документи. Всі установи закрито крім продуктових магазинів, аптек і заправок. Заборонено з'являтися також на громадських спортивних майданчиках, можна в лісі, на вулиці бігати і гуляти. Пересування вулицями дозволено тільки поодиноким пішоходам, групи можуть переміщатися тільки якщо це родичі. Метро відкрите, але людей там небагато. Основне постачання громадян здійснюють фірми доставки, які точно обумовлюють відсутність фізичного контакту при залишенні товару біля дверей. Штраф за порушення режиму карантину 3000 євро, повідомляє з Відня Всеволод Кожемяко", - розповів журналіст.

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Бутусов закликав читачів надсилати свої замальовки про життя і про організацію життя в умовах карантину: "Всі цікаві історії публікуватиму".