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Все про:Австрія (211) карантин (311) Бутусов Юрій (1275) COVID-19 (1021)

 В Австрії жорсткий карантин: армія провела мобілізацію, штраф за порушення режиму 3000 євро

Пересування вулицями в Австрії дозволено тільки поодиноким пішоходам, групи можуть переміщатися тільки якщо це родичі.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В Австрії жорсткий карантин. Австрійська армія провела мобілізацію, на вулицях армійські патрулі, які мають право зупинити і перевірити документи. Всі установи закрито крім продуктових магазинів, аптек і заправок. Заборонено з'являтися також на громадських спортивних майданчиках, можна в лісі, на вулиці бігати і гуляти. Пересування вулицями дозволено тільки поодиноким пішоходам, групи можуть переміщатися тільки якщо це родичі. Метро відкрите, але людей там небагато. Основне постачання громадян здійснюють фірми доставки, які точно обумовлюють відсутність фізичного контакту при залишенні товару біля дверей. Штраф за порушення режиму карантину 3000 євро, повідомляє з Відня Всеволод Кожемяко", - розповів журналіст.

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Бутусов закликав читачів надсилати свої замальовки про життя і про організацію життя в умовах карантину: "Всі цікаві історії публікуватиму".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182148
 
 
 Топ коментарі
 
Лапоть, Порошенко не пьет алкоголь. Об этом знают все, кроме кацапских мразей.
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Наши войска на востоке, в грязных окопах, без масок, без средств дезинфекции. Правда есть менты, и их много...
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А У НИХ МЕНТОВ МАЛО , А У НАС НАПЛОДИЛИ ЗАДОХЛИКОВ НА ПРИУСАХ (40000 баксов), а парни по окопам у буржуйки 7 год проводят
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В Париже комендантский час. А в Испании и Италии дронами загоняют прохожих по домам.
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Наши войска на востоке, в грязных окопах, без масок, без средств дезинфекции. Правда есть менты, и их много...
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Менты даа аа аа леко от оопов и если стоя на блок постах, то посмнно и потом умвтывают на 20й км в уютное и благоустроеное жильё.
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Такое ощущение что не борьба идёт не с вирусом а с инопланетянами
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А У НИХ МЕНТОВ МАЛО , А У НАС НАПЛОДИЛИ ЗАДОХЛИКОВ НА ПРИУСАХ (40000 баксов), а парни по окопам у буржуйки 7 год проводят
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Пріуси це 'Кіоттські' гроші..
Японія викупила невибрану Україною квоту викидів власне своїми 'Пріусами'..
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Алексей Филоненко в Украине на сегодня по некоторым даным, ВСУ и Аваковцы в соотношении 1:2 и такие же расходы из бюджета по статье "на оборону"...
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Які каламбури? Сидимо в помешканні, виходити можна тільки в аптеку і за продуктами. Після 18-00 взагалі заборонено
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Ну хоть зрозумів про що я?Я про дрони в Іспанії і Італії.Бо в нас таке як ти написав вже другий тиждень.
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Просто багато дурнів пишуть всяку ахінєю.
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И в Испании, и в Италии, и во Франции есть государство и здравохранение. В Украине этого ничего нет. Есть только шмаркля, который стремится к диктатуре.
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адепты пана Чекушки уже обвинили в этом Зеленского?
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Лапоть, Порошенко не пьет алкоголь. Об этом знают все, кроме кацапских мразей.
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кацап, да пофигу, зато шоколадному хряку к его рылу подходит
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ну так если для тебя алкоголь который ты употребляеш в виде бояры,-то таки да,-такое не пьёт...
-но то что твой барыга иногда уходит в запои то это всем известно...
В Австрії жорсткий карантин: армія провела мобілізацію, штраф за порушення режиму 3000 євро - Цензор.НЕТ 4463
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видимо у правительства австрии мозги есть
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Хфашисты, над людьми издеваются, не дают им спокойно сдохнуть.
То ли у нас, ПЕС так заботится о людях, что требует, чтобы все ездили в метро и дружно заражались.
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Читай внимательно, Вася. Метро в Вене работает. Или Вася не читатель? В Австрії жорсткий карантин: армія провела мобілізацію, штраф за порушення режиму 3000 євро - Цензор.НЕТ 1293
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походу потому и работает что если у них на автобусной остановке ждут транспорта 100 человек то в подошедший автобус они все не прутся..а заходят спокойно на свободные места -остальные спокойно ждут очередь на свой интервал...
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в Китае в провинции Хубэй, где был введен жесточайший карантин и переброшено дополнительное количество врачей и всяческой медтехники, за 2,5 месяца умерло 3000 человек, что соответствует уровню смертности почти 5% всех заразившихся, в остальных провинциях Китая, где карантина не было и жизнь шла своим чередом, умерло "всего" 200 человек, что составило меньше 1% смертности...

вывод: там, где вмешиваются власти и врачи, смертность вырастает в 5 раз...
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Там где был карантин малейший чих отправляли на анализы в лаборатории.
А там где не было все было "от естественных причин".
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и почему тогда на территориях с карантином умирали в 5 раз чаще?
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а этот факт как-то должен влиять на смертность? конечно, на количество зараженных это влияет и соответственно на количество умерших в абсолютных цифрах
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И фиксировали типа ОТ ЧЕГО умер. Корона то, ТОЛЬКО ТЕСТАМИ отличается от ОРЗ.
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Буквально три недели назад в Италии и Испании тоже никто не умирал.
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Для таких повідомлень потрібно надавати посилання звідки інформація.

З вікі:

As of 16 March, nationwide, homes may only be left for one of the following reasons [16]: urgently necessary professional activitiesnecessary purchases (groceries or medication)assisting other peopleoutside walks, alone or in company of people living in the same household
Officials stated that those restrictions are being actively enforced by the police.
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Зеля что ты делаешь !? Пректрати !!! Всi на майдан !!!
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А зачем распространять эту информацию? Для того чтобы авансом оправдать все хотелки шмаркли?
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [17.03.20 15:42]
⚡️⚡️За последние сутки в россии зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан РФ:
4 - в Москве,
2 - в Самарской области,
2 - в Калиниградской области,
2 - в Тверской области,
1 - в Московской области,
1 - в Красноярском крае,
1 - в Тамбовской области,
1 - в Калужской области,
1 - в Нижегородской области,
1 - в Пензенской области,
1 - в Республике Татарстан,
1 - в Республике Хакасия,
1 - в Свердловской области,
1 - в Архангельской области,
1 - в Ярославской области.

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [17.03.20 15:48]
‼️🇷🇺Последние новости по коронавирусу в РФ:
❗️Число заболевших коронавирусом в россии возросло до 114 - сообщает вице-премьер Татьяна Голикова
⚡️10 из заболевших коронавирусом заразились уже в стране.
⚡️В Москву вводят Таманскую дивизию. В ближайшее время в столице может быть введен режим ЧС.
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Біл Гейтс говорив за такі віруси,ще в 2015 році.
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фільм, художній про таку ситуацію з 2011...
Махабхарата (останні записи IV ст. до н. ери) описано ядерний вибух... В Австрії жорсткий карантин: армія провела мобілізацію, штраф за порушення режиму 3000 євро - Цензор.НЕТ 3970
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Уті-путі,а шо трапилось?А хдє Венеціанська комісія,ОБСЄ,товариство захисту прав тварин,хдє єта демократія,що ж так всрались швидко?Гандони штопані,а коли українців вбивають,ріжуть в полоні то розповідаєте що треба зрозуміти і пробачити,скоти.
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асфальт А чому українці сиділи в генделиках,витрачали там купу грошей там,коли інших українців вбивають? Вони ввели санкціїї,які хто би що не казав,болісно били московитів.Вони не будуть тут воювати.
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Власти Казахстана вводят карантин в Алма-Ате и Нур-Султане в связи с распространением коронавируса.
На въездах в города будут установлены блок-посты.
#COVID19

❗️С завтрашнего дня в Израиле вводится ежедневное ограничение на работу общественного транспорта с 20.00. Фактически это финальный шаг перед введением комендантского часа.
#COVID19
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