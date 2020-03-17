 McDonald's закривається на карантин, продовжить приймати замовлення в McDrive і сервісі доставки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресрелізі компанії.
"Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про обмеження роботи всіх закладів громадського харчування для запобігання поширенню коронавіруса на період з 17-го березня до 3-го квітня 2020 року "МакДональдз"зачиняє свої двері на цей період ... Ми продовжуємо забезпечувати безконтактні замовлення через додаток Glovo і McDrive", - зазначили у компанії.
Крім того, компанія посилює заходи безпеки, а також рекомендує обмежити переміщення і залишатися вдома.
Як повідомлялося, в грудні-2019 в партнерстві з міжнародним сервісом Glovo запустили сервіс доставки їжі в Києві.
Мережа ресторанів McDonald's в Україні обслуговує близько 350 тис. відвідувачів щодня. Штат співробітників налічує близько 7,5 тис. осіб.
Ха! Напугали
ежа голой жопойинтроверта самоизоляцией.
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- От тебя пахнет гречкой и консервами. Ты что, паниковал?
- Нет, это ребята паниковали, а я просто рядом стоял и трогал лицо руками.
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В Украине оживился рынок ценных бумаг. Лидирует Обуховская.
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Из-за коронавирусной паники "Сильпо" пошло на беспрецедентные меры и открыло третью кассу.
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Вы знаете дома сидеть совсем не скучно! Но как может быть, что в одном пакете риса 2789 рисинок, а в другом 2811?
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Друзья! В эти непростые времена мы с вами должны держаться подальше друг от друга.
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Люди, що ото пишуть "під час карантину ви можете перечитати свої книжки, передивитись фільми..".
Знайте - фрилансери вас ненавидять!
внимание вопрос! так чем же так "полезен" карантин?
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Глобальный карантин открывает уникальные возможности закрыть провалы в глобальных цепочках поставок. У нас есть люди, возможности и желание зарабатывать. Но нет, зелёная власть ставит самые активные города страны на локдаун, обваливает гривну и ищет у кого взять в долг.
Аваков будут с ментами доить всех во время карантина.