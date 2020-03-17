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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (311) McDonald's (4) COVID-19 (1021)

 McDonald's закривається на карантин, продовжить приймати замовлення в McDrive і сервісі доставки

Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Київ), що розвиває в Україні американську мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's, закриває всі заклади мережі на карантин, але продовжить приймати замовлення в McDrive і через сервіс доставки Glovo.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресрелізі компанії.

"Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про обмеження роботи всіх закладів громадського харчування для запобігання поширенню коронавіруса на період з 17-го березня до 3-го квітня 2020 року "МакДональдз"зачиняє свої двері на цей період ... Ми продовжуємо забезпечувати безконтактні замовлення через додаток Glovo і McDrive", - зазначили у компанії.

Крім того, компанія посилює заходи безпеки, а також рекомендує обмежити переміщення і залишатися вдома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нова пошта" на час карантину закриває відділення, розташовані в ТРЦ. СПИСОК

Як повідомлялося, в грудні-2019 в партнерстві з міжнародним сервісом Glovo запустили сервіс доставки їжі в Києві.

Мережа ресторанів McDonald's в Україні обслуговує близько 350 тис. відвідувачів щодня. Штат співробітників налічує близько 7,5 тис. осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182147
 
 
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Зхмиздив на пабліку Ібігдана (про інтроверта влучно немов стрілою з цибулі):

Ха! Напугали ежа голой жопой интроверта самоизоляцией.
* * *
- От тебя пахнет гречкой и консервами. Ты что, паниковал?
- Нет, это ребята паниковали, а я просто рядом стоял и трогал лицо руками.
* * *
В Украине оживился рынок ценных бумаг. Лидирует Обуховская.
* * *
Из-за коронавирусной паники "Сильпо" пошло на беспрецедентные меры и открыло третью кассу.
* * *
Вы знаете дома сидеть совсем не скучно! Но как может быть, что в одном пакете риса 2789 рисинок, а в другом 2811?
* * *
Друзья! В эти непростые времена мы с вами должны держаться подальше друг от друга.
* * *
Люди, що ото пишуть "під час карантину ви можете перечитати свої книжки, передивитись фільми..".
Знайте - фрилансери вас ненавидять!
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в Китае в провинции Хубэй, где был введен жесточайший карантин и переброшено дополнительное количество врачей и всяческой медтехники, за 2,5 месяца умерло 3000 человек, что соответствует уровню смертности почти 5% всех заразившихся, в остальных провинциях Китая, где карантина не было и жизнь шла своим чередом, умерло "всего" 200 человек, что составило меньше 1% смертности
внимание вопрос! так чем же так "полезен" карантин?
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Mikhail Golub

@golub

·1 ч

Глобальный карантин открывает уникальные возможности закрыть провалы в глобальных цепочках поставок. У нас есть люди, возможности и желание зарабатывать. Но нет, зелёная власть ставит самые активные города страны на локдаун, обваливает гривну и ищет у кого взять в долг.

Аваков будут с ментами доить всех во время карантина.

McDonald's закрывается на карантин, продолжит принимать заказы в McDrive и сервисе доставки - Цензор.НЕТ 8795





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Гловеры будут быстрее крутить педали) и так их как тараканов много, так будут ещё быстрее передвигаться)))
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