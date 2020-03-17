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Все про:Туреччина (1087) COVID-19 (1021)

 У Туреччині для повернення в Україну зареєструвалися 290 громадян

У Туреччині близько 290 українців зареєструвалося при трьох консульських установах - консульствах в Анкарі та Анталії, Генконсульстві в Стамбулі - для повернення в Україну.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ"

"Наразі зареєструвалися і чекають повернення на батьківщину близько 290 громадян. Понад 200 громадян зареєструвалися при Генконсульстві в Стамбулі, 50 - при консульстві в Анкарі та 40 - в Анталії. Списки постійно оновлюються. Встановлено прямий контакт з усіма зареєстрованими громадянами. Вживаємо всіх необхідних заходів", - зазначив посол.

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Дипломат зауважив, що число українців, які чекають на повернення, зменшилося, оскільки 17 березня було здійснено два рейси зі Стамбула.

"Незважаючи на надані рекомендації та припинення авіасполучення низкою держав, навіть учора продовжували прибувати громадяни, які з туристичною метою, з пересадкою у Стамбульському аеропорту, прямували на відпочинок до третіх держав", - розповів Сибіга.

Він застеріг громадян щодо здійснення таких подорожей.

"Закликаю серйозно ставитися до таких поїздок та зважуватися на них лише у разі крайньої необхідності. Вже маємо випадки, коли наші громадяни фактично стали заручниками через скасовані рейси з пересадкою у Стамбулі", - наголосив дипломат.

За його словами, багатьом громадянам було надано сприяння у перереєстрації квитків, логістичній підтримці з метою повернення на батьківщину. Також ведеться робота по тимчасовому розміщенню на території Туреччини та подальшому поверненню до України членів спортивних команд та студентів, які проходили навчання за міжнародними програмами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182144
 
 
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Посвозят всех со всего мира...отдыхающих(( А потом... Будем как пауки в банке(
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Без паніки . Імунітет швидше виробиться . І все буде ОК👍😎
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Хоче відмінити місцеві вибори, бо знає що слуги пролетять.
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