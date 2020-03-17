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 Київські новини, Суспільство
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 Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА. ВIДЕО

Від завтра, 18 березня, пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Із завтрашнього дня допуск до пасажирського транспорту буде виключно в масках. Пасажири, у яких немає маски, не будуть допущені до перевезення пасажирським транспортом", - повідомив він.

Кількість і пасажирів у транспорті буде контролюватися зокрема співробітниками Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски стали популярнішим товаром для контрабанди, ніж сигарети, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182142
 
 
 Топ коментарі
 
Радуцкий, падлюка, закупай где хочешь маски и вези в Украину!
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Кала Боб, масок в продаже нет, зелупень все вывезла и продала
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Адам Смит@_Smithchenko 19 мин

Наша, так сказать, власть прибегает к простым решениям сложных проблем. Которые решения нифига не работают - потому что простые.
Закроют метро - типа, сидите дома. Но на работу нужно врачам, полицейским, коммунальщикам, продавцам и т.д. (20% занятых Киева) - как им добираться?

При этом маршрутки (частные) скорее всего радикально подсократятся - какой частник станет работать в убыток, гоняя бус ради 10 человек? Останется наземный коммунальный транспорт - переполненный, естественно!

А ведь можно сделать по-умному. КГГА выдает критически важным предприятиям по квоте спецпропуска в метро, которые распространяются среди работников. На дверях станций нацгвардеец проверяет пропуск (фото), наличие маски, меряет температуру. Поезда - полупустые и дезинфицируются
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А гонять полупустые поезда и ещё держать охрану из нацгвардейцев выгодно?
Дешевле всем лисапедты пороздавать. Метро и при перевозке полутора миллионах пассажиров в день не окупалось.
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Придется ходить пешком и в противогазе ГП5, если без масок не пускают Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 1538
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Цікаво,якщо зараз в маршрутці,побачуть в людини наклейку на телефоні,з написом ЗЕ,що з нею буде. Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 969
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Ану, и что же будет ? Какой-нибудь петик заплачет ?
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надеюсь только проверками на наличие масок и ограничатся и светить наличием андервеар не прийдется или...?
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они не сказали что именно медицинские маски нужны. Я завтра одену маску зайца
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метро треба було б перевітрювати. китай не закривав. маршрутка і тролейбус і тп - зайти, взятись з апоручні, вщятись за квіток, гроші, поруч хтось падає на тебе - контакиу більше ніж в метро да можна навіть ні за що не торкатись. в метро також можно перевітрювати. але, фіг його знає яка мотивація.
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"С завтрашнего дня допуск к пассажирскому транспорту будет исключительно в масках. Пассажиры, у которых нет маски, не будут допущены к перевозке пассажирским транспортом", - сообщил он. Источник: https://censor.net.ua/n3182142

ЦЕ ДНО Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 5273 Це вже колись було - Ку Кус Клан в Америці не пускав кольорових до автобусів і палив їх

Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 2100

Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 7226
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в Ашане продаются одноразовые кофейные фильтры-продеть пару резинок и будет та же маска
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Можно прокладки с крылышками купить-резиноки не нужны та же маска
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прокладки дороже, упаковка фильтров около 15 гривен
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Правильно! И впаривать зубожилым по 300 грн. за маску!
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завтра будет весело - правда как бы не заплакать
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Спочатку ЗЕвлада вивезла маски за доляри, зробили ажіотаж в аптеках. І тепер рубають бабосіки ЗЕбариги...Із ЗЕбаранів...Души їх напівшостий...
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Як завжди у зебілів, все робиться через дупу. Масок в аптеках у містах немає (сьогодні безуспішно обійшов більше десятка аптек), але будуть вимагати їх носити. Політичні дауни.
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