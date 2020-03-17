 Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Із завтрашнього дня допуск до пасажирського транспорту буде виключно в масках. Пасажири, у яких немає маски, не будуть допущені до перевезення пасажирським транспортом", - повідомив він.

Кількість і пасажирів у транспорті буде контролюватися зокрема співробітниками Нацполіції.

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