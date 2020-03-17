 Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Із завтрашнього дня допуск до пасажирського транспорту буде виключно в масках. Пасажири, у яких немає маски, не будуть допущені до перевезення пасажирським транспортом", - повідомив він.
Кількість і пасажирів у транспорті буде контролюватися зокрема співробітниками Нацполіції.
Адам Смит@_Smithchenko 19 мин
Наша, так сказать, власть прибегает к простым решениям сложных проблем. Которые решения нифига не работают - потому что простые.
Закроют метро - типа, сидите дома. Но на работу нужно врачам, полицейским, коммунальщикам, продавцам и т.д. (20% занятых Киева) - как им добираться?
При этом маршрутки (частные) скорее всего радикально подсократятся - какой частник станет работать в убыток, гоняя бус ради 10 человек? Останется наземный коммунальный транспорт - переполненный, естественно!
А ведь можно сделать по-умному. КГГА выдает критически важным предприятиям по квоте спецпропуска в метро, которые распространяются среди работников. На дверях станций нацгвардеец проверяет пропуск (фото), наличие маски, меряет температуру. Поезда - полупустые и дезинфицируются
Дешевле всем лисапедты пороздавать. Метро и при перевозке полутора миллионах пассажиров в день не окупалось.
ЦЕ ДНО Це вже колись було - Ку Кус Клан в Америці не пускав кольорових до автобусів і палив їх