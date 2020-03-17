 У кожного президента свій кишеньковий генпрокурор, - Тимошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Батьківщини".

"Перше, що треба було новому президенту змінити в країні, - щоб генеральний прокурор, за Конституцією, не був кишеньковою людиною кожного наступного президента. І це стосується кожного президента. Тому що у кожного президента був свій кишеньковий генеральний прокурор", - зазначила лідер фракції Юлія Тимошенко.

За її словами, президент має ініціювати внесення змін до Конституції, згідно з якими генеральний прокурор буде незалежним від глави держави та інших гілок влади.

"Генеральний прокурор не має бути черговою маріонеткою чергового президента. Нам треба створювати незалежний інститут прокуратури", - підкреслила Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глави Офісу Генпрокурора України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Венедіктова - реванш Антимайдану", - нардеп В'ятрович про призначення Генпрокурора