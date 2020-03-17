 У кожного президента свій кишеньковий генпрокурор, - Тимошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Батьківщини".
"Перше, що треба було новому президенту змінити в країні, - щоб генеральний прокурор, за Конституцією, не був кишеньковою людиною кожного наступного президента. І це стосується кожного президента. Тому що у кожного президента був свій кишеньковий генеральний прокурор", - зазначила лідер фракції Юлія Тимошенко.
За її словами, президент має ініціювати внесення змін до Конституції, згідно з якими генеральний прокурор буде незалежним від глави держави та інших гілок влади.
"Генеральний прокурор не має бути черговою маріонеткою чергового президента. Нам треба створювати незалежний інститут прокуратури", - підкреслила Тимошенко.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глави Офісу Генпрокурора України.
сама то не голосолвала против.....
Гончаренко кричал, что Венедиктова из партии Слуги народа, вероятно позабыв про Юру Луценко из партии БПП.
Ви гнилі лохі і ваші дії по всім фронтам наносять шкоди людям українцям не менше ніж дії Куйла. Україна практично в один момент перетворилась з найбільш успішної країни за всі свої часи в найбіль деградований заповідник.
Юля.....!
Портнов - это украинофоб, предатель и мудак.
Нельзя перепутать.
Перед парламентськими виборами 2006 року Портнов увійшов до списку партії "Блок Юлії Тимошенко". Під час самих виборів він очолював юридичний відділ фракційного штабу. Зрештою, Портнов пройшов до Верховної Ради.
Вдруге політик став народним депутатом після дострокових парламентських виборів у 2007 році. Тоді він теж пройшов за списком БЮТ. У Раді Портнов увійшов до комітету з питань правосуддя. У 2008 році став заступником глави фракції БЮТ.
У 2008 році за дорученням Юлії Тимошенко Портнов працював над спільними з "Партією регіонів" законопроектами, що послаблювали владу тодішнього президента Віктора Ющенка.
У 2009 році Портнов займався супроводом газових контрактів у Москві, які укладала з Росією тодішня прем'єрка Тимошенко. Підписані газові угоди виявились економічно невигідними для України і їх почали називати "кабальними". Угоди також призвели до повної залежності України від Росії, оскільки передбачали щорічні торги за газ, виходячи з базової ціни у 450 доларів.
https://24tv.ua/andriy_portnov_biografiya_hto_vin_chomu_studenti_proti_profesora_n1168829
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..
НЕраді - ВЕК ..
гребанный пост.совок....
пиратам не сдержать свое слово - позор (смотрел фильм про них недавно)...
Поэтому у них есть шанс....
просто Мать Тереза и дева Мария в одном лице....
и не вспомнишь сразу ее банду с Лазаренком во главе.....
ЗЕ, засовуваючи руки в кишені, чухає
лівого чи правого "прокуряйцевого"...і міняє..
🤗
Є нова очільниця Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова. Хто ж очолив ключовий правоохоронний орган?
Віце-президент Асоціації косметологів і аромологів, яка писала статті про те, як обрати косметолога 🤦♀ Суперпрофесійна юристка, яка вибула з конкурсу до Верховного Суду, бо не змогла набрати мінімально необхідний бал 🤯 Людина, яку називають креатурою Авакова, яка виконує забаганки Портнова і яку хвалить Шарій 🤮 Чиновниця, яка призначила своїм першим заступником колишнього адвоката Януковича і виступає за скасування амністії майданівців 🤦♂ І яка подала до суду на ЦПК.
❗Всі, хто проголосували за Венедіктову автоматично потрапили в перелік зашкварених. Допоможіть розказати, кого Зеленський і депутати зробили Генпрокурором: