 Компанія SCM Ахметова запропонувала Зеленському та Шмигалю створити Штаб з економічного здоров'я України

Про це йдеться в офіційній заяві SCM Рината Ахметова щодо ініціативи зі створення Штабу з економічного здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
"Коронавірус став причиною проблем у світовій економіці та економіці України. Карантинні заходи, спрямовані на збереження життя людей, неминуче ведуть до зниження економічної активності. Влада більшості країн світу вживає активних заходів для запобігання економічній кризі. Україна - не виняток. Великий бізнес має намір активно допомагати владі. Компанія SCM звертається до Президента і Прем'єр-міністра з ініціативою про створення Штабу з економічного здоров'я України", - йдеться в заяві.
"Мета створення Штабу - спільними зусиллями влади і бізнесу знайти інструменти для збереження економічного здоров'я країни в нинішніх складних умовах", - акцентували в компанії.
"Пропонуємо невідкладно розглянути на засіданні Штабу з економічного здоров'я України заходи підтримки:
населення;
медицини;
регіонів;
малого та середнього бізнесу;
базових галузей економіки.
Компанія SCM готова делегувати своїх найкращих професіоналів у Штаб з економічного здоров'я України. Закликаємо зробити це і інших представників великого національного бізнесу", - додали в SCM.
"Криза - це не тільки проблеми, а й можливості. Штаб з економічного здоров'я України повинен стати мозковим центром відродження нашої країни. Спільними зусиллями ми повинні зробити економіку України сильнішою і стійкішою", - резюмували в Ахметова.
Почуствуй разницу: В Италии власти отменили плату за комунальные услуги, жилье, выплаты по кредитам, пока не закончится эпидемия корновируса...
А у нас?
Власть спсобна обуздать зарвавшихся олигархов во главе с Ахметкой, владеющих облэнерго и облгазами и отменить плату за коммусуги хотя бы за месяц, пока короновирус?
Нет ибо у нас сцыкливая и услужливая для ворья власть
Владимир Завгородний:
ЧТО Ж, НАСТАЛ ЭТОТ МОМЕНТ
Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.
Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.
Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.
Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.
Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.
И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.
Общепринятая практика .