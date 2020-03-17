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 Політика України, Економіка
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Все про:Ахметов (579) бізнес (420) Зеленський (4828) криза (193) СКМ (5) економія (28) Денис Шмигаль (98) COVID-19 (1021)

 Компанія SCM Ахметова запропонувала Зеленському та Шмигалю створити Штаб з економічного здоров'я України

Компанія SCM готова делегувати своїх найкращих професіоналів у Штаб з економічного здоров'я України.

Про це йдеться в офіційній заяві SCM Рината Ахметова щодо ініціативи зі створення Штабу з економічного здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус став причиною проблем у світовій економіці та економіці України. Карантинні заходи, спрямовані на збереження життя людей, неминуче ведуть до зниження економічної активності. Влада більшості країн світу вживає активних заходів для запобігання економічній кризі. Україна - не виняток. Великий бізнес має намір активно допомагати владі. Компанія SCM звертається до Президента і Прем'єр-міністра з ініціативою про створення Штабу з економічного здоров'я України", - йдеться в заяві.

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"Мета створення Штабу - спільними зусиллями влади і бізнесу знайти інструменти для збереження економічного здоров'я країни в нинішніх складних умовах", - акцентували в компанії.

"Пропонуємо невідкладно розглянути на засіданні Штабу з економічного здоров'я України заходи підтримки:

населення;

медицини;

регіонів;

малого та середнього бізнесу;

базових галузей економіки.

Компанія SCM готова делегувати своїх найкращих професіоналів у Штаб з економічного здоров'я України. Закликаємо зробити це і інших представників великого національного бізнесу", - додали в SCM.

"Криза - це не тільки проблеми, а й можливості. Штаб з економічного здоров'я України повинен стати мозковим центром відродження нашої країни. Спільними зусиллями ми повинні зробити економіку України сильнішою і стійкішою", - резюмували в Ахметова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182133
 
   
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теперь понятно кто президент Украины? - Ахметов!!! Спаситель Отечества )))
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Я казав, що результатом діяльності зекоманди буде штаб національного порятунку. Але тут знову ноу-хау - цей штаб створюють олігархи, а не державники. Тобто за спиною Зеленського стоїть олігархат, який він подолав. І ще - це ви зробили разом. Будьте здоровими!
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Так кто куклу к власти и привет -- тот ее и "танцует". Олигархи привели к власти Бенину куклу, а теперь просто выходят из тени. Не до сентиментов.
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Український олігарх Ринат Ахметов побудував елітний будинок під Києвом, площа якого приблизно 20 футбольних полів

Компания SCM Ахметова предложила Зеленскому и Шмыгалю создать Штаб по экономическому здоровью Украины - Цензор.НЕТ 7065
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Почуствуй разницу: В Италии власти отменили плату за комунальные услуги, жилье, выплаты по кредитам, пока не закончится эпидемия корновируса...

А у нас?
Власть спсобна обуздать зарвавшихся олигархов во главе с Ахметкой, владеющих облэнерго и облгазами и отменить плату за коммусуги хотя бы за месяц, пока короновирус?
Нет ибо у нас сцыкливая и услужливая для ворья власть
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Компания SCM Ахметова предложила Зеленскому и Шмыгалю создать Штаб по экономическому здоровью Украины под названием "Смерть Олигархам!".
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тотальное поглощение Бубочки теми, с кем он обещал бороться..... такая вот печальная концовка непризнанного гения......
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а всего-то нужно было сделать - уе*ть дифференцированый налог, что бы олигархом было бы быть не выгодным.......
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Когда Соня Кошкина зимой 2017 года опубликовала инсайд о встрече олигархата в Вене, где они договорились валить Пороха и вести к власти своего кандидата -- ей не поверили и смеялись. Теперь уже совсем не смешно.
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сказали, щоб пику робив простішу, бо ніхто грошей не дасть, тому шо текст трошки па-дебільному написаний
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Владимир Завгородний:
ЧТО Ж, НАСТАЛ ЭТОТ МОМЕНТ


Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.
Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.
Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.

Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.

Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.
Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.
И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.
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Это как когда убийца становится главным по расследованию убийства .
Общепринятая практика .
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Яке спасіння економіки? Скликайте вже по ній не штаб, а консиліум паталогоанатомів.
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Я за то, чтобы при каждом олигархе был штаб экономического здоровья. Само слово олигарх-звучит дико. Такого нет нигде в мире, только в бывших странах СНГ. А тут ещё экономическое здоровье. Лет через 30 будет смешно вспоминать. Интересно, кто у кого деньги крал? Народ у олигархов или олигархи у страны и народа ?
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