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Все про:Житомирщина (522) Слов'янськ (214) COVID-19 (1021)

 Трьох жителів Житомирської області, одного - Вінницької, двох - Слов'янська госпіталізували з підозрою на коронавірус

У Слов'янську Донецької області двоє жителів, які днями повернулися з-за кордону, госпіталізовані з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомила Слов'янська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, ввечері 16 березня ще двоє жителів Слов'янська були госпіталізовані до інфекційного відділення (м. Костянтинівка) з підозрою на коронавірусну інфекцію. Обидва - молоді чоловіки, що днями повернулися з поїздки за кордон", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що остаточний діагноз буде встановлено за результатами лабораторних досліджень.

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Аналізи госпіталізованих відправили до Києва, результат очікують сьогодні.

Зараз медичними працівниками здійснюються заходи щодо виявлення контактних осіб та їх ізоляції.

У Житомирській області перевіряють трьох хворих, щодо яких є підозра на зараження коронавірусом, заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, пише Укрінформ.

"Один випадок зараз перевіряється у Новограді-Волинському, а два – у Житомирі, зокрема у дитячій лікарні та в обласній лікарні. Сьогодні чекаємо результатів цих трьох випадків", - розповів Бунечко.

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Він додав, що в області коштом резервного фонду планують закупити у КНР сучасний діагностичний апарат для швидкого виявлення коронавірусної інфекції. На це виділили майже півтора мільйона гривень. На Житомирщині апарат очікують упродовж 3 тижнів.

У Вінницькій області станом на вівторок з підозрою на коронавірус госпіталізували пацієнта, який прибув з епідемічних територій, повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

"Станом на сьогодні знято дві підозри на ГРВІ, викликані коронавірусом. Однак маємо знову одну нову підозру на коронавірус. Йдеться про людину, яка прибула з епідемічної території", - повідомив Скальський.

За його словами, пацієнт на стаціонарному лікуванні в палаті-боксі під постійним медичним наглядом. Зараз стан пацієнта задовільний.

Епідеміологи вже визначили всіх осіб, які контактували з цією людиною. Вони самоізолювався і перебувають під медико-санітарним наглядом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182129
 
 
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щя повалит.....
Британци прогнозируют заражение 70-80% населения....
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Есть простая математика, 5-го класса. Но петяботам даже она не доступна.
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первыми обычно попадают порохнявые,..пример первая жертва(((
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одного - Винницкой мыролюбец решил схорониться от благодарного народа за потужный реформизм в карантине?
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ох... я начинаю переживать за свою маму - оч подозрительный кашель у неё.... заразили на работе в ВУЗе....... декан похоже.......
у нас же очередной обман - типа закрыли на карантин - но учителя и преподаватели и тех персонал ездят на работу в маршрутках и метро - заражаются
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за счет резервного фонда планируют закупить в КНР современный диагностический аппарат для быстрого обнаружения коронавирусной инфекции....На Житомирщине аппарат ожидают в течение 3 недель.
Молодці! Перша офіційна жертва- жінка у Радомишлі померла 3 дні назад, а вони лише планують. Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс! Ви чим займалися весь цей час, потвори ?
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