 УЄФА перенесла Євро-2020 на рік у зв'язку з коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє Федерація футболу Норвегії.

"УЄФА вирішила, що чемпіонат Європи переноситься на 2021 рік. Він проводитиметься з 11 червня по 11 липня наступного року", - йдеться в повідомленні.

У Федерації футболу Норвегії зазначили, що більше інформації з'явиться найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі заплановані матчі в турнірах УЄФА цього тижня, включно з іграми Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги Європи УЄФА, переносяться через коронавірус.

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