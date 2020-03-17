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 УЄФА перенесла Євро-2020 на рік у зв'язку з коронавірусом

Чемпіонат Європи з футболу, який мав відбутися цього літа, переноситься на 2021 рік у зв'язку з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє Федерація футболу Норвегії.

"УЄФА вирішила, що чемпіонат Європи переноситься на 2021 рік. Він проводитиметься з 11 червня по 11 липня наступного року", - йдеться в повідомленні.

У Федерації футболу Норвегії зазначили, що більше інформації з'явиться найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі заплановані матчі в турнірах УЄФА цього тижня, включно з іграми Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги Європи УЄФА, переносяться через коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через коронавірус відкладено всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного тижня, - УЄФА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182128
 
 
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Это называется "апокалипсис". Такого не было и вот опять...
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Молодці. Реально оцінили звіздєц, що натупає. А потім перенесуть ще на рік, якщо буде кому грати.
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ты серьезно? ты в курсе, что население земли "немного" больше, чем 200 тысяч человек?
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Ну вот...… Метро Клоун закрыл, футбол переносится.....
ЗЕбилы - вы тупые!
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Та ну ладно, футбол - то не его рук дело, не наговаривайте!

Если бы дело было в нем, то футбол отменили бы навсегда как спорт, а не перенесли чемпионат на год.
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если бы дело было в нем, то вместо футбола был хер-рояльный спорт
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Жалко Наши как никогда в хорошей форме сейчас На кураже могли бы далеко пройти В букмекерке сейчас вообще играть нечего Один волейбол
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Мы в такую группу попали что нашей сборной итак жопа.Что в 2020 что в 2021
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Вашєй так, само собою - жопа. На раші ніколи не вміли грати футбол, усі успіхи - то Динамо Київ заслуга.
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