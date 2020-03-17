 УЄФА перенесла Євро-2020 на рік у зв'язку з коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє Федерація футболу Норвегії.
"УЄФА вирішила, що чемпіонат Європи переноситься на 2021 рік. Він проводитиметься з 11 червня по 11 липня наступного року", - йдеться в повідомленні.
У Федерації футболу Норвегії зазначили, що більше інформації з'явиться найближчим часом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі заплановані матчі в турнірах УЄФА цього тижня, включно з іграми Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги Європи УЄФА, переносяться через коронавірус.
ЗЕбилы - вы тупые!
Если бы дело было в нем, то футбол отменили бы навсегда как спорт, а не перенесли чемпионат на год.