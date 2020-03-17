 40 артистів оперного театру, які повернулися з-за кордону, відправили на обсервацію в Дніпрі, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
У трьох учасників колективу виявлено незначне підвищення температури. Їх вже доставили під нагляд медичних працівників Дніпровської міської клінічної лікарні № 21.
Ще 40 людей перебувають на обсервації на території області. Всі вони почуваються добре.
До Женеви колектив Дніпропетровського академічного театру опери та балету виїхав 11 березня. На гастролі вирушили двома автобусами. Всього - 39 артистів і працівників сцени і 4 водії.
Проїхавши Польщу і Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на нічліг у Франції. Через ситуацію з коронавірусом і закриттям кордону гастролі перервали.
Главное не пускать ни кого и хорошо затарится.....
Загорай, лови рыбку и наблюдай апокалипсис по телеку....
трошки, правда, прохолодно
схоже, туберкульозна