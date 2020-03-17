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Все про:Дніпропетровськ (1297) ОДА (768) COVID-19 (1021) обсервація (12)

 40 артистів оперного театру, які повернулися з-за кордону, відправили на обсервацію в Дніпрі, - ОДА

40 учасників трупи Дніпропетровського академічного театру опери та балету перебувають на обсервації через можливість зараження коронавірусом. Артисти перервали свої гастролі в Європі через поширення COVID-19 і повернулися в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

У трьох учасників колективу виявлено незначне підвищення температури. Їх вже доставили під нагляд медичних працівників Дніпровської міської клінічної лікарні № 21.

Ще 40 людей перебувають на обсервації на території області. Всі вони почуваються добре.

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До Женеви колектив Дніпропетровського академічного театру опери та балету виїхав 11 березня. На гастролі вирушили двома автобусами. Всього - 39 артистів і працівників сцени і 4 водії.

Проїхавши Польщу і Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на нічліг у Франції. Через ситуацію з коронавірусом і закриттям кордону гастролі перервали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182124
 
 
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О, у меня там дружбан работает, пойду узнавать что за нафиг у них там происходит.
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самое лучшее тем кто на острове Змеиный ...
Главное не пускать ни кого и хорошо затарится.....
Загорай, лови рыбку и наблюдай апокалипсис по телеку....
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на станції Вернадського, знову ж
трошки, правда, прохолодно
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Сумнозвісна "Канатна". Відома кожному мешканцеві нашого міста інфекційна лікарня для тих, у кого трапилася якась "обсер(в)ація".
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ні, це не канатна, це десь на Ігрені
схоже, туберкульозна
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Почему они ещё называются- ДнепроПетровским, а не Днепровским?
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