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 Призов до армії переноситься через коронавірус на Харківщині

До 3 квітня молодих людей не викликатимуть у військкомати. До військових частин вони вирушать у травні або червні.

Про це виданню "Вечірній Харків" розповів Харківський обласний військовий комісар Юрій Калгушкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз нами відпрацьовуються пропозиції про перенесення термінів призову на строкову військову службу на травень-червень. Відправлення у військові частини мали початися приблизно з 7 квітня, а тепер вони будуть у травні-червні", - сказав він.

За словами Калгушкіна, під час дії карантину юнаків не викликатимуть у військкомати.

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"Зараз ми їх викликаємо у військкомати, а тепер викликати не будемо - будемо поки вивчати їхні особові справи до 3 квітня, як цього вимагає Кабінет міністрів України. А із 3 квітня почнемо оповіщення та виклики їх до військових комісаріатів, проходження медичного огляду", - пояснив військовий комісар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182121
 
 
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как будто нельзя организовать прием малыми группами и с соблюдением карантина...
Кернес подрывает обороноспособность страны и сплачивает вокруг себя вату..
Ждем то же самое от Труханова...
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