 "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, ми так і не отримали від влади обґрунтування необхідності закриття метро і усвідомленої відповіді, які наслідки для інфраструктури столиці і життєдіяльності країни матиме цей крок. Ми цілком поділяємо жорсткі заходи щодо запровадження карантину і самоізоляції громадян, при цьому ще раз звертаємо увагу команди Зеленського, що метро продовжує працювати в усіх європейських країнах, що потерпають від пандемії. У європейських столицях в метро роздають захисні маски, діють правила дезінфекції, жорсткі обмеження пасажирів (пересуваються тільки ті громадяни, які змушені працювати не дистанційно, зокрема й лікарі), дотримується дистанція між громадянами. Якщо в Києві зупиниться метро, як медики, працівники критичної інфраструктури та виробництв зможуть діставатися робочих місць? Усвідомлюємо, що метрополітен – це велике скупчення людей, але його закриття призведе до повного колапсу наземної транспортної інфраструктури столиці і створюватиме ще більше скупчення громадян у маршрутках, тролейбусах, а отже – нові ризики поширення хвороби", - заявили в "ЄС".
"Звертаємося до команди Зеленського із закликом переглянути рішення про закриття метро і впровадити лише адекватні зміни в його роботі на час карантину, впровадити санітарні дезінфікуючі заходи, інший регламент, який у ці дні застосовують в інших європейських столицях. Партія ще раз заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу. Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи", - закликали в партії.
И проверять у людей в Киеве цель пребывания.
Всем критическим предприятиям и конторам раздать временные аусвайсы с указанием предприятия и необходимости в доступе на работу. Людей с отсутствием аусвайса - в изолятор где-нить в Броварах.
- ДУРАКАМ ВЕЧНАЯ СЛАВА!
Может короновирус их поцелует.....
Може тому і не закривають, що це не дасть абсолютно нічого, крім паніки і натовпів на зупинках???
І так, в Китаї метро вирубили тільки в Ухані, тобто в епіцентрі епідемії. В Пекіні метро не закривали! У нас епіцентр - Чернівці, якщо шо, а не Київ, Харків чи Дніпро...
"В европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров..." Источник: https://censor.net.ua/n3182118
А в нас "новьіє нєбарьіги" на це не підуть - ґешефту немає!
Про мізки чи, бодай, розум і згадувати смішно...
Упсссс
Блин, тупость соевых уже пугает, а раньше просто смешила
І да, ти всіх українськомовних до соєвих записуєш, москалику?))
То, что ты украиноязычный, или какой-то хрен восхваляет пэтюньку паруски не важно, вы тупая соя!
До речі! А не підкажеш, хто зара керує КМДА і хто цього керівника призначив? Бо метрополітен належить саме КМДА, а не мерії... Так що все спихування на "папєрєднікав" - мимо
Просвети)))
Медутворення это мощно))
Ок, договорились?)
Вообщем, безмоглый квартальный дегенерат пускай готовится на выход, после грядущего дефолта, его шобла тупорылых клоунов будет брошена за решетку.
Логики в действиях власти нет! МАСКИ - за бугор продали. Всех украинцев по всему миру собирают и везут сюда. Зачем все это делать? Если теперь все закрыть. И что дальше? Сдохнуть от голода в том числе?
А если, не дай Бог, у кого возникнет аварийная ситуация в ОДНОЙ квартире? Вот кто-то кого-то затопил. Что делать? Куда бежать? Без воды сидеть?
Господин Зеленский! Вы или принимайте правильные и грамотные решения ИЛИ - подавайте в отставку! А то вдруг возьмете да и улетите на чартерном рейсе на Кипр, например. Говорят, что там вируса пока не обнаружено. А ВАШЕМУ народу что делать?
Какой-то процент конечно живет от ежедневного дохода и не имеет сбережений...этим людям будет тяжело...но или посидеть на хлебе и воде или сдохнуть...выбор очевиден. Если карантин действительно соблюдать а не на бумаге, то без метро можно обойтись. Тогда на улицах останется не больше 10% людей.
І то Макрон комуналку відмінив, а метро лишив!
И потому приходится признать, что наихудшие шансы в условиях пандемии - у наихудших людей. У лоялистов, которые делают только то, что выгодно, и жрут друг друга при первой угрозе. У клеветников, силовиков, ограничителей свободы. Выживают те, кто способен действовать в ущерб собственной сиюминутной пользе, а таких людей, как вы понимаете, собирает оппозиция. Во всем мире. Режимы, которые держатся на лжи, насилии, отрицательной селекции, падают именно потому, что пандемия быстро отделяет ложь от правды, важное от неважного, людей от нелюдей." - Дмитрий Быков
в первую очередь медицины
как будет добираться самый низкооплачиваемый персонал больниц - санитарки и медсестры ?
как добираться теперь без метро - хз.
как сидеть дома без денег - еще больший хз.
зеля маладец.