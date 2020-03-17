EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  9316  174
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4828) карантин (242) Кличко (963) Метрополітен (431) Європейська Солідарність (295) COVID-19 (1021)

 "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену

Ми підтримуємо низку превентивних заходів влади щодо протидії епідемії коронавірусу, й голосували за відповідні законопроєкти на позачерговій сесії Верховної Ради. Водночас наголошуємо, що такі заходи мають бути обдуманими, системними та супроводжуватися чіткими поясненням цих дій.

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми так і не отримали від влади обґрунтування необхідності закриття метро і усвідомленої відповіді, які наслідки для інфраструктури столиці і життєдіяльності країни матиме цей крок. Ми цілком поділяємо жорсткі заходи щодо запровадження карантину і самоізоляції громадян, при цьому ще раз звертаємо увагу команди Зеленського, що метро продовжує працювати в усіх європейських країнах, що потерпають від пандемії. У європейських столицях в метро роздають захисні маски, діють правила дезінфекції, жорсткі обмеження пасажирів (пересуваються тільки ті громадяни, які змушені працювати не дистанційно, зокрема й лікарі), дотримується дистанція між громадянами. Якщо в Києві зупиниться метро, як медики, працівники критичної інфраструктури та виробництв зможуть діставатися робочих місць? Усвідомлюємо, що метрополітен – це велике скупчення людей, але його закриття призведе до повного колапсу наземної транспортної інфраструктури столиці і створюватиме ще більше скупчення громадян у маршрутках, тролейбусах, а отже – нові ризики поширення хвороби", - заявили в "ЄС".

Також дивіться: Метро Києва припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня до 3 квітня, - Кличко. ВIДЕО (оновлено)

"Звертаємося до команди Зеленського із закликом переглянути рішення про закриття метро і впровадити лише адекватні зміни в його роботі на час карантину, впровадити санітарні дезінфікуючі заходи, інший регламент, який у ці дні застосовують в інших європейських столицях. Партія ще раз заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу. Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи", - закликали в партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182118
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создает коллапс.
 показати весь коментар
 
Cлышь ты,чучело зеленожопой вещающее из кацапии,а толпы людей в автобусах и троллейбусах это нормально?
Пошел на хэй петушара дырявый.Распространяй свои ублюдочный мысли на кацапии в своих мухосрансках и задрыщенсках.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ой, я не знав, що це така таємниця... І вся країна не знала... От халепа...
 показати весь коментар
 
 
Я бы просто ограничил время работы метро - 3 часа с утра и 3 часа вечером.

И проверять у людей в Киеве цель пребывания.
Всем критическим предприятиям и конторам раздать временные аусвайсы с указанием предприятия и необходимости в доступе на работу. Людей с отсутствием аусвайса - в изолятор где-нить в Броварах.
 показати весь коментар
 
 
О решении закрыть метро:
- ДУРАКАМ ВЕЧНАЯ СЛАВА!
 показати весь коментар
 
 
Є чудовий засіб пересування.Думаю,кияни оцінять. "ЕС" просит Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть решение о закрытии метрополитена - Цензор.НЕТ 7733

"ЕС" просит Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть решение о закрытии метрополитена - Цензор.НЕТ 8554
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ПЕСики на метро ездят. Удивили...
 показати весь коментар
 
 
Ну, не всем же в Оман на рейсовых самолетах летать. Кстати, номер рейса о Оман Зе так и не сообщил. Почему-то.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ПЕС не понимает, что КГГА и президент с кабмином разные структуры? Ох и тупые
 показати весь коментар
 
это ты тупой, если не понимаешь, что у зеленых нет)не зря же гончарук заяву об отставке вечно зеле таскал, а не в раду, как по закону положено
 показати весь коментар
 
Клоуна и его ЗЕленую стаю давно пора выносить.

Может короновирус их поцелует.....
 показати весь коментар
 
 
Ну, кто еще верит, что придурастая Шмаркля способна управлять страной? Что, он не мог догадаться, что будет твориться на остановках маршруток и в самих маршрутках? Там такой вирусообменник будет, что мы догоним и перегоним не только Америку, но и Китай. Правда, по заболеваемости коронавирусом.
 показати весь коментар
 
 
Просте питання до всіх, хто за закриття метро (це 100% не кияни пишуть!): у якому місті Європи, крім Києва (а ще Харкова і Дніпра) закрили метро???

Може тому і не закривають, що це не дасть абсолютно нічого, крім паніки і натовпів на зупинках???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Смотри как бы потом в очереди в больничку не сидел. Китайцы два месяца провели в карантине-помогло. А у нас свой путь - за полгода 20% сдохнуть.
 показати весь коментар
 
А ви хочете орієнтуватися на авторитарний Китай, де він коронавірусу померло найбільше людей, чи все-таки на демократичні США/Канаду/Францію/Німеччину де жертв значно менше?

І так, в Китаї метро вирубили тільки в Ухані, тобто в епіцентрі епідемії. В Пекіні метро не закривали! У нас епіцентр - Чернівці, якщо шо, а не Київ, Харків чи Дніпро...
 показати весь коментар
 
В Китае останоаилось на 80 тысячах хаболевших. А в Италии, Испании через неделю догонят и перегонят Китай, если срочно не примут меры.
 показати весь коментар
 
Я думаю это такой мягкий способ заставить работодателей перевести работников на удаленную работу или отправить на карантин.
 показати весь коментар
 
Як ви закриєте на карантин лікарів, пекарів, м'ясників, продавців, поліцейських, комунальників?
 показати весь коментар
 
 
Дурь метро.Тем не менее метро откроется первым.Барыги Украины!Доставляйте своих сотрудников сами!Не будьте жмотами!Остальным незачем вештаться в метро.
 показати весь коментар
 
 
Так ви ж самі відповіли на своє питання:
"В европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров..." Источник: https://censor.net.ua/n3182118

А в нас "новьіє нєбарьіги" на це не підуть - ґешефту немає!
Про мізки чи, бодай, розум і згадувати смішно...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Киевское метро подчинено старому барыге, прикинь.
Упсссс
 показати весь коментар
 
 
Якби це було так, то його б принципово не закрили))))))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Т.е. пидалик кличко это новая власть и он в команде Зеленского?)))
Блин, тупость соевых уже пугает, а раньше просто смешила
 показати весь коментар
 
Ну Віталік давно на Пєтю обідився за неприйняття закону про столицю... І правильно обідився, бо через відсутність закону Віталіка чуть не погнали з КМДА.
І да, ти всіх українськомовних до соєвих записуєш, москалику?))
 показати весь коментар
 
Т.е. в пэтиных рядах раскол. Т.е. коалиции в Раде небыло. Т.е. то все было нелегимно и палубия нужно на нары с главой партии "коалиции" пэтюнькой, правильно?
То, что ты украиноязычный, или какой-то хрен восхваляет пэтюньку паруски не важно, вы тупая соя!
 показати весь коментар
 
А де я пєтю восхваляю?) Покажи хоч одне речення) Я за Гриценка голосував, якщо шо)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Хренушки, там супрунша рэформировала, на убой не пойду, то все для соевых, впирьод
 показати весь коментар
 
Ну тоді хоч якого скріплюючого випий, бо діарея, навіть зі слів, може негативно вплинути на здоров'я.
До речі! А не підкажеш, хто зара керує КМДА і хто цього керівника призначив? Бо метрополітен належить саме КМДА, а не мерії... Так що все спихування на "папєрєднікав" - мимо "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену - Цензор.НЕТ 1421
 показати весь коментар
 
До речі, а це правда, що Супрун не має медичного утворення чи все-таки фейк?))
 показати весь коментар
 
У тебя Гугл переводчик забарахлил)))
Медутворення это мощно))
 показати весь коментар
 
 
Не просто медутворення, а злоякісне медутворення)) Ти диви, москалі вивчають українську мову)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Всем любителям метро, что бьі потом не ********** с Киева, забьів и про метро, маршрутки и свою работу.
Ок, договорились?)
 показати весь коментар
 
 
Сопливая Шмаркля, тебе не президентом быть, а дерьмо на ферме грести. Открывай метро, Клоун!!!
 показати весь коментар
 
 
Метро везде разное, пацаны , и теснее контакта, чем в нашем метро, трудно придумать "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену - Цензор.НЕТ 3679
 показати весь коментар
 
Сейчас в Киеве полупустые вагоны в час пик, даже на красной ветке, а маршрутки прилично забиты
 показати весь коментар
 
 
Думаю это с перепугу, а как только отменят публика подумает, что всё чики-пики и опять будут полные вагоны ... "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену - Цензор.НЕТ 7557
 показати весь коментар
 
рыгозебилы с отбитыми мозгами гавкают только то, что им проплатил зебеня. По факту в Киеве даже с карантином миллионы людей будут ездить на работу. Одно дело ехать а полупустом вагоне метро, другое - в переполненной маршрутке. В метро можно держать дистанцию, а в загруженной маршрутке такой возможности нет.
Вообщем, безмоглый квартальный дегенерат пускай готовится на выход, после грядущего дефолта, его шобла тупорылых клоунов будет брошена за решетку.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохобыдлу нужно чтоб как можно больше людей заразились и умерли
 показати весь коментар
 
 
ти покидьок,мер,якщо тобі це потрібно
 показати весь коментар
 
 
Зе-скоту потрібен вірус щоб списати пізження грошей і хаос в країні на вірус і Порошщенка..
 показати весь коментар
 
 
В Парижі і Мілані метро мабуть теж "порохоюидло" не закриває
 показати весь коментар
 
Дебільне керівництво змінило,ще дегенеративніше керівництво... Влада Зеішака,влада дегенеративних покидьків "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену - Цензор.НЕТ 6621
 показати весь коментар
 
 
вам какое дело до чужого метро воообще с катушек слетели
 показати весь коментар
 
Метро это такой же рассадник вируса как и любое общественное заведение, так что все правильно
 показати весь коментар
 
 
То ли дело автобус, маршрутка и траллик. Ну откуда вы такие убогие зебилы беретесь.
 показати весь коментар
 
Закрыть мето и ограничить количество пассажиров - глупо. Интересно, во сколько милл...в гривен обойдется стоимость горючего, чтобы по 20 человек возить туда-сюда? Я себе представляю Кривой Рог. Там, чтобы добраться с одного конца города в другой, нужно часа полтора-два. Если тамошнюю подземку закроют, то будет капец. Кому-то - хлеб печь, кому-то - на ночную в больницу. И как быть... Жить, что ли там, где и работаешь?
Логики в действиях власти нет! МАСКИ - за бугор продали. Всех украинцев по всему миру собирают и везут сюда. Зачем все это делать? Если теперь все закрыть. И что дальше? Сдохнуть от голода в том числе?

А если, не дай Бог, у кого возникнет аварийная ситуация в ОДНОЙ квартире? Вот кто-то кого-то затопил. Что делать? Куда бежать? Без воды сидеть?
Господин Зеленский! Вы или принимайте правильные и грамотные решения ИЛИ - подавайте в отставку! А то вдруг возьмете да и улетите на чартерном рейсе на Кипр, например. Говорят, что там вируса пока не обнаружено. А ВАШЕМУ народу что делать?
 показати весь коментар
 
Київ чекає колапс, але винним буде син Порошенка і порохоботи б які мешают бусічке работать..
 показати весь коментар
 
 
Він думав, що країною керувати це як пуєм на рАялЄ грати...
 показати весь коментар
 
как многолетний всесезонный велосипедист-дальнобойщик, накупил торбу попкорну и с интересом жду завтрашний транспортный армагедец имени Вошьдя зебилов..
 показати весь коментар
 
 
Закриття метро, для Києва це повна жопа...
 показати весь коментар
 
 
зебанаты мечтают с голоду сдохнуть - не будем им мешать)
 показати весь коментар
 
Вообще если убрать в отпуск, и отправить на карантин всех кто не связан с жизнеобеспечением города, то метро и не нужно. 90% едут в офисы и на какие-то мелкие производства, всякие дилеры-маклеры, не создающие добавочной стоимости. Им нечего и делать в метро - сидите блин дома.
Какой-то процент конечно живет от ежедневного дохода и не имеет сбережений...этим людям будет тяжело...но или посидеть на хлебе и воде или сдохнуть...выбор очевиден. Если карантин действительно соблюдать а не на бумаге, то без метро можно обойтись. Тогда на улицах останется не больше 10% людей.
 показати весь коментар
 
Для такого карантину треба було б піти шляхом Макрона і відмінити комуналку для всіх!

І то Макрон комуналку відмінив, а метро лишив!
 показати весь коментар
 
у меня самого долг 1000 за свет и 6000 за газ...где брать - ума не приложу.
 показати весь коментар
 
Цікаво глянути оригінал, як по англійскі звучить маршрутка)
 показати весь коментар
 
В метрополітені режим постійної примусової вентиляції!!! Те,що Зебидло кинуло людей в переповнені маршрутки Злочин державного масштабу!!! Дешевше цього Зе розстріляти,ніж вигрібати трупи українців "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену - Цензор.НЕТ 9669 "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену - Цензор.НЕТ 9669 "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену - Цензор.НЕТ 9669
 показати весь коментар
 
Треба увесь порохоскот зігнати в одне місце та зачинити без доступу до їжі. Коли виживе найсильніший порохощур,заслати його в іспанію щоб знайшов та ліквідував головного щура
 показати весь коментар
 
 
Хто підтримує закриття метро в Києві, той 100% не киянин!
 показати весь коментар
 
 
Великобритания ,выйдя из ЕС, пошла другим путём.Она предложила британцам старше 70 лет не выходить из дома.Пока это не запрет.Такие же рекомендации беременным и людям с заболеваниями.Предложено ограничить посещение замкнутых пространств Стадионы разрешены .Школам рекомендовано отменить экскурсии.Садики,школы вузы и тп не закрыты.Границы открыты.
 показати весь коментар
 
 
"Наихудшие шансы в условиях пандемии - у наихудших людей. У профессионалов, у которых есть общий язык и общие точки уязвимости. У интеллектуалов, которые вообще меньше склонны к карьеризму и толканию локтями. У единомышленников - а значит, у людей с убеждениями (карьеристы единомышленниками быть не могут - они красятся в тот цвет, который носят).
И потому приходится признать, что наихудшие шансы в условиях пандемии - у наихудших людей. У лоялистов, которые делают только то, что выгодно, и жрут друг друга при первой угрозе. У клеветников, силовиков, ограничителей свободы. Выживают те, кто способен действовать в ущерб собственной сиюминутной пользе, а таких людей, как вы понимаете, собирает оппозиция. Во всем мире. Режимы, которые держатся на лжи, насилии, отрицательной селекции, падают именно потому, что пандемия быстро отделяет ложь от правды, важное от неважного, людей от нелюдей." - Дмитрий Быков
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А тем временем шоколадная голова ЕС срочно улетела в ЕС,,,,)))
 показати весь коментар
 
 
Завидуй молча лапотник, не кацапское дело, куда уехал настоящий Президент!
 показати весь коментар
 
 
а ты, рожденный ползать, никуда и никуда не полетишь
 показати весь коментар
 
Закрытие метро это коллапс всего и

в первую очередь медицины

как будет добираться самый низкооплачиваемый персонал больниц - санитарки и медсестры ?
 показати весь коментар
 
мне сказали, или добирайся, или сиди дома за свой счет.
как добираться теперь без метро - хз.
как сидеть дома без денег - еще больший хз.
зеля маладец.
 показати весь коментар
 
в Києві ж працює прокат велосипедів....і швидко і корисно,китайці ж не дурні що метро закривали.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору