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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4828) Супрун Уляна (558) COVID-19 (1021)

 Кримінальна відповідальність, штрафи і залякування не рятують від коронавірусу, - Супрун

У заходах, які в останні дні вживають уряд і парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використовувати ситуацію в політичних цілях.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ексглава МОЗ Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність – це союзники коронавірусу". Поставить в один ряд м’якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію — унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада", - підкреслила вона.

" М'якотілість — це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди. М’якотілість — це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів. М’якотілість — це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру, - додала Супрун.

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За її словами, відкритість і чесність до загрози коронавірусу і готовність до реагування, відверту розмову з громадянами та поради, а не накази - це не м'якотілість або ліберальність. Це здоровий глузд.

"Китай — не найуспішніша держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування — це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу", - зазначила Супрун.

Вона вважає, що в заходах, які в останні дні вживають уряд і парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використовувати ситуацію в політичних цілях.

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"У мережі все частіше з’являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку. Бережіть здоров'я, здоровий глузд і один одного. Крім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи", - підсумувала ексміністр.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський закликає українців не виходити на вулицю і анонсує жорсткі непопулярні заходи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182115
 
   
 Топ коментарі
 
Де ви, блді, маски подівали, зебільня упорота! Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 353
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ні...відкладений майдан буде жорстокішим
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Ну Супрун тут манипулирует. Дисциплина и ответственность по крайней мере предотвращают массовые заражения и многих может спасти.
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Неа, не рятують. Совсем нет. Даже наоборот.
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Помните что это "лицо" 5 лет реформировало украинскую медицину. То, что вы видите сейчас - проверка реформированной этим "лицом" украинской медицины в экстремальных условиях.
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воно почмакує, видно він з вольних кізяків. Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 862
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Де ви, блді, маски подівали, зебільня упорота! Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 353
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Нет, это те, которые стоили 15 грн в декабре
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Беда у предпринимателя (((
А что сказать хотел?
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Так, але у вас буде шанс побачити цю медицину через 5 років Зеленої влади, якщо звісно можно побачити те, чого не існує.
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вышел на улицу, а там никого кроме вирусов и капов.
еле пропетлял между ними пока до тачки добежал...
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За те рятують від акцій протесту.
Яке їм діло до вірусу? Вони показали свою турботу, коли вивезли маски.
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Пишешь прямо из протестной палатки?
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Спокійно. Але мені ближче до кордону, я можу їх тут ловити, коли зелені мародери почнуть драпати із награбованим.
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Давай, я возле Марьянского КПВВ перекрою.
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Может, лучше их там сразу стрелять? Что бы потом Пещерный суд не оправдал, как случайно замешанных людей.
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умисно ні, але випадково, при затриманні злочинців, усяке може статись
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Супрун добила поликлиники, запустила механизм уничтожения стационарных клиник, скорой помощи, уничтожила санэпидемслужбу. Чья бы корова мычала.
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Немцы всегда подчинялись правилам. А вот Италия показала к чему приводит мягкотелость, а вот с отслеживание больных они уже опоздали. Кстати, какая организация должна это делать, уж не СЭС, которую прикрыли.
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Наглая, уже даже не прикрытая манипуляция.
За что живёт это чудовище?
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Выглянь в окно, уголовник
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Отлично, пусть гробит твоих винторогий собратьев.
А ты в печальке?
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Зачем? Или она своим видом коронавирусы распугает?
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В 15.39 появилась статья, уже в 15.41 5 порохоботов отреагировало. Буквально сгорают на работе. Парочка комментов против мега дохтуря и "отряд свинарчуков" сразу их в спам, ущербные. А на ЗЕбила зря бухтите, при другом Президенте мародер уже кичу топтал бы, а этот так, клоун Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 4272 Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 2768
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кацапа,чо пришел то?узнать сколько у тебя нарасейке заболевших?
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А давненько тебя, клоун не видел. После того, как барыга пролетел на выборах притих. Чего сейчас вылез, уже все "заработанное" пробухал? Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 5518
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так скока заболевших,кацапа?шо ты стрелки переводишь?а скоко копыта двинули?
шо там на дельнем востоке ,эпидемия воспаления легких продолжается?
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Ничего другого эти болваны не умеют.
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Украинские депутаты говорят, что проголосуют за закон о рынке земли только если будет гарантия, что МВФ даст денег. Интересно, кому тут нужны деньги? МВФ или Украине? Гарантией что МВФ даст после принятия закона о рынке земли есть принятие перед этим антиколомойского закона.
Все. Обнуление. - 0
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Да кто даст, какие деньги? Свинарчуки - мародеры столько набрали, что эту землю раза три нужно продать и то не хватит
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А я говорил, что каждому кто возвращается из за бугра надо лоб несмываемой краской мазать.
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мерзкая Баба Яга ты больше 3 лет уничтожала медицину в Украине , диспансеры, инфекционные клиники, украдено куча бабла...в угоду иностранным хозяевам. Заткнись мерзкое!
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вса,козломордых-по одному предложению вычислить можно.Что забыл здесь-дрянь ？
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Ті, хто так тішились відставкою Супрун - пожинайте плоди!

Радий, що Супрун зараз може із сторони спостерігати за конвульсіями зеленої погані.
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