 Мінінфраструктури готує спецрейси для евакуації українців з Польщі, Чехії та Німеччини, - Криклій

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив на брифінгу 17 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми будемо з Чехії, Німеччини і Польщі повертати громадян. Зараз ми обговорюємо організацію спецрейсів для повернення наших громадян, в тому числі залізничним сполученням", - розповів Криклій.
Він додав, що також для евакуації громадян із зазначених країн будуть організовані спеціальні авіарейси.
Криклій закликав українців реєструватися в системі Міністерства закордонних справ України "ДРУГ" для того, щоб консульські служби мали змогу сформувати списки охочих евакуюватися.
От зелена влада і старається.