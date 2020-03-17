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Все про:Австрія (211) Німеччина (1414) Польща (2146) українці (1774) евакуація (309) Мінінфраструктури (374) Криклій (91)

 Мінінфраструктури готує спецрейси для евакуації українців з Польщі, Чехії та Німеччини, - Криклій

Міністерство інфраструктури працює над організацією спеціальних авіаційних і залізничних рейсів, щоб забрати громадян України з Чехії, Німеччини та Польщі.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив на брифінгу 17 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми будемо з Чехії, Німеччини і Польщі повертати громадян. Зараз ми обговорюємо організацію спецрейсів для повернення наших громадян, в тому числі залізничним сполученням", - розповів Криклій.

Він додав, що також для евакуації громадян із зазначених країн будуть організовані спеціальні авіарейси.

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Криклій закликав українців реєструватися в системі Міністерства закордонних справ України "ДРУГ" для того, щоб консульські служби мали змогу сформувати списки охочих евакуюватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС оприлюднило алгоритм дій для українців, яким потрібно повернутися з Польщі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182113
 
 
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Эвакуация из Польши, Австрии, Италии... звучит как-то кощунственно.))
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щас практически все украинцы, не стабильно интегрировшиеся в европе, вернутся в страну. а власти, по совету *****, возьмут и опустят "железный занавес". дешевейшая рабочая сила окажется запертой в новом постсовке. ***** останеться только напасть и перенаправить её поток на территорию раши. как? та по старинке, в товарных вагонах.
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Масштабна епідемія- це єдине що ще може врятувати Пенсійний Фонд та зелену владу.
От зелена влада і старається.
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А если граждане не хотят возвращаться?
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