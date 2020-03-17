 Мінінфраструктури готує спецрейси для евакуації українців з Польщі, Чехії та Німеччини, - Криклій

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив на брифінгу 17 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми будемо з Чехії, Німеччини і Польщі повертати громадян. Зараз ми обговорюємо організацію спецрейсів для повернення наших громадян, в тому числі залізничним сполученням", - розповів Криклій.

Він додав, що також для евакуації громадян із зазначених країн будуть організовані спеціальні авіарейси.

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Криклій закликав українців реєструватися в системі Міністерства закордонних справ України "ДРУГ" для того, щоб консульські служби мали змогу сформувати списки охочих евакуюватися.

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