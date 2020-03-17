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 Політика України
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Все про:Івано-Франківськ (135) карантин (242) транспорт (427) Марцінків (8)

 З 18 березня в Івано-Франківську повністю припинять рух громадського транспорту, - мер Марцінків

В Івано-Франківську рух громадського транспорту скоротили на 40%, з четверга його повністю припиняють.

Про це в Facebook  повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"Випуск міського транспорту в нашому місті вже від сьогоднішнього дня скорочено на 40%. А з цього четверга рух транспорту буде припинено згідно Постанови Кабміну", - зазначив Марцінків.

Він зазначив, що зараз вирішується питання обмеження міжміського та міжобласного транспортного сполучення.

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"Це стосується і заборони масових скупчень людей, і заборони проведення розважальних і рекламних заходів ..., а також серйозно поставитися до позмінної або дистанційної роботи співробітників", - додав мер.

З 18 березня в Івано-Франківську повністю припинять рух громадського транспорту, - мер Марцінків 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182111
 
 
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Скільки там того Франківська, можна весь перейти за пів години, а якщо на 🚴 то взагалі не проблема. )
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120 км. Фигня вопрос! Бешеному псу семь вёрст не крюк!
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Где заявление ПЭС против прекращения движения транспорта в Ивано-Франковске?
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мое мнение это сознательная диверсия против экономики страны... С 18 марта в Ивано-Франковске полностью прекратят движение общественного транспорта, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 6474
Ермак подкидывает такие идеи...?
Работает диверсионная группа с Кабмина...

А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив.Источник: https://censor.net.ua/n3182111
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Янелохи, вы хотите жизнь остановить на время эпидемии? Вы почитайте или вспомните, что было во время войны когда не было возможности ехать поездом? Люди ехали на крышах товарняка. Как в Афгане местные передвигаются на бурбухайках? Да гроздьями на кузовах с тюками, на кабинах. Что было 18-19 февраля 2014 года в Киеве когда тогдашние янелохи остановили метро? Коллапс был. Завтра будет то же самое. Люди хотят жить так, как ОНИ хотят, а не как им прикажут. И вы их никак не заставите действовать как хотите вы из самых благих побуждений. Как боролись с загрязнением воздуха в какой-то столице в Южной Америке (не помню где точно)? Мэр заставил полицию штрафовать всех владельцев легковых автомобилей, кто не вез троих пассажиров, а ехал один. Так уменьшили число транспорта на дорогах. Заплатите людям за вынужденный прогул и хотя бы часть отправьте домой ввиду форсмажора. А то, что вы придумали, увеличит плотность пассажиропотока в наземном транспорте до предела, но не уменьшит вероятность заболеваний. Через два-три дня метро в Киеве и Харькове снова заработает. Уверен в этом.
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Партия ПЕСиков сделает очередное заявление.
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Зато зелебобики будут радостно горланить:
"А я, как курва, с котелком, -
По шпалам, ***, по шпалам, ***, по шпалам!" З 18 березня в Івано-Франківську повністю припинять рух громадського транспорту, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 5534
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