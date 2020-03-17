 З 18 березня в Івано-Франківську повністю припинять рух громадського транспорту, - мер Марцінків

Про це в Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.
"Випуск міського транспорту в нашому місті вже від сьогоднішнього дня скорочено на 40%. А з цього четверга рух транспорту буде припинено згідно Постанови Кабміну", - зазначив Марцінків.
Він зазначив, що зараз вирішується питання обмеження міжміського та міжобласного транспортного сполучення.
"Це стосується і заборони масових скупчень людей, і заборони проведення розважальних і рекламних заходів ..., а також серйозно поставитися до позмінної або дистанційної роботи співробітників", - додав мер.
Ермак подкидывает такие идеи...?
Работает диверсионная группа с Кабмина...
А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив.Источник: https://censor.net.ua/n3182111
"А я, как курва, с котелком, -
По шпалам, ***, по шпалам, ***, по шпалам!"