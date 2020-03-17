 Головні наслідки коронавірусу для економіки побачимо через 3-6 місяців, - Петрашко

Про це з трибуни Верховної Ради сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко перед призначенням його на посаду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна і світ входять у дуже складну економічну ситуацію. Криза завжди очікувана, але завжди стається через непередбачувані чинники. Таким чинником став коронавірус, і насправді головні наслідки ми будемо бачити не зараз, а десь через 3-6 місяців. Це вперше, коли світова криза буде спричинена не фінансовими чинниками, а буде промислова і сервісна",- сказав Петрашко.
Він спрогнозував, що як в усьому світі, так і в Україні від поширення коронавірусу постраждає насамперед виробнича сфера.
"З огляду на те, що я бачу, пріоритетними в економіці є два напрямки. Перший - підтримати і збалансувати українського виробника у ситуації, коли сусідні ринки будуть вводити протекціоністські заходи. Другий напрямок - створити фундаментальні умови для того, щоб український бізнес в Україні почувався добре", - сказав Петрашко.
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Зеленский даже не представляет,насколько даже самой ******** вате будет похй, сидит или не сидит Порошенко, буквально через пару недель
О сказочных деньгах и речи не будет, хоть бы пожрать, что было как раньше
Смитися щоб не встиг , як попуредники...
30-ть років просрали!
Польшу зобач!
Козел-відбувайло буде..
Не можеш-не берися!
Даю йому ще до річниці
виборів..і може(??!!)річниці
виборів Зради..
😁
13 ч. ·
ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ, ГОВОРИТЕ?
Зе собрал олигархов и попросил у них 12-14 млрд - якобы, на борьбу с коронавирусом.
Тот самый Зеленский, который зуб давал, что не будет заложником у денежных мешков, а будет их сажать и рубать руки.
Приполз на коленях и попросил спасти...
Страну? Нет, себя.…
Не купить в благотворительных целях сотню аппаратов ИВЛ, не устроить народу кредитные каникулы и не вложиться средства защиты.
Попросил СДЕЛАТЬ ЕГО РАБОТУ.
Каждому там, где, якобы, деолигархизированный олигарх является фактическим сюзереном.
"Будешь должен!" - фраза, которую приписывают на этом сходняке Игорю Валериевичу. Именно так. При всех и на "ты".
Не знаю, писал ли Владимирсаныч расписку, но теперь он на счётчике.
Тупо должен.
Тем, кто его поставил, а теперь и повязал. Короновирусом. Почти кровью.
Теперь не он будет собирать олигархов, теперь они будут вызывать его на ковёр и распинать в виде шаурмы. Или рояля. Не важно...
И тем, кто будет вызывать, все равно на чем зарабатывать - на коронавирусе, перелетах, смертях или киношных голобородьках.
Деньги не пахнут.
И не для того они его породили, чтобы сразу убить - не отработал ещё.
Вирус переживём. Дай Бог пережить эпоху Зе.
Здоровья всем!
28,5
Писец - через шесть?
Если верить одним "прогнозистам", ВВП на душу населения упадет ниже чем у Папуасов.
Если другим - через год наше ВВП догонит если не Германию, то Италию точно.
а 3% роста ВВП кто просрал? тоже коронавирус?
Пониженням долларів злякали частину тих хто міг би переводити валютні гроші в Україну а не навпаки - вони аккумулювали свої валютні кошти за кордоном.
А зараз ти хто не може зняти свою валюту в банках взагалі втратять довіру.
Це поганий менеджмент. Гривня не скоро очухається.
уже прочитали в каких отмывках этот член работал