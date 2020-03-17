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 Політика України, Економіка
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Все про:Петрашко (2) COVID-19 (1021)

 Головні наслідки коронавірусу для економіки побачимо через 3-6 місяців, - Петрашко

Головні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3-6 місяців.

Про це з трибуни Верховної Ради сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко перед призначенням його на посаду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна і світ входять у дуже складну економічну ситуацію. Криза завжди очікувана, але завжди стається через непередбачувані чинники. Таким чинником став коронавірус, і насправді головні наслідки ми будемо бачити не зараз, а десь через 3-6 місяців. Це вперше, коли світова криза буде спричинена не фінансовими чинниками, а буде промислова і сервісна",- сказав Петрашко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

Він спрогнозував, що як в усьому світі, так і в Україні від поширення коронавірусу постраждає насамперед виробнича сфера.

"З огляду на те, що я бачу, пріоритетними в економіці є два напрямки. Перший - підтримати і збалансувати українського виробника у ситуації, коли сусідні ринки будуть вводити протекціоністські заходи. Другий напрямок - створити фундаментальні умови для того, щоб український бізнес в Україні почувався добре", - сказав Петрашко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182108
 
 
 Топ коментарі
 


Каледонія 25%гідності+75%мізантропії@CaledoniA_ua





Зеленский даже не представляет,насколько даже самой ебанутой вате будет похй, сидит или не сидит Порошенко, буквально через пару недель

О сказочных деньгах и речи не будет, хоть бы пожрать, что было как раньше
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Каледонія 25%гідності+75%мізантропії@CaledoniA_ua





Зеленский даже не представляет,насколько даже самой ******** вате будет похй, сидит или не сидит Порошенко, буквально через пару недель

О сказочных деньгах и речи не будет, хоть бы пожрать, что было как раньше
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Змити всіх вПОПуредників в каНАЛізацію..
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Думаєш що тебе не затягне разом з ними?
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*********??
Смитися щоб не встиг , як попуредники...
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А я можу вангувати, що наслідки зеленої плісняви українці відчувають вже. І коли на ці наслідки за 6 місяців накладуться інші наслідки, Зєлєнскій отримає колапс. Цікаво, чи він це розуміє?
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Що воно розуміє??
30-ть років просрали!
Польшу зобач!
Козел-відбувайло буде..
Не можеш-не берися!
Даю йому ще до річниці
виборів..і може(??!!)річниці
виборів Зради..
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Проблема в тому, що його майбутнє від нього самого залежить все менше. І через деякий час його майбутнім будуть займатися зовсім інші, можливо, дуже злі люди.
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Если начинают заботиться об украинском бизнесе, значит закошмарят.
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вы его уже ощущаете если бизнес собрали))
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у нас номер один - предприниматели мелкие, у них нет запаса как у крупных.
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Не знаю, про які 3-6 місяців йде мова, але на табло в обмінниках веж видно сьогодні усе
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Тобто цей крах в економіці, причиною якого був вірус Зе-19 - лише квіточки.
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Конкретики ноль. Набор правильных созданных фраз!
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
13 ч. ·

ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ, ГОВОРИТЕ?

Зе собрал олигархов и попросил у них 12-14 млрд - якобы, на борьбу с коронавирусом.
Тот самый Зеленский, который зуб давал, что не будет заложником у денежных мешков, а будет их сажать и рубать руки.
Приполз на коленях и попросил спасти...
Страну? Нет, себя.…

Не купить в благотворительных целях сотню аппаратов ИВЛ, не устроить народу кредитные каникулы и не вложиться средства защиты.
Попросил СДЕЛАТЬ ЕГО РАБОТУ.

Каждому там, где, якобы, деолигархизированный олигарх является фактическим сюзереном.
"Будешь должен!" - фраза, которую приписывают на этом сходняке Игорю Валериевичу. Именно так. При всех и на "ты".

Не знаю, писал ли Владимирсаныч расписку, но теперь он на счётчике.
Тупо должен.
Тем, кто его поставил, а теперь и повязал. Короновирусом. Почти кровью.
Теперь не он будет собирать олигархов, теперь они будут вызывать его на ковёр и распинать в виде шаурмы. Или рояля. Не важно...
И тем, кто будет вызывать, все равно на чем зарабатывать - на коронавирусе, перелетах, смертях или киношных голобородьках.
Деньги не пахнут.

И не для того они его породили, чтобы сразу убить - не отработал ещё.
Вирус переживём. Дай Бог пережить эпоху Зе.
Здоровья всем!
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вчера по Харькову: в банках - хрен найдешь! в обменниках 27.8 (продажа), а утром было 28.0....
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Хорошо, когда все провалы зелёных бездарей можно списать на коронавирус. Очень удобно.
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*опа - через три.
Писец - через шесть?
Если верить одним "прогнозистам", ВВП на душу населения упадет ниже чем у Папуасов.
Если другим - через год наше ВВП догонит если не Германию, то Италию точно.
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как удобно! перевалить крах зе-власти в управлении страной на короновирус!
а 3% роста ВВП кто просрал? тоже коронавирус?
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Ну зберіться разом і запитайте, хто просрав бюджет... Венедіктова вам бистро кримінал за такі питання пришиє.
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Правительстве зебилоидов все просрало и опустило экономику задолго до начала пандемии, так что неча на зеркало кивать, коли рожа крива.
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Думаю значно швидше. Вже найближчій місяць вони знищать Україну прийнявши усі Закони, що вимагає *****. Через пів року, для заборони збиратись більше 10 осіб, вже не потрібний буде ніякий карантин.
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Мені ось цікаво, якщо Зебілам знадобиться натовп щоби публічно полизати очко Зеленському, вони порушать карантин, чи на час зборів відмінять?
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Рафик ниучем не уиноват, это фсе коронаминус.
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Ага, тоесть все лучшее нас ждет еще впереди Головні наслідки коронавірусу для економіки побачимо через 3-6 місяців, - Петрашко - Цензор.НЕТ 9766
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Бакс под 40грн. мы увидим. Со всеми вытекающими...
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ЗнЛемрази рещили списать все на короновирус!вас подонков будем выносить!
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Когда начал падать бакс и евро, в Украине еще не было короновируса. Так что рыгозебилы и без эпидемий уничтожили экономику
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Зараз гривня покаже свою реальну вартість а не номінальну.

Пониженням долларів злякали частину тих хто міг би переводити валютні гроші в Україну а не навпаки - вони аккумулювали свої валютні кошти за кордоном.

А зараз ти хто не може зняти свою валюту в банках взагалі втратять довіру.

Це поганий менеджмент. Гривня не скоро очухається.
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рашист питрашка будет еще какие-то прогнозы строить.
уже прочитали в каких отмывках этот член работал
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