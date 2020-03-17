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 Події, За кордоном
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Все про:Австрія (211) українці (1774) евакуація (309) Щерба (38) COVID-19 (1021)

 Майже 470 українців "застрягли" в Австрії, посольство створює кризовий штаб, - посол Щерба

На території Австрії залишилися близько 470 українців, які не змогли повернутися додому через введення країнами обмежувальних заходів і закриття кордонів у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Для допомоги цим людям при Посольстві України у Відні створено кризовий штаб та проробляється можливість чартерного авіарейсу.

"Ситуація авральна по всій Європі, закриті кордони, багато людей застрягли в країнах, які мають транзитний статус. Австрія – якраз одна з таких країн. Наразі у нас у списках на евакуацію перебувають майже 400 осіб – громадян України та осіб з посвідкою на постійне проживання в Україні", - повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

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Крім того, проблемна ситуація склалася і з близько 70 українцями, які на особистому транспорті прибули до Австрії з інших країн на шляху до України, однак не встигли виїхати за межі республіки через перекриття сухопутних кордонів сусідніми країнами. Спочатку закрили свої кордони Чехія та Словаччина, а цієї ночі - Угорщина, перекривши тим самим останній наземний коридор в напрямку України.

"Усі ці люди стоять під посольством, серед них – жінки і діти. І тому нами прийнято рішення про створення кризового штабу для допомоги, у першу чергу, цим автомобілістам", - повідомив Щерба.

Зі свого боку, посол уже дозволив людям ночувати на території дипустанови та культурно-інформаційного центру, однак місця всім все одно не вистачає.

Наразі українські дипломати працюють над організацією чартерного рейсу до Відня з метою евакуації українців, які застрягли в Австрії. Поки невідомо, коли цей рейс відбудеться.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182107
 
 
 Топ коментарі
 
Мене в цій ситуації непокоїть одне - песика Мішу з Ухані привезли чи залишили на призволяще? Майже 470 українців "застрягли" в Австрії, посольство створює кризовий штаб, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 6359
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Генпрокур - шльондра Портнова. Премьєр міністр - слуга Ахметова Голова ДБР - шістка Януковича Препіздент - фігляр Коломойського Люди , що з вами не так????????
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Генпрокур - шльондра Портнова. Премьєр міністр - слуга Ахметова Голова ДБР - шістка Януковича Препіздент - фігляр Коломойського Люди , що з вами не так????????
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Одному Пете Порошенку нигде не найшлось места Около 470 украинцев "застряли" в Австрии, посольство создает кризисный штаб, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 1501
Ну может на Лукьяне скоро появится...
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С людьми все так. Не так в избирательной системе Украины, когда приходится избирать из нечисти после усиленного гипнотического воздействия на людей олигархического телевидения. Мозг большинства людей слаб и не в состоянии этому противостоять.
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"и лиц с видом на жительство в Украине"

Кто ЭТИ люди? Они, че, пересидеть там, где и сидели,не могут, пока карантин?? Их еще сюда забирай(( Это случайно не те. которые нашу землю хотят к своим ручонкам прибарть? Заколебали уже... "вид" у них видите ли... Нам их только и не хватает((
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Лучше застрять там чем возвратится сюда.
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как тараканы по всему миру ,..... что еще Африка молчит Около 470 украинцев "застряли" в Австрии, посольство создает кризисный штаб, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 884
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Мене в цій ситуації непокоїть одне - песика Мішу з Ухані привезли чи залишили на призволяще? Майже 470 українців "застрягли" в Австрії, посольство створює кризовий штаб, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 6359
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Где они застряли, повторите? В Австрии? А рвутся в процветающую Украину? Что то я ничего не понимаю. Неужели им коронавирус весь мозг выел
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Не понимаете. Это точно. В Австрии, пока не было этого коллапса, жили и учили своих детей многие украинцы. Не бедные. Ну то такое. Их дело. Вы же не спрашиваете почему кое-кто быстро-шустро выехал из Испании, и своих детей эвакуировал из Лондонграда? Неужели от этого вопроса у Вас коронавирус мозг не выел? Крепкого здоровья Вам. "Забейте" на свои вопросы в никуда. Может быть дышать будет легче. Вдох-выдох. Много раз. И Вы очнётесь, в реале. Не пишите глупости.
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Один из застрявших в Австрии- Дима Фирташ..., украинцы не будьте жестокосердыми, скиньтесь кто сколько может, помогите бедному олигарху вернуться на родину.
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Давайте еще им по 1000 евро каждому вышлем, ведь они застряли. *** мозгов нет, чем раньше думали?!
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