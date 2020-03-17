 Майже 470 українців "застрягли" в Австрії, посольство створює кризовий штаб, - посол Щерба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Для допомоги цим людям при Посольстві України у Відні створено кризовий штаб та проробляється можливість чартерного авіарейсу.
"Ситуація авральна по всій Європі, закриті кордони, багато людей застрягли в країнах, які мають транзитний статус. Австрія – якраз одна з таких країн. Наразі у нас у списках на евакуацію перебувають майже 400 осіб – громадян України та осіб з посвідкою на постійне проживання в Україні", - повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.
Крім того, проблемна ситуація склалася і з близько 70 українцями, які на особистому транспорті прибули до Австрії з інших країн на шляху до України, однак не встигли виїхати за межі республіки через перекриття сухопутних кордонів сусідніми країнами. Спочатку закрили свої кордони Чехія та Словаччина, а цієї ночі - Угорщина, перекривши тим самим останній наземний коридор в напрямку України.
"Усі ці люди стоять під посольством, серед них – жінки і діти. І тому нами прийнято рішення про створення кризового штабу для допомоги, у першу чергу, цим автомобілістам", - повідомив Щерба.
Зі свого боку, посол уже дозволив людям ночувати на території дипустанови та культурно-інформаційного центру, однак місця всім все одно не вистачає.
Наразі українські дипломати працюють над організацією чартерного рейсу до Відня з метою евакуації українців, які застрягли в Австрії. Поки невідомо, коли цей рейс відбудеться.
Ну может на Лукьяне скоро появится...
Кто ЭТИ люди? Они, че, пересидеть там, где и сидели,не могут, пока карантин?? Их еще сюда забирай(( Это случайно не те. которые нашу землю хотят к своим ручонкам прибарть? Заколебали уже... "вид" у них видите ли... Нам их только и не хватает((