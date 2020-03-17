 МЗС оприлюднило алгоритм дій для українців, яким потрібно повернутися з Польщі

Відповідні поради опублікував у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

"Постарайтеся дістатися до пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що наразі працюють у цілодобовому режимі: "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорохуськ"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Краківець" ("Корчова"). Там працюють українські консули", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що міське сполучення в Польщі обмежено, і повідомили, що зараз опрацьовується можливість введення додаткових рейсів міжнародного сполучення на маршрутах Варшава - кордон.

Крім того, в МЗС зазначили, що польська сторона запевнила про лояльне ставлення до наших громадян у питанні порушення ними міграційних правил країни, у випадку завершення терміну дії дозвільних документів на перебування.



Також відомство радить звернутися до посольства чи консульства у Польщі електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на їхній офіційній сторінці. Також можна звернутися на сторінках посольства і консульств у соцмережах. Слід повідомити ім’я та прізвище, місце перебування та готовність до повернення в Україну.

"Зверніть увагу, що наразі телефонні лінії перевантажені, тому оптимальний варіант - надіслати електронного листа з вашими даними. Також ви можете зареєструватися у системі ДРУГ і таким чином повідомити МЗС та закордонні дипломатичні установи України про своє перебування у Польщі. Це допоможе отримувати термінові важливі повідомлення, зокрема - про можливі шляхи повернення", - пояснили у відомстві.



Після цього нашим співвітчизникам у Польщі слід чекати на подальші інструкції щодо формування груп для повернення в Україну.

"Ситуація аналізується в режимі 24/7 і розробляються плани евакуації громадян України", - запевнили в МЗС.

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