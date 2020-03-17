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 Політика України
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Все про:МЗС (2120) Польща (2146) COVID-19 (1021)

 МЗС оприлюднило алгоритм дій для українців, яким потрібно повернутися з Польщі

Міністерство закордонних справ оприлюднило алгоритм дій для українців, яким потрібно повернутися з Польщі в умовах обмеження сполучення.

Відповідні поради опублікував у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

"Постарайтеся дістатися до пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що наразі працюють у цілодобовому режимі: "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорохуськ"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Краківець" ("Корчова"). Там працюють українські консули", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що міське сполучення в Польщі обмежено, і повідомили, що зараз опрацьовується можливість введення додаткових рейсів міжнародного сполучення на маршрутах Варшава - кордон.

Крім того, в МЗС зазначили, що польська сторона запевнила про лояльне ставлення до наших громадян у питанні порушення ними міграційних правил країни, у випадку завершення терміну дії дозвільних документів на перебування.

Також відомство радить звернутися до посольства чи консульства у Польщі електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на їхній офіційній сторінці. Також можна звернутися на сторінках посольства і консульств у соцмережах. Слід повідомити ім’я та прізвище, місце перебування та готовність до повернення в Україну.

"Зверніть увагу, що наразі телефонні лінії перевантажені, тому оптимальний варіант - надіслати електронного листа з вашими даними. Також ви можете зареєструватися у системі ДРУГ і таким чином повідомити МЗС та закордонні дипломатичні установи України про своє перебування у Польщі. Це допоможе отримувати термінові важливі повідомлення, зокрема - про можливі шляхи повернення", - пояснили у відомстві.

Після цього нашим співвітчизникам у Польщі слід чекати на подальші інструкції щодо формування груп для повернення в Україну.

"Ситуація аналізується в режимі 24/7 і розробляються плани евакуації громадян України", - запевнили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польський міністр заразився коронавірусом: уряд пішов на карантин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182104
 
 
 Топ коментарі
 
Да не надо им возвращаться из Польше, там у них хоть какая-то перспектива, а здесь - зелёный пипец.
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Где в Польше,кроме сферы облуживания сидят без работы？Унас наоборот,половина поляков взяли опеку на детей скоро работать некому будет!
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Конечно не просто, нах... они кому нужны.
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Конечно не просто, нах... они кому нужны.
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Да не надо им возвращаться из Польше, там у них хоть какая-то перспектива, а здесь - зелёный пипец.
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Где в Польше,кроме сферы облуживания сидят без работы？Унас наоборот,половина поляков взяли опеку на детей скоро работать некому будет!
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сфера обслуживания, + куча фабрик остановились т.к. комплектующие из Китая перестали приходить.
А откуда ты думаешь 500 тыс. вернувшихся гастарбайтеров за несколько дней?
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а шо? слово "********" (мєдіцінскій термін) уже запрєтілі?
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Ага я тоже думаю что походу ЗЕля сольет Украину ***** и 1933 год покажеться сказкой! МЗС оприлюднило алгоритм дій для українців, яким потрібно повернутися з Польщі - Цензор.НЕТ 7114
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а лучшие собаководы давно рекомендуют: "если вы затеваете какое-то мероприятие и не выработали для себя минимум 4 альтернативных варианта действий - не начинайте свою затею".
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Як виїхати з України то самі собі алгоритм розробляли, а тепер бідненькі не знають як з Польщі вернутись,нещасних 300 км з сусідньої держави 😤
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Особенно мне понравилось "Постарайтесь добраться до пунктов пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме..."
А дальше что?
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а ше ніхто так далеко по алгоритму не добирався
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