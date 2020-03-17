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Все про:Міноборони (3222) розвідка (1547)

 Окупанти нарощують рівень підготовки артилерійських підрозділів на Донбасі, - ГУР

Командування російських окупаційних військ нарощує рівень бойової підготовки артилерійських підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Так, 16-17 березня ц.р. під керівництвом російських інструкторів на полігоні "Южний" тимчасово окупованої території у Донецькій області проводяться збори з корегувальниками артилерійського вогню. На збори залучаються офіцери тактичної ланки (заступники командирів рот, командири взводів) мотострілецьких підрозділів російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти маскують готові до бою танки і ракетні системи поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - розвідка

Також повідомляється, що в березні ц.р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК зросла кількість та інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182102
 
 
 Топ коментарі
 
С неуемным "желанием мира в глазах" наращивают..
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ето провакаціі
іногда пострєлівают, но нада атвадіть вайска
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У партии "слуги оккупанта" другие задачи. Они аж из портков с лаптями выпрыгивают, шоб хуйло от санкций избавить.
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С неуемным "желанием мира в глазах" наращивают..
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Хоб гей
Лалалалала гей
Доллар вже по 30
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ето провакаціі
іногда пострєлівают, но нада атвадіть вайска
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Не тех геев называют тридварасами(
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Якщо в карантині буде задіяна армія,то хто буде воювати? Московити можуть цим скористатися.
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те 5 лет президент был , а щас дебил живущий в своем мирке, Пукин этим восползуется
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думаю, что мы увидим как расейско-чукотские ученые не имеющие анаЛоха, чудесным образом разработают вакцину и всех спасут за деньги и признания..
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..точки У готовить нужно, и бк к ним.. Окупанти нарощують рівень підготовки артилерійських підрозділів на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 1542..
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У партии "слуги оккупанта" другие задачи. Они аж из портков с лаптями выпрыгивают, шоб ***** от санкций избавить.
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а вот вертолеты для армии США... сижу и рыдаю.....Окупанти нарощують рівень підготовки артилерійських підрозділів на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 5151
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Ну кацапы будут полными идиотами, если в разгар эпидемии, не ударят по Украине, пока весь мир будет кашлять и лечиться, и им будет не до нас. А тут еще и тупой клован у руля, которых все делает через жопу. Вы себе как хотите, но это офуенное окно возможностей.
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И вы наращивайте а не причитайте по каждому поводу
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