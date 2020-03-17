 Окупанти нарощують рівень підготовки артилерійських підрозділів на Донбасі, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Так, 16-17 березня ц.р. під керівництвом російських інструкторів на полігоні "Южний" тимчасово окупованої території у Донецькій області проводяться збори з корегувальниками артилерійського вогню. На збори залучаються офіцери тактичної ланки (заступники командирів рот, командири взводів) мотострілецьких підрозділів російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що в березні ц.р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК зросла кількість та інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків.