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 Політика України
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 Частина фахівців Міносвіти працюватиме дистанційно, прийом громадян призупинено

Міністерство освіти і науки переводить частину працівників на дистанційний режим роботи і призупиняє прийом громадян. Водночас вся кореспонденція, зокрема звернення, опрацьовуватиметься в звичайному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Рішення про перехід роботи Міністерства на дистанційний формат було ухвалено відповідно до рішень Президента, РНБО, Уряду та столичної влади. У період, коли держава вживає максимум заходів, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції, ми також маємо подбати про безпеку та здоров’я своїх працівників. Водночас навіть у дистанційному режимі МОН продовжить виконувати всі необхідні завдання", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, скасовуються або відтерміновуються раніше заплановані наради, перевірки, атестаційні та акредитаційні експертизи тощо.

На час призупинення прийому громадян відправити звернення можна на поштову чи електронну адресу МОН або ж залишити у скриньці для прийому кореспонденції.

Також читайте: На період карантину в Україні за педагогами зберігається середня заробітна плата, - Міносвіти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182100
 
 
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Дитячий письменник @chemodanov_di · 1h
Ось вам 2018. Цей самий день.
Крім того русня смокче на всіх фронтах, а найбільша проблема суспільства - "дорогенька" журналістка та м'ятий піджак ПП.
П.С. Вибачте, забув про картавих прокурора та спікера ВР.Часть специалистов Минобразования будет работать дистанционно, прием граждан приостановлен - Цензор.НЕТ 3568
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а що ж іще можуть запропонувати кловани, окрім цирку на дроті?
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Можу допомогти вивчити Азбуку Морзе!
Дистанційно!
Специаліст Першого Класу(вище тільки
Майстер Спорту,було таке)!
Дипломи та ліцензії є(запоребрикові теж)!
🤣🤣
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Кто бы сомневался! Может, вообще их всех уволить - нахрен они нужны?
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