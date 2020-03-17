 Частина фахівців Міносвіти працюватиме дистанційно, прийом громадян призупинено

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Рішення про перехід роботи Міністерства на дистанційний формат було ухвалено відповідно до рішень Президента, РНБО, Уряду та столичної влади. У період, коли держава вживає максимум заходів, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції, ми також маємо подбати про безпеку та здоров’я своїх працівників. Водночас навіть у дистанційному режимі МОН продовжить виконувати всі необхідні завдання", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, скасовуються або відтерміновуються раніше заплановані наради, перевірки, атестаційні та акредитаційні експертизи тощо.

На час призупинення прийому громадян відправити звернення можна на поштову чи електронну адресу МОН або ж залишити у скриньці для прийому кореспонденції.

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