 Кабмін планує дозволити "Укрпошті" доставку ліків на період карантину, - Криклій

"Учора на засіданні Кабміну ухвалили важливе протокольне рішення, яке доручає нам розробку постанови, яка дозволить нам в експериментальному режимі здійснювати доставку ліків за допомогою національного оператора поштового зв'язку – компанії "Укрпошта", - заявив міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що цим документом планується дозволити "Укрпошті" на період карантину доставляти ліки і медзасоби в разі потреби.
Сегодня был на почтамте! Из 2 раб мест работает 1. Почтальоны уже давно ничего не разносят!
А вы рассказываете сказки что эти пенсионерки будут лекарства доставлять!
Ничего не понял.. А сегодня и вчера и год назад разве кто-то запрещал Укрпочте доставлять любые посылки? Хоть лекарства там, хоть вобла сушеная какая разница?
Эти доставят.
Мне два раза приносили повестку в суд в рабочее время.
Маме отдавать отказались, бо то ж лично.
Когда я в субботу, выстоял общую очередь, человек 20-30, что бы забрать ту повестку, получил ответ, что они вручить не сумели и отослали назад.
Так они доставляли повестки всем свидетелям, бо суд не может состояться уже три года.