 Кабмін планує дозволити "Укрпошті" доставку ліків на період карантину, - Криклій

"Учора на засіданні Кабміну ухвалили важливе протокольне рішення, яке доручає нам розробку постанови, яка дозволить нам в експериментальному режимі здійснювати доставку ліків за допомогою національного оператора поштового зв'язку – компанії "Укрпошта", - заявив міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що цим документом планується дозволити "Укрпошті" на період карантину доставляти ліки і медзасоби в разі потреби.

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