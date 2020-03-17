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 Політика України
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 Кабмін планує дозволити "Укрпошті" доставку ліків на період карантину, - Криклій

Міністерство інфраструктури України розробить постанову Кабінету міністрів, яка дозволить АТ "Укрпошта" здійснювати доставку ліків, заявив у ході брифінгу у вівторок міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Учора на засіданні Кабміну ухвалили важливе протокольне рішення, яке доручає нам розробку постанови, яка дозволить нам в експериментальному режимі здійснювати доставку ліків за допомогою національного оператора поштового зв'язку – компанії "Укрпошта", - заявив міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що цим документом планується дозволити "Укрпошті" на період карантину доставляти ліки і медзасоби в разі потреби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182099
 
 
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Всё, Смелянский себе зарплату в десять лимонов положит
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Вы совсем оторваны от реальности!!!!
Сегодня был на почтамте! Из 2 раб мест работает 1. Почтальоны уже давно ничего не разносят!
А вы рассказываете сказки что эти пенсионерки будут лекарства доставлять!
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планируется разрешить "Укрпоште" на период карантина доставлять лекарства и медсредства ...

Ничего не понял.. А сегодня и вчера и год назад разве кто-то запрещал Укрпочте доставлять любые посылки? Хоть лекарства там, хоть вобла сушеная какая разница?
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Сегодня зашел на почту сидит бабка почтальон кашляет, зеленого цвета, с ячменем на глазу, без маски. Даже не стал посылку забирать.
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Угу.
Эти доставят.
Мне два раза приносили повестку в суд в рабочее время.
Маме отдавать отказались, бо то ж лично.
Когда я в субботу, выстоял общую очередь, человек 20-30, что бы забрать ту повестку, получил ответ, что они вручить не сумели и отослали назад.
Так они доставляли повестки всем свидетелям, бо суд не может состояться уже три года.
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планируется разрешить "Укрпоште" на период карантина доставлять лекарства и медсредства ... -зато как звучит перфектно
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