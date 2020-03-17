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 У разі масового поширення захворюваності на коронавірус карантин може бути продовжений, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я ухвалюватиме рішення про продовження карантину або посилення обмежувальних заходів залежно від епідемічної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві у вівторок.

"Карантин триватиме з урахуванням епідемічної ситуації в країнах ЄС, наших країнах-сусідах, а також епідемічної ситуації в Україні. У той же час ми не відкидаємо можливості, що в разі масового поширення захворюваності на території України можуть бути додані заходи реагування. Тому про можливості продовження карантину МОЗ виходитиме з позицією до Кабміну ближче до дати завершення чинного карантину", - сказав він.

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"Що стосується введення надзвичайного стану, ми будемо впроваджувати всі заходи, щоб уникнути поширення коронавірусу на території України", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалила рішення про тимчасове призупинення, залізничного, авіа- та автобусного міжміського повідомлень з 18 березня. З 17 березня на всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю більш як 10 осіб. Також свою роботу повинні припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182097
 
 
 Топ коментарі
 
Вот если они сейчас за бюджетные деньги закупят миллион пар лыж, я не удивлюсь, чесслово !!!
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заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт.
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ідіот, з таким відношенням карантін буде вічним!
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Вот если они сейчас за бюджетные деньги закупят миллион пар лыж, я не удивлюсь, чесслово !!!
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И это ещё далеко не самое худшее, что они могут сделать.
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заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт.
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Слуг народа вместе с Зелёной шмарклей на карантин в лукьяновское СИЗО!
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зебилов надо отправлять лечится не к врачам, а к парикмахерам, стилистам, охранникам... они сами говорили - какая разница.
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ідіот, з таким відношенням карантін буде вічним!
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Зате буде більше часу на вивчення мови, зокрема таких слів як "ставлення" і "карантин".
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Карантин буде тривати 15 років.Скоро почуєте це від світових ліваків-глобалістів.
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Не логичнее бы было начинать карантин при признаках начала массовой заболеваемости?
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Где там по 20 в маршрутке? Прямо сейчас севас площадь сидячие заняты м стоят в салоне,зато метро и так полупустое закроют
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В США испытана на добровольцах вакцина против коронавируса

Когда зеленые идиоты начнут работать в этом направлении? Если нет специалистов и технологий для изготовления вакцины, то хотя бы сообщайте новости из других стран об этом и становитесь в очередь за вакциной.
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Эти зеленые зебилоиды еще надеются что массового распространения заболеваемости коронавирусом не будет, с чего это вдруг ???
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В каком смысле "может"?? Короновирус что 3 апреля заканчивается?? Нет. И врят ли в апреле 2022 закончится. Так нахй вы скоту мозжечок и так скукоженный пудрите?
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