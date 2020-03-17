 У разі масового поширення захворюваності на коронавірус карантин може бути продовжений, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві у вівторок.

"Карантин триватиме з урахуванням епідемічної ситуації в країнах ЄС, наших країнах-сусідах, а також епідемічної ситуації в Україні. У той же час ми не відкидаємо можливості, що в разі масового поширення захворюваності на території України можуть бути додані заходи реагування. Тому про можливості продовження карантину МОЗ виходитиме з позицією до Кабміну ближче до дати завершення чинного карантину", - сказав він.

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"Що стосується введення надзвичайного стану, ми будемо впроваджувати всі заходи, щоб уникнути поширення коронавірусу на території України", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалила рішення про тимчасове призупинення, залізничного, авіа- та автобусного міжміського повідомлень з 18 березня. З 17 березня на всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю більш як 10 осіб. Також свою роботу повинні припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.

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