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 Політика України
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Все про:Крим (8903) Путін (16443) Керченський міст (139)

 Путін із дводенним візитом відвідає окупований Крим

Президент РФ Володимир Путін завтра вирушить з візитом до окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

Повідомляється, що Путін перебуватиме на окупованому півострові 18-19 березня. Планується, що під час візиту він вручить російські державні нагороди будівельникам Кримського моста.

Також у ході візиту Путін зустрінеться з так званим главою півострова Сергієм Аксьоновим.

Як повідомлялося, 23 грудня 2019 року президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС РФ підтвердив законність поправок, які обнуляють президентські терміни Путіна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182096
 
 
 Топ коментарі
 
Отлично.
Коронавирус ему в глотку!
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Вот бы фюрер Лаптерейха сдох в украинском Крыму...
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Вот бы фюрер Лаптерейха сдох в украинском Крыму...
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#путин_в_крыму #путин_вручил_награды #ихтамнет_на_месте_преступления


Путін із дводенним візитом відвідає окупований Крим - Цензор.НЕТ 7501

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не Вова решил поближе к Украине....... если чаво в Парашке...... сдамся в Украине... Путин с двухдневным визитом посетит оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2208
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+Ху?локорона навідалась у ху?ломордор.
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Надеюсь что там зацепит корону и сдохнет в муках от пневмонии
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"пневмонія" це смерть героїв, засранці вмирають від поносу!
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Почему на карте РФ есть АР Крым?
Российский пропагандист?
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еще б Милан посетил или Испанию в эпицентре болезни
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хло туда в стєклянной прізьмє под конвоєм прівєзут
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та вже треба писати відкрито: ***** знову попхалося в окупований Крим.
Цікаво, а бубочка зробить якусь заяву з цього приводу, чи буде знову мовчати?
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до Криму тільки еуропейській зовнішньополітичній служби діло є, а Зє!льона плєсєнь в своїй голові бачить Крим та всю Україну в йєдіном саюзє
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кулєба ноту і Зє!лупа заявлєнійє уже пріготовілі???
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Там заразится коронавирусом и через 9 дней помрет. Аминь!
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а ше на три дня йому каблуки добавляють виду
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Ну слава Богу,
Аминь...

У свинособак вже нема коштiв на ягель:
Путин с двухдневным визитом посетит оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9552


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гвардия для внутреннего избиения предназначена))
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Морячок@akvevitt 4 ч

Москву могут закрыть на карантин с комендантским часом
Так как вирус боится высоких температур, я б ещё и поджог
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не отправится с визитом, а незаконно пересечет границу Украины....
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Обнуйло на о. Крысаков Позорных решило пожаловать
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Якщо це падло сконає від коронавірусу.Ми будемо змушенні,виляти з золота пам'ятник цьому вірусу і поставити його у Києві.Але це золото має бути з зубів зебобіків. Путин с двухдневным визитом посетит оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5933
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Усі пишуть що фупадло повинно здохнути від дезентирії в дворовому нужнику.
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Так как вирус боится высоких температур, предлагаю весь террористическое логово кремль сжечь и склады военные в ростове. И война закончится быстро и мир наступит...больше через границу поставлять боеприпасы не будут и военную технику.
(с)
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...ввиду пандемии короновируса неонацист-рейхсфюрер Пу принял решение: ни с кем за руку в Крыму не здороваться!
Так и сказал : " Призываю всех поклонников при встрече - только зиговать!
Текст приветствия утверждил, исключительно для понаехов и гауляйтеров крысман :
" Хайль Пу! Ответ: Зиг Пу! или "Хвашизьм не прайдёть! "
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Готовьте группу захвата, вот и конец войне будет.
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тогда надо его и двойников ловить.-) Захватишь этого в Крыму. Следующий вылизет в москве.
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А гундяя с собой возьмет? Говорят там на крысме скрепы заканчиваются, вАды хатять, камнями уже насытились...
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имеется, токо называется "короновиПУс"
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Шмыга, ты кричал что крым ето Украина поетому нужно дать туда воду. Раз Украина то запрети ***** посещать крым Путін із дводенним візитом відвідає окупований Крим - Цензор.НЕТ 1759
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Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец:
"С недавних пор Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было; и это понятно, он же 20 лет пыжился суперменом выглядеть. И вдруг - "ночной горшок", который невозможно скрыть от посторонних глаз. Не по-пацански это. Как говорится, не комильфо. И что интересно, никто, кроме Путина, биотуалеты с собой не возит и не возил. Тот же Брежнев, например, такого не делал, хотя была информация, что ЦРУ охотится за его "анализами", чтобы определить, чем генсек болен и сколько ему осталось.
Кроме того, в пользу скорого ухода Путина говорит поспешность, с которой он запустил мутный балаган с поправками в конституцию, среди которых закопана главная - неприкосновенность бывшего президента. Спрашивается: кто этот "бывший президент" России?
Поэтому могу с высокой долей уверенности предположить, что у него, скорее всего, онкология, отсюда информация, что он скоро оставит публичную политику."

Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-eks-razvedchik-kgb-shvets-putin-taskaet-za-soboj-v-zarubezhnye-poezdki-biotualet-ranshe-takogo-ne-bylo-1491257.html
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паРаша не поддаётся анализу, а террористов- аналитиков - в туалетах мочать,
и не дай Боже вяликие скрепоносные испражнения, да в ЦРУ замироточать
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Пусть крымские татары подсуетятся А то только шаурму оккупантам продают
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Путин призвал россиян не покупать продукты впрок...... вата выстроилась в очередь за пальмовым маслом.....
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