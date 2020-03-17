 Лікарні катастрофічно не готові. Скоро буде дуже багато роботи, знадобиться будь-яка допомога, - бізнесмен Ставніцер про зустріч із Зеленським щодо коронавірусу

Про це за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським написав на своїй сторінці у фейсбуці бізнесмен Андрій Ставніцер, передає Цензор.НЕТ.
"Я брав участь у зустрічі президента з бізнесом на тему мінімізації наслідків пандемії в Україні. Відверто кажучи, новий для мене досвід, коли держава запрошує до співпраці і просить допомоги. Зазвичай ми намагалися триматися подалі і часто діяли всупереч. Домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами. Крім грошей, будемо допомагати людьми, ресурсами, логістикою, досвідом. На зустрічі було 15 бізнесменів, зокрема Петрашко, Пінчук, Ахметов, Коломойський, Олександр Ярославський, Веревський, Сергій Тігіпко, Гайдук, Воронов, Владислав Чечоткін, Клімов. У кожного свої компетенції", - розповів він.
"Першочергове - апарати для штучної вентиляції легенів. З цим все погано, лікарні катастрофічно не готові. І тести потрібні обох типів - експрес та ПЛР. З тестами питання більш-менш вирішено, в суботу приїде перший 1 млн експрес-тестів, за словами президента, їх насамперед передадуть на передову", - додав бізнесмен.
"Я з Катериною Ножевніковою вже купив для Одеської інфекційної лікарні 2 апарати ШВЛ, але потрібні ще. Їх неможливо знайти - якщо у вас є інформація, хто продає, будь ласка, напишіть", - акцентував він.
"Що може зробити кожен з нас - допомогти літнім людям залишитися вдома. У деяких випадках змусити це робити. В Україні 13 мільйонів пенсіонерів. Статистика Італії дуже сумна - 10-15% літніх людей, тобто 1,5 млн у нашому випадку, може померти. Доволі вагомий привід, щоб не виходити з дому за жодних обставин. Ми будемо працювати над тим, щоб самотнім людям похилого віку забезпечувати доставку продуктів додому. Упевнений, у селищах сусіди стежать один за одним, а у великих містах багато самотніх людей похилого віку. Кожен з нас може про це подбати і, наприклад, залучити молодь, яка нудьгує на карантині, до тимурівських активностей, про які вони, напевно, навіть не чули", - пояснив Ставніцер.
"Ми з Катею займемося переформатуванням "Добрий обід. Час жити", розширимо географію, складемо максимально велику базу самотніх пенсіонерів, будемо розвозити продукти та ліки. Але нас навряд чи вистачить на всю Одесу, тому особисто прошу кожного - будь ласка, згадайте своїх сусідів, комусь із них ви в буквальному сенсі можете врятувати життя. Я особисто і група TIS допомагатимемо Одесі, області та всій країні стільки, скільки буде потрібно. Скоро в області буде дуже багато роботи, знадобиться будь-яка можлива допомога від кожного з вас. З цього приводу окремо напишу найближчим часом. А поки наполягаю: супергероєм зараз стане той, хто вивить силу сидіти вдома і подбає, щоб так само зробили батьки", - резюмував він.
Ненависть у меня к ***** и его представителям в Украине - мертведчуку, портнову, рабиновичу и тд.
Это ты примитивно разделяешь украинцев на "прозебилов" и "порохоботов", на самом деле активных приверженцев что Зели, что Порошка - абсолютное меньшиство.
Для всех, и - ни для кого !
Але в умовах пандемії їх треба було розмістити на карантін. Цього не зроблено і через тиждень-два ми будемо епіцентром розповсюдження коронавірусу, нажаль.
В Украине так же.
За невиконання - до 7 років позбавлення волі.
Другие примеры?
Неужели нам врали??
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моя бабаунічка казали - та воно і зразу було видно!!!
Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс. Ви чим займалися весь цей час, потвори ? На часі створювати Штаб національного порятунку від зеленої чуми
Tim@v_tim_7 3 ч
#Депутати хочуть намахати лікарів як військових в 2014-2019 роках, коли платили 18-30 тисяч на першій лінії. Але за документами всі були в тилу, на другій, третій.
Скільки головні #лікарі будуть брати #хабар за те, щоб підтвердити роботу з хворими на #коронавірус?
"Я с Катериной Ножевниковой уже купил для Одесской инфекционной больницы 2 аппарата ИВЛ"
2 апарати - це десь тридцятка гривень, з п'ятнадцяти бізнесменів - це десь на 450 к. Дуже суттєва допомога від компрадорського капіталу.
Попросиналися, ляді! Передайте тій стурбованій зеленій шмарклі, що епідемія вірусу крокує світом більше місяця. Кожній країні потрібні ці апарати. Хто ж вам зара їх продасть? Хіба шо московія - там бариги ще більші, ніж тут. Мо щось і перепаде.
Та й після Санжар воно репетувало, що в нас все є і ми готові як ніхто й ніколи. Знов брехало?
нужно писать лица реформаторско - инвесторской национальности с ярко выраженным мыролюбством.
Почему украинцев мало среди олигархов?
Потому что менталитет и система домашнего воспитания совершенно разная у этих двух этносов.
Евреев с детства родители в разных формах учат искать разные хитрые не стандартные СПОСОБЫ достигать цели(выгоды).
А украинцы учат детей выполнять спущенное сверху указание родителей и чтить старших (это отголосок архаичного с/х уклада жизни селян).
НАПРИМЕР:
Украинский родитель скажет ребенку - "Иди и сделай То-то и то-то! Иначе НЕ получишь конфету(конфета - это выгода для ребенка).
А еврейский родитель говорит - "Если ты сделаешь то-то и то-то, то я дам тебе конфету!"
Разница на вид незначительная но на самом деле - колоссальная!
Олигарх/богатый - это как правило НЕ преступник. Он просто придумали нашел СПОСОБ как в рамках существующих в обществе ПРАВИЛ (закона) разбогатеть.
А кто из украинцев не хотел бы быть богатым?
Но хотеть не вредно. Для этого нужно иметь определенный склад УМА.
другой умник. склепал "стену", ушли миллиарды, естественно на левые фирмы. теперь куля в сраку будет утверждать "не знал". А еще сей херов спасатель корчит из себя мессию которая спасла Украину от колапса. Основной лейтмотив - в казне было НОЛЬ, но также КАЖДЫЙ месяц на счет приходили иуходили деньги, а еще можно было поскребсти по сусекам. А их много.
Просто есть люди честные, а есть НЕТ. И нация тут не в счет.
Чтобы получить столько летальных случаев должен заболеть каждый пенсионер. % смертности среди пожилых людей конечно выше, но не настолько. Там тоже идёт градация по возрасту.
Министр просил помогать врачам бизнесмен уже помог. Пожилые, больные часто само внушаемые Скорая захлебнётся от мнимых (не ложных) вызовов. Люди будут искренне все свои старческие недомогания списывать на эпидемию. А если шо, то другой советовал в полицию, на отказ в госпитализации, жаловаться. Я не могу для себя объяснить но идёт гигантская раскрутка паники. И не власть а наш родной по....изм и бедность ещё сдерживают ситуацию.
Дякую.
но воры и бандиты слыгавшиеся с ОПГ МВД знают, что делают
печально, но на них работает немало прикормленных и вооружённых
, в том числе за счёт помощи западных союзников, боевиков,
вспомним, как принимали Корбана, как судили,
никто не поддержал Команду Днепра, теперь нажрёмся говна от души ...