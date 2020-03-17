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 Політика України, Суспільство
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 Мінекономіки стежить за наявністю в магазинах продуктів харчування і товарів першої необхідності, - Висоцький

Мінекономіки що два дні здійснює моніторинг наявності в магазинах продуктів харчування і товарів першої необхідності.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності. Для нас є пріоритетом забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та гарантувати продовольчу безпеку", - написав Висоцький.

Він зазначив, що законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", який ухвалила Верховна Рада, на Кабінет Міністрів України покладено обов'язок забезпечити в межах чинного законодавства контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Моніторингу підлягає наявність таких продуктів харчування: борошно пшеничне вищого гатунку, хліб із цього борошна; хліб з борошна пшеничного I сорту; хліб житньо-пшеничний; макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту); крупи гречані; рис; яловичина I категорії; свинина; сало; птиця; ковбаса варена I сорту; молоко жирністю 2,5%; сметана жирністю 20%; сир м'який; олія; яйця курячі; цукор пісок; олія соняшникова; картопля; сіль.

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Нагадаємо, зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

Мінекономіки стежить за наявністю в магазинах продуктів харчування і товарів першої необхідності, - Висоцький 01
Мінекономіки стежить за наявністю в магазинах продуктів харчування і товарів першої необхідності, - Висоцький 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182093
 
 
 Топ коментарі
 
- А вы точно - слуга народа?
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- А скажите что-нибудь по-слуга-народному.
- Государство никому ничего не должно!
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ну раз ці матолки слідкують за наявністю продуктів, то зовсім скоро нас чекає їх повна відсутність)
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- А вы точно - слуга народа?
- Точно!
- А скажите что-нибудь по-слуга-народному.
- Государство никому ничего не должно!
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а срез по ценам нехочет делать? а то супермаркеті продавци 2 дня подрят ценники переклеивают
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ну это смотря где - там, где я всегда покупаю (сетевой магазин) все по-прежнему
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Минэкономики следит за наличием в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, - Высоцкий - Цензор.НЕТ 4095На 100 % генпрокурор Єрмака. Я до речі ще такого не пам'ятаю щоб секретарка поздоровляла Генерального прокурора... Навіть при Кучмі Медведчук так не вилазив. Маємо регента при слабоумному клоуні
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Пла́новая эконо́мика, пла́новое хозя́йство или кома́ндная эконо́мика[1], - экономическая система, при которой материальные ресурсы находятся в государственной или общественной собственности и распределяются централизованно, что обязывает отдельных лиц и предприятия действовать в соответствии с централизованным экономическим планом[2].

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ну раз ці матолки слідкують за наявністю продуктів, то зовсім скоро нас чекає їх повна відсутність)
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Бегом за гречкой и туалетной бумагой!!! Скоро фсё закончицца!!! ААААААА!!!
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фігня ваш моніторинг - розметуть все, і дуже скоро
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_А-ха-ха... Не, ну это в высшей степени замечательно, ха-ха... ух. Аж слёзы на глаза. Что делает Минфин? Ох-хо-хо... Следит. Следит, Карл! У меня истерика... Ой, не могу, до слёз...
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Я охреневаю - "следит"...
Это что подразделения "разведки мвд", оод СБУ, или частных детективов наняли (которые на лезвии).
Что вы такое пишете, зеленые идиоты?
Я в ауте. Уровень уборщицы в под"езде. Тьху
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Следит? Мониторит? И все? Фух, прямо от сердца отлегло. Отлично, блд.
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Минэкономики следит за наличием в магазинах

и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ... только налоги с нас дерут, прим 50% от зарплаты суммарно. мы - просто рабы
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Брехня! Гречки зі вчора вже немає ніякої, ні на вагу, ні в пакетах, взагалі круп немає. Половини овочів теж, медичних масок немає, за нурофеном черга. М'ясо начебто в обід завезли, але на скільки вистачить невідомо. Коротше кажучі не апокаліпсіс, але він привітно стукає у віконце. Це якщо що передмістя Києва. Стосовно тестів та медицини, ось враження киян дуже далеке від бадьорих запевнень влади, що все ок.
https://focus.ua/ukraine/451959-koronavirus_v_ukraine_testy_ne_provodiat_masok_-_net_v_sotssetiakh_obsuzhdaiut_slozhivshuiusia_situatsiiu

Воно не те що не ок, це жах. Так це Київ, а уявіть що буде скажімо в Херсоні.
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