 Мінекономіки стежить за наявністю в магазинах продуктів харчування і товарів першої необхідності, - Висоцький

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності. Для нас є пріоритетом забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та гарантувати продовольчу безпеку", - написав Висоцький.



Він зазначив, що законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", який ухвалила Верховна Рада, на Кабінет Міністрів України покладено обов'язок забезпечити в межах чинного законодавства контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Моніторингу підлягає наявність таких продуктів харчування: борошно пшеничне вищого гатунку, хліб із цього борошна; хліб з борошна пшеничного I сорту; хліб житньо-пшеничний; макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту); крупи гречані; рис; яловичина I категорії; свинина; сало; птиця; ковбаса варена I сорту; молоко жирністю 2,5%; сметана жирністю 20%; сир м'який; олія; яйця курячі; цукор пісок; олія соняшникова; картопля; сіль.

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Нагадаємо, зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).



