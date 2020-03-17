 Контролювати кількість людей у громадському транспорті будуть водії і правоохоронці, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві у вівторок.
"Щодо того, як будуть контролювати максимальну кількість людей, які одночасно перебувають у громадському транспорті: передовсім це обов'язок водія, в подальшому, якщо пасажири не будуть слухатися водія, він має право викликати поліцію", - сказав він.
"З поліцією проводиться інструктаж - вона готова їхати на кожен такий випадок. Плюс в топмісцях посадки поліція обіцяє забезпечити патрульних, які будуть стежити за правопорядком", - додав заступник міністра.
Смерічка@_Smeritchka 6 мин
"Хуженебудет" начали заявлять, что чтение новостей вызывает депрессию.
Странно, а прошлые 5 лет чтение бесконечной чернухи ничего не вызывало?
теперь могут депрессировать сколько захотят
Всех в буцигарню ?..
Можно ввести электронную запись на маршрутку.
https://www.youtube.com/watch?v=Ngh38HJ2s6Q
Бонус -- рецепт антисептика.
А масок и правда, в аптеках нет.
Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.
Сьогодні, 18 березня, у вечірній час будуть в ходу такі рейси міської електрички: 7420, 7427/28, 7435/36, 7443.
Додатково призначаються рейси:7504 (ст. «Борщагівка» - 16:28, з. п. «Рубежівський» - 16:35, з. п. «Сирець» - 16:39, з. п. «Вишгородська» - 16:43, з. п. «Зеніт» - 16:46, ст. «Почайна» - 16:50, з. п. «Троєщина-2» - 16:58) до ст. «Троєщина».7506 (ст. «Почайна» - 17:41) до ст. «Троєщина».7508 (ст. «Почайна» - 18:37) до ст. «Троєщина».7639 (ст. «Троєщина» - 19:03, ст. «Троєщина -2» - 19:05, ст. «Почайна» - 19:13, ст. «Зеніт» - 19:16, ст. «Вишгородська» - 19:19, ст. «Сирець» - 19:23, ст. «Рубежівський» - 19:27) до ст. «Борщагівка».
Нагадаємо, міська електричка у Києві працюватиме лише в окремі години.
Отменить метро и взамен пустить набитые электрички!
ГЕНИАЛЬНО!
Правильно. Кроме толпы пассажиров, которые будут теперь дольше ждать маршрутку, давайте ещё и мусоров туда же. Резюме; в маршрутке людей будет в два раза меньше, а на остановке - в два раза больше.
кароче, даёшь Майдан на каждой остановке!
Ви хоча б розумієте, скільки поліціятнів потрібно буде для виконання цих ваших "хотєлок"?
Але така відверта профанація та ділетантизм не можуть викликати інших емоцій