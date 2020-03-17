EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  3293  47
Матеріали за темою:
Все про:карантин (242) транспорт (427) Ляшко Віктор (63) COVID-19 (1021)

 Контролювати кількість людей у громадському транспорті будуть водії і правоохоронці, - головний санлікар Ляшко

Здійснювати контроль за кількістю людей, які одночасно перебувають у громадському транспорті, буде передовсім водій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві у вівторок.

"Щодо того, як будуть контролювати максимальну кількість людей, які одночасно перебувають у громадському транспорті: передовсім це обов'язок водія, в подальшому, якщо пасажири не будуть слухатися водія, він має право викликати поліцію", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу

"З поліцією проводиться інструктаж - вона готова їхати на кожен такий випадок. Плюс в топмісцях посадки поліція обіцяє забезпечити патрульних, які будуть стежити за правопорядком", - додав заступник міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182091
 
 
 Топ коментарі
 
водители маршрутки заинтересован в обратном - в увеличении количества пассажиров, они вам наконтролируют...
 показати весь коментар
 
у нас в поликлинике врачи без масок в кабинет не пускают а масок в продаже нет. врачи говорят пожалейте нас у нас тоже дети а больные кричат обеспечьте масками, мы не против купить , но их нет. дурдом короче.
 показати весь коментар
 
Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7621 мудрый нарид будет киздить копов. вот увидите.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 


Смерічка@_Smeritchka 6 мин

"Хуженебудет" начали заявлять, что чтение новостей вызывает депрессию.
Странно, а прошлые 5 лет чтение бесконечной чернухи ничего не вызывало?
 показати весь коментар
 
 
и что для них ничего не изменилось с 14года ))))
теперь могут депрессировать сколько захотят
 показати весь коментар
 
Маршрутки будуть невигідні якщо будуть возити по 10 людей. Простіше організувати волонтерів які будуть підвозити по дорозі людей на власних автівках!
 показати весь коментар
 
мудрый нарид будет киздить копов. вот увидите.
 показати весь коментар
 
 
дебилы б.я отменяйте меры защиты ЗАКОН О РЫНКЕ ЗЕМЛИ ПЕРЕНЕСЕН НА НЕИЗВЕСТНЫЙ СРОК.. Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3813 ЗЕЛЯ ОТМЕНЯЙ СВОЮ БОЛЬНИЧНУЮ ПЕСОЧНИЦУ...
 показати весь коментар
 
 
водители маршрутки заинтересован в обратном - в увеличении количества пассажиров, они вам наконтролируют...
 показати весь коментар
 
 
естественно, действия дураков и его последствия
 показати весь коментар
 
 
Зелёные Сопли почему-то уверены, что если они игнорируют Законы Украины, то с таким же успехом могут игнорировать законы математики ))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
да это не лечится просто)) "если человек идиот, то это надолго"
 показати весь коментар
 
 
что бы вы не делали, выйдет по зебильному, бо вы не умеете мыслить стратегически, а тактически только врать
 показати весь коментар
 
 
ага. как-то у нас в Запорожье копы остановили маршрутку из-за стоячих пассажиров. только после обещания пассажирами перевернуть им машину отцепились от водителя.
 показати весь коментар
 
 
Что в таком случае делать с очередями на остановках ?
Всех в буцигарню ?..
 показати весь коментар
 
 
Очереди на остановках будут делить по 10 человек и равномерно распределять по территории города.

Можно ввести электронную запись на маршрутку.
 показати весь коментар
 
 
да пусть уж сразу маршрутка к каждому по дом подъезжает
 показати весь коментар
 
 
но обязательно в сопровождении эскорта полиции
 показати весь коментар
 
 
Простейшая маска из детских влажных салфеток. Лайфхак. Салфетки высушить, , (можно сложить в 2-3 слоя,несколько штук ),.заложить складочками, пришить резиночки .Фильтрует даже грибные споры. замечательная, эластичная, хорошо прилегающая к лицу и дышащая маска.
https://www.youtube.com/watch?v=Ngh38HJ2s6Q

Бонус -- рецепт антисептика.

А масок и правда, в аптеках нет.
 показати весь коментар
 
У Києві призначили додаткові рейси міської електрички.
Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.

Сьогодні, 18 березня, у вечірній час будуть в ходу такі рейси міської електрички: 7420, 7427/28, 7435/36, 7443.

Додатково призначаються рейси:7504 (ст. «Борщагівка» - 16:28, з. п. «Рубежівський» - 16:35, з. п. «Сирець» - 16:39, з. п. «Вишгородська» - 16:43, з. п. «Зеніт» - 16:46, ст. «Почайна» - 16:50, з. п. «Троєщина-2» - 16:58) до ст. «Троєщина».7506 (ст. «Почайна» - 17:41) до ст. «Троєщина».7508 (ст. «Почайна» - 18:37) до ст. «Троєщина».7639 (ст. «Троєщина» - 19:03, ст. «Троєщина -2» - 19:05, ст. «Почайна» - 19:13, ст. «Зеніт» - 19:16, ст. «Вишгородська» - 19:19, ст. «Сирець» - 19:23, ст. «Рубежівський» - 19:27) до ст. «Борщагівка».
Нагадаємо, міська електричка у Києві працюватиме лише в окремі години.
 показати весь коментар
 
ГЕНИАЛЬНО!
Отменить метро и взамен пустить набитые электрички!
ГЕНИАЛЬНО!
 показати весь коментар
 
 
закрити метро заставила зелена влада - тому місцевій владі доводиться викручуватися
 показати весь коментар
 
Плюс в топ-местах посадки полиция обещает обеспечить патрульных, которые будут следить за правопорядком",- добавил замминистра.

Правильно. Кроме толпы пассажиров, которые будут теперь дольше ждать маршрутку, давайте ещё и мусоров туда же. Резюме; в маршрутке людей будет в два раза меньше, а на остановке - в два раза больше.
 показати весь коментар
 
 
+полiцiя i нацгвардiя но кожнiй зупинцi. Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7812
кароче, даёшь Майдан на каждой остановке! Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8126
 показати весь коментар
 
 
Интересно чем,-наверно так 🏌или так 🏹
 показати весь коментар
 
Водилы будут контролировать! Да они бы и на крышу сажали, что б только побольше!
 показати весь коментар
 
 
Просто интересно,у зеленого идиотизма дно есть ？
 показати весь коментар
 
 
зелені ідіоти все роблять навпаки здоровому глузду.
Ви хоча б розумієте, скільки поліціятнів потрібно буде для виконання цих ваших "хотєлок"?
 показати весь коментар
 
 
я не прихильник пєті. Те, що ми маємо сьогодні - результат його помилок.
Але така відверта профанація та ділетантизм не можуть викликати інших емоцій
 показати весь коментар
 
Министер- лицо палитическое точка. Вгадайте від кого пішло?
 показати весь коментар
 
у нас в поликлинике врачи без масок в кабинет не пускают а масок в продаже нет. врачи говорят пожалейте нас у нас тоже дети а больные кричат обеспечьте масками, мы не против купить , но их нет. дурдом короче.
 показати весь коментар
 
 
Ввиду закрытого метро водителя за предьяву по количеству пассажиров народ на первой остановке его выкинет
 показати весь коментар
 
 
метро не закрывайте уроды Зеленые! И давки не будет!
 показати весь коментар
 
 
Пусть научатся наконец поручни протирать антисептиком на конечных!
 показати весь коментар
 
 
А звідки водій може знати,що серед 10 пасажирів маршрутного таксі нема хворого?
 показати весь коментар
 
Сказать легко но пока не унормировано законадателством любой суд оправдает.А когда унормируют водители откажутся работать.Ты хоч это понимаешь еще один дебил.
 показати весь коментар
 
озвучьте цену билета в маршрутке с 10 пассажирами 100,200 ,или 500грн ?
 показати весь коментар
 
 
Я это представляю. Пассажир дает водиле деньги за проезд а тот ему в ответ говорит " Bыйди отсюда бандит"
 показати весь коментар
 
то есть не а 10 ааахэхахах ксатит в запоре игнарируют карантин
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору