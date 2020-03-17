 Контролювати кількість людей у громадському транспорті будуть водії і правоохоронці, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві у вівторок.

"Щодо того, як будуть контролювати максимальну кількість людей, які одночасно перебувають у громадському транспорті: передовсім це обов'язок водія, в подальшому, якщо пасажири не будуть слухатися водія, він має право викликати поліцію", - сказав він.

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"З поліцією проводиться інструктаж - вона готова їхати на кожен такий випадок. Плюс в топмісцях посадки поліція обіцяє забезпечити патрульних, які будуть стежити за правопорядком", - додав заступник міністра.