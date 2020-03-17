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 Українці, які перебувають у Єгипті, повернуться додому вже найближчим часом, - МЗС

МЗС повідомляє, що ситуація з поверненням туристів в Україну з міст Шарм-ель-Шейх і Хургада є повністю контрольованою.

Про це інформує пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Усі без винятку туроператори виконують взяті на себе зобов'язання. Очікується, що туристи в готелях, закритих на карантин, скоро повернуться в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консул України перебуває в Шарм-ель-Шейху і підтримує постійний зв'язок із представництвами туроператорів і нашими громадянами.

"МЗС України вчергове звертається із закликом до наших співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок за кордон, навіть якщо туроператори або авіакомпанії продовжують продавати тури", - підсумували у відомстві.

Також читайте: 1,5 тисячі громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182089
 
 
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Ісход призначений в напрямку Єрусалима, поуз святі землі
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Українці віками ходили туди поклонитися Гробу Господньому. ПІШКИ.
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Цього разу вони тільки почнуть з ******, новим маршрутом
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Обычно с поводырём этой национальности дорога из Египта занимает 40 лет
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Можно и дольше поводить по пустыне. Зубажилые любители дешевых путевок должны страдать.
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Это те пида%%расы кто знал что такая жопа и поехал отдыхать ....бо путевки шаровые и устал ??? А теперь мы должны хавать ежедневные новые вбросы вируса !??
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включая мою соседку. Час назад привез ее таксист с замотанным в пленку чемоданом. Я посмотрел рейсы hrk - так и есть, из Шарма, в 13.40 прилетел. А зная hrk и то, как там "скринируют", меня одолевают мрачные предчувствия...у нас забор к забору, ее пес часто прибегает к моему дружить... может и ничего... но шота не радует... вот шо ты, дура, поперлась туда неделю назад...шо, не знала???
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Собак новий вірус не бере, бо вони не читають інтернета
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Зеля ж закрив із 17го аеропорти?... хоча так, це ж Зеля, ні слова правди.
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