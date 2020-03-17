 Українці, які перебувають у Єгипті, повернуться додому вже найближчим часом, - МЗС

Про це інформує пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Усі без винятку туроператори виконують взяті на себе зобов'язання. Очікується, що туристи в готелях, закритих на карантин, скоро повернуться в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консул України перебуває в Шарм-ель-Шейху і підтримує постійний зв'язок із представництвами туроператорів і нашими громадянами.

"МЗС України вчергове звертається із закликом до наших співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок за кордон, навіть якщо туроператори або авіакомпанії продовжують продавати тури", - підсумували у відомстві.

Також читайте: 1,5 тисячі громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха, - МЗС