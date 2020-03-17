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 Економіка, Суспільство
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Все про:карантин (242) страхування (41) ФССУ (1) Дума Олена (1)

 Фонд соцстрахування виплачуватиме 50% зарплати працівникам, які перебувають на обсервації під меднаглядом

Фонд соціального страхування України (ФССУ) виплачуватиме працівникам, які перебувають на обсервації під наглядом медиків, 50% заробітної плати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила глава виконавчої дирекції фонду Олена Дума під час пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"На час самоізоляції під медичним наглядом фонд виплачуватиме 50% заробітної плати", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто по роботі контактував із зараженими коронавірусом, можуть отримати лікарняний, - Фонд соцстрахування. ІНФОГРАФІКА

Дума також нагадала, що під час карантину діє особливий порядок видачі лікарняних. За її словами, ФССУ спільно з Міністерством охорони здоров'я, Мінсоцполітики та Офісом Президента працює над спрощенням надання лікарняних, зокрема над впровадженням електронних лікарняних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182085
 
 
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А без метро где находится и кто чего выплачивать будет?
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В натуре - сусанин. Фонд соцстрахования будет выплачивать 50% зарплаты работникам, находящимся на обсервации под меднаблюдением - Цензор.НЕТ 3090
Ты сам, хоть, понял, что написал?
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На метро будет экономия. Сэкономить - все равно, шо заработать. ><
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И сколько таких, 6 - 7 человек? Грандиозно...
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У вас случаи заражения коронавирусом были?
Нет, Пока еще ни одного не было?
Будут!

Фонд соцстрахування виплачуватиме 50% зарплати працівникам, які перебувають на обсервації під меднаглядом - Цензор.НЕТ 3168
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Таки була, Корона, але не підійшла..
Правда..ледве втік..

😪
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