 Фонд соцстрахування виплачуватиме 50% зарплати працівникам, які перебувають на обсервації під меднаглядом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила глава виконавчої дирекції фонду Олена Дума під час пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"На час самоізоляції під медичним наглядом фонд виплачуватиме 50% заробітної плати", - повідомила вона.

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Дума також нагадала, що під час карантину діє особливий порядок видачі лікарняних. За її словами, ФССУ спільно з Міністерством охорони здоров'я, Мінсоцполітики та Офісом Президента працює над спрощенням надання лікарняних, зокрема над впровадженням електронних лікарняних.