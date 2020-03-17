 Фонд соцстрахування виплачуватиме 50% зарплати працівникам, які перебувають на обсервації під меднаглядом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила глава виконавчої дирекції фонду Олена Дума під час пресбрифінгу в Києві у вівторок.
"На час самоізоляції під медичним наглядом фонд виплачуватиме 50% заробітної плати", - повідомила вона.
Дума також нагадала, що під час карантину діє особливий порядок видачі лікарняних. За її словами, ФССУ спільно з Міністерством охорони здоров'я, Мінсоцполітики та Офісом Президента працює над спрощенням надання лікарняних, зокрема над впровадженням електронних лікарняних.
Ты сам, хоть, понял, что написал?
Нет, Пока еще ни одного не было?
Будут!
Правда..ледве втік..
😪