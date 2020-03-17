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 Політика України
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 Ухвалені ВР заходи для підтримки бізнесу на час карантину скупі: їх дуже мало, - голова Ради Інституту податкових реформ Хотенко

Добре, що законопроєкт №3220 на підтримку платників податків взагалі з'явився, це принаймні свідчить про намір уряду підтримати бізнес. Однак заходів, які в ньому вказані, вкрай недостатньо.

Про це заявила голова Ради Інституту податкових реформ, віцепрезидент Асоціації платників податків України Олена Хотенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наприклад, звільнення на два місяці від сплати єдиного соціального внеску стосується тільки підприємців, а за найманих працівників доведеться платити, попри те, що вони взагалі не будуть працювати. В інших же країнах уряди зробили не тільки відстрочку щодо сплати податків, а й знизили податкові ставки і терміни подання декларацій", - розповіла вона.

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"Що є хорошим у цьому законопроєкті?

  • У період двомісячного карантину не будуть проводитися будь-які перевірки за винятком випадків, передбачених межами кримінальних справ.
  • Буде скоректовано національний план-графік документальних перевірок, і ті перевірки, які вже були заплановані на ці два місяці, почнуться тільки з травня.
  • Не буде відповідальності за порушення податкового законодавства протягом двох місяців.
  • Відстрочено введення обов'язкового РРО. Тим підприємцям, які мали вводити касові апарати з 1 липня, перенесли термін на 1 серпня, а тим, хто мав вводити з 1 жовтня - відповідно на 1 січня. Також на 1 січня 2021 перенесли сплату штрафів, пов'язаних з уведенням РРО", - розповіла Хотенко.

"Водночас у законодавців був реальний шанс скасувати тотальну фіскалізацію, і це була б одна з найвагоміших підтримок малого і середнього бізнесу, яка зняла б соціальне навантаження і напругу між владою і бізнесом", - акцентувала вона.

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"Чого не зроблено?

  • Взагалі не зменшили податок на доходи фізичних осіб. На сьогодні найбільш гнітючі для бізнесу це податки і збори на фонд оплати праці. У деяких країнах світу бізнесу компенсують до 70% витрат на заробітну плату у зв'язку із зупинкою бізнесу. У нас навіть не прибрали зобов'язань зі сплати ЄСВ з найманих працівників.
  • Цим законопроєктом абсолютно не врегульовано поняття форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином. Тобто епідемія входить у форс-мажорні обставини, а карантин - ні. Це загрожує низкою проблем з невиплатою з іноземними контрагентами і валютними операціями.
  • Також цим законопроєктом, на жаль, ніяк не врегульоване питання строків оплати нерезидентів у валюті і повернення валютної виручки. Хоча є дуже великі ризики щодо затримки валютних платежів", - пояснила Хотенко.

"Аналітичними центрами, в тому числі і Інститутом податкових реформ були розроблені пропозиції уряду і парламенту щодо підтримки малого та середнього бізнесу в період карантину, ми навіть дали розрахунок компенсаторів. Але на жаль, ці заходи, які ухвалені в законі №3220, є дуже точковими і скупими. Добре, що вони є, але їх дуже мало", - резюмувала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182081
 
 
 Топ коментарі
 
ничо...особо ушлые и так наварятся,на панике

Продавец АТБ
- Нарот двинулся! Выгребают всё!
Товар намба ван туалетная бумага и вода.
Затем самые дешёвые крупы и макароны,мука.
Пока ажиотаж,пипл не замечает повышения цен.
Каждую ночь переписываем ценники на 300-500 позиций.
Судя по товару именно ЗЕизбиратель жирует.Скоро нерест
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Какие меры, это вообще ноль. Отсрочка по налогам? Если месяц бизнес уходит на дно, откуда взяться налогам?
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А ти давай плати ЄСВ і єдиний податок, а на роботу не ходи, і зарплату не отримуй. От тоді я тебе послухаю що ти скажеш!
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Скажу,що короновірус всім додав проблем,не тільки тобі.Не скигли.
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Так шо там робити не можна, а податки плати? Зєбіли недоколихані!
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Завжди платили,навіть коли влітку робили собі відпустку і не працювали.А ти особливий?
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ничо...особо ушлые и так наварятся,на панике

Продавец АТБ
- Нарот двинулся! Выгребают всё!
Товар намба ван туалетная бумага и вода.
Затем самые дешёвые крупы и макароны,мука.
Пока ажиотаж,пипл не замечает повышения цен.
Каждую ночь переписываем ценники на 300-500 позиций.
Судя по товару именно ЗЕизбиратель жирует.Скоро нерест
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Смішні люди, навіщо туалетний папір коли жерти буде нічого?
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Ну Зебилы что с них взять. Я затарился когда короновирус только появился! Принятые ВР меры для поддержки бизнеса на время карантина скупые: их очень мало, - председатель Совета Института налоговых реформ Хотенко - Цензор.НЕТ 9118
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Какие меры, это вообще ноль. Отсрочка по налогам? Если месяц бизнес уходит на дно, откуда взяться налогам?
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Согласен, надо продавцов гречки, марлевых масок и туалетной бумаги не просто освободить от налогов, а еще и доплачивать им сверху. Они сейчас так страдают, так страдают...
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Голова Ради Інституту податкових реформ, віцепрезидент Асоціації платників податків України Ухвалені ВР заходи для підтримки бізнесу на час карантину скупі: їх дуже мало, - голова Ради Інституту податкових реформ Хотенко - Цензор.НЕТ 4367 а виглядає як голова профспілки працівників студії Марка Дорселя...
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