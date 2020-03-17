 Ухвалені ВР заходи для підтримки бізнесу на час карантину скупі: їх дуже мало, - голова Ради Інституту податкових реформ Хотенко

Про це заявила голова Ради Інституту податкових реформ, віцепрезидент Асоціації платників податків України Олена Хотенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наприклад, звільнення на два місяці від сплати єдиного соціального внеску стосується тільки підприємців, а за найманих працівників доведеться платити, попри те, що вони взагалі не будуть працювати. В інших же країнах уряди зробили не тільки відстрочку щодо сплати податків, а й знизили податкові ставки і терміни подання декларацій", - розповіла вона.

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"Що є хорошим у цьому законопроєкті?

У період двомісячного карантину не будуть проводитися будь-які перевірки за винятком випадків, передбачених межами кримінальних справ.

Буде скоректовано національний план-графік документальних перевірок, і ті перевірки, які вже були заплановані на ці два місяці, почнуться тільки з травня.

Не буде відповідальності за порушення податкового законодавства протягом двох місяців.

Відстрочено введення обов'язкового РРО. Тим підприємцям, які мали вводити касові апарати з 1 липня, перенесли термін на 1 серпня, а тим, хто мав вводити з 1 жовтня - відповідно на 1 січня. Також на 1 січня 2021 перенесли сплату штрафів, пов'язаних з уведенням РРО", - розповіла Хотенко.

"Водночас у законодавців був реальний шанс скасувати тотальну фіскалізацію, і це була б одна з найвагоміших підтримок малого і середнього бізнесу, яка зняла б соціальне навантаження і напругу між владою і бізнесом", - акцентувала вона.

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"Чого не зроблено?

Взагалі не зменшили податок на доходи фізичних осіб. На сьогодні найбільш гнітючі для бізнесу це податки і збори на фонд оплати праці. У деяких країнах світу бізнесу компенсують до 70% витрат на заробітну плату у зв'язку із зупинкою бізнесу. У нас навіть не прибрали зобов'язань зі сплати ЄСВ з найманих працівників.

Цим законопроєктом абсолютно не врегульовано поняття форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином. Тобто епідемія входить у форс-мажорні обставини, а карантин - ні. Це загрожує низкою проблем з невиплатою з іноземними контрагентами і валютними операціями.

Також цим законопроєктом, на жаль, ніяк не врегульоване питання строків оплати нерезидентів у валюті і повернення валютної виручки. Хоча є дуже великі ризики щодо затримки валютних платежів", - пояснила Хотенко.

"Аналітичними центрами, в тому числі і Інститутом податкових реформ були розроблені пропозиції уряду і парламенту щодо підтримки малого та середнього бізнесу в період карантину, ми навіть дали розрахунок компенсаторів. Але на жаль, ці заходи, які ухвалені в законі №3220, є дуже точковими і скупими. Добре, що вони є, але їх дуже мало", - резюмувала вона.