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Все про:Зеленський (4828) Венедіктова (57)

 Зеленський підписав указ про призначення Венедіктової Генпрокурором

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив Ірину Венедіктову з посади в.о. директора Державного бюро розслідувань і призначив її Генеральним прокурором.

Відповідні укази оприлюднені у вівторок на сайті Офісу голови держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань", - йдеться в тексті указу №89.

В указі № 90 значиться: "Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну Генеральним прокурором".

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Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глави Офісу Генпрокурора України.

Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182080
 
 
 Топ коментарі
 


свічка

Портнов став Генеральним прокурором України...
Правда звертатись до нього треба -Ірина Валентинівна, але він цим не дуже перейматиметься.
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Портнов стал прокурором, правда обращаться к нему надо Ирина Валентиновна. Ноего это не беспокоит.
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Судя по вселенскому вою Гончаренко в Раде,при назначении ген.прокурора---Венедиктова это то,что нужно. Миловидная улыбка,стальной блеск глаз с оттенком смелости,--внушает получить шанс для страны--карающий меч(саблю)правосудия. Если будет сажать ,так сказать"челядь народа" за преступления,а это серьёзный экзамен для неё,значит назначение было правильным.
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Плоский череп,тебя не учили нормально разговаривать???--ааа, ну да, разве можно научить того,у которого выше надбровных дуг, идеальная плоскость.
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с кацапом общатся насмешил,с портновим общайся таварищ партизан.
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Плоский череп,не позорь солидный сайт. Ты бери пример у своего предка---Шарикова Полиграфа Полиграфовича. Он прошёл путь развития от слова "Абыыррр" до прочтения переписки Энгельса с Каутским--правда тебе эти фамилии ни о чём не говорят, ты пока на уровне "Абыррр".Поэтому ,если позволит геометрия твоего черепа развиваться, милости просим ---поговорим.
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ЗеЛеных подонков уже никто не спасет!
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