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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4828) МВФ (688) Слуга народу (733) ринок землі (129)

 Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов

Верховна Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. Переговори президента Володимира Зеленського з Міжнародним валютним фондом про надання екстреної допомоги не мали успіху.

Про це на сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив, що парламент не буде сьогодні голосувати за законопроєкт про введення ринку землі, і голосування переноситься на невизначений термін.

"Вчора на засіданні фракції президент переконував депутатів проголосувати за закон сьогодні, оскільки нібито досяг домовленості з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою про надання Україні екстреної безповоротної допомоги в розмірі 5 мільярдів доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вимагає від "слуг народу" ухвалити сьогодні закон про ринок землі, без великих змін, - Бутусов

Переговори з Георгієвою Зеленський веде особисто - і навіть пропонував голові комітету з економіки Наталусі  зателефонувати в МВФ з його номера, на доказ серйозності намірів МВФ. Наталуха вказував на ризики законопроєкту і політичні наслідки", - пише Бутусов.

Але, як зазначає він, за рахунок такого аргументу в 5 мільярдів президенту вдалося переконати фракцію піти на колосальний удар по рейтингу і домогтися підтримки законопроєкту.

"Однак насправді, Георгієва не дала ніяких гарантій. Всю ніч засідав у Верховній Раді штаб з підготовки змін до законопроєкту.

За даними Цензор.НЕТ у фракції, сьогодні вдень Зеленський дав відбій по голосуванню. МВФ не підтвердив, що в обмін на землю надасть гроші. А без такої гарантії "Слуги народу" не готові створювати революційну ситуацію в аграрній галузі, приймаючи недопрацьований законопроєкт.

Читайте: 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова

Ринок землі залишається останнім і єдиним стимулом для впливу на економічну ситуацію в країні, яка стрімко погіршується в результаті зупинення економіки", - пише Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182077
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля не выполнил летом главное условие МВФ "Или Беня -- или деньги". Если бы не это, то сейчас мы бы еще были в предыдущей программе МВФ и получали последний транш и без рынка земли, а не лихорадочно искали способ начать новую программу.
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Зебильные сказки для идиотов, предыдущим давали и без рынка земли.
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Только ЗЮ дебилы ещё верят своему ЗЮ ишаку.
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7 послів G-7 дали дебілу зрозуміти, що треба для чергового кредиту МВФ: (1) притиснути Коломойського; (2) не чіпати Рябошапку. І що він зробив?
Тепер йому тільки Москва гроші дасть. На квиток до Ростова
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о предоставлении Украине экстренной безвозвратной помощи в размере 5 миллиардов долларов.Источник: https://censor.net.ua/n3182077 Оце так розводять зебілів як кошенят, але кінець один - кошенят в панчоху та в річку.
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біля обмінників черга,певно хочуть доляр здати)
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Нужен еще контрольный выстрел в голову - вернуть Коломойскому Приватбанк.
Тогда пенсионеры вымрут не от коронавируса, а от голода. И не только пенсионеры.
Выбрали, блин, на свою голову, власть... 73% - "когда боги хотят кого-нибудь наказать, они лишают его разума". Вас-то наказывать справедливо, а остальных?
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А, оставшиеся ЗЕ-ДЕбилы все еще ждут водку по цене 3,62 за пол-литра и колбасу "Шахтерскую" по цене 2,20 за кило. ЗЕЛЯ же обещал...
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на вибори пришло майже половина виборців, них 73% ідіотів, по факту десь 36% від загальної кількості, тобто тупа меншість створила проблему для решти більшості населення, з причин що та більшість була пасивною і зайняла позицію вичікування, за винятком тих хто пішов і голосував за інших, не даю оцінку їхньому вибору, але вони опинились в меншості. Активні дебіли вирішили долю всієї країни.
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Вернуть Бене Приват и получить за это кредит МВФ?
Как эти идиоты собираются выруливать?
Они реально нацелились на дефолт?
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Коронавирус всё спишет. И дефолт, и возврат Кломойскому Приватбанка, и сдачу Украины на последующее растерзание Путину.
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насчет растерзания Украины не уверен, а

ЗЕля и БЕня будут растерзаны
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Воно реально тупе? Йому сказали, або МВФ, або Бєня. До чого тут короновірус? Недосягнення результату із МВФ означає тільки одне, для Зелі Бєня важливіший за цю країну та її народ.
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С каждым днем все больше доказательств, что Зеленский тупо банальный фээсбэшный сексот на подписанном заявлении типа " ч такой-то и объязуюсь….", думаю где-то в кавээннуую бытность
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Чо там, пес боротый Коломойчкого гавкал? Дефолт в мае? Вот судя по всему он не врал, когда потом удалмл свой пост
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Слышь, дай тельбас позвонить - я со своей симкой, не ссы!

Районная сявота у власти.
Янукович внатуре профессор по сравнению с Чинариком.
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Лето красное пропела оглянутся не успела встал вопрос -Где занятые тобой ОВГЗ на 5$млрд.и тебе все еще мало?
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Зеленский послал МВФ в жопу,не забыл? Так что он теперь хочет!
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Ти,що йовбик,зебєня?Роздаєш гроші на ліво й на право:газпрому,овочу,бєням та ін.мафіям,а потім випрошуєш у МВФ?Це ти граєшся в лохотрон:щоб видурити кошти а потім щоб їх роздати (розграбувати-бо вони в купці)?Ще й шантажуєш світ:якщо не дасте-піду до кремлівської мафії?Продам Землю,території,надра,трубу,море...?
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Закон о земле реально нужен. Другой вопрос, каким этот закон должен быть? В чьих интересах он должен работать? В том виде, что хотят пропихнуть он не приемлем. Первое. Земля недооценена.
Второе. Нельзя позволять собирать в одних руках большое количество земли.
Третье. Выкуп земли у "собственников" должно первично делать государство. Это гарантия хоть какой то прозрачности.
Четвертое. Я не увидал ни одной строчки об ответственности за порчу земель сельхоз назначения. А ведь это очень важно.
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...Земля недооценена... про "цену" спитай у тих хто за цю ЗЕМЛЮ свою голову поклав ... у дітей своїх якщо маєш ...у внуків .. у правнуків ...ти ...лядь що марсіянин ? жиди у Ізраїлі добре знають ціну ЗЕМЛІ ...тому майбуть у їх немає "ринку" ...
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Зе-мля, зе-мля, зе-мля, якого х ти торгуєш нашою землею без референдуму.
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якого яух торгуєш тим що ти не створював ...цеглу зліпи і торгуй ...земля не є товаром ...це власність всього народу а не кучки ГНІД
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Есть хоть один пункт, по которому зеленые клоуны не обосрались за этот год?
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Б*яяяя, даже пьяному бомжу Кузьмичу на посту президента дали бы кредит, только этому недоумку не дают, потому что видят, что он тупой, трусливый и жалкий даже в сравнении с Кузьмичем.
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Зебуинского на нары,в петушиный угол.
Раду в расход,кабмин в расход,так глядишь все и нормализуется.А власть должны взять в руки военные,настоящие ,не по Хомчаку меряные,до внеочередных выборов.
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с такой помпой поменял через 6 мес! увесь Кабмин - и усё зря.
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НІЯКИХ ЗАКОНІВ ПРО ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ, НІЯКИХ ЗМІН В ІСНУЮЧИЙ ПОРЯДОК ДО КІНЦЯ ПАНДЕМІЇ ТА ДО ЗАКІНЧЕННЯ РАШИСТСЬКОЇ АГРЕСІЇ!

НІЯКИХ КАПІТУЛЯЦІЙ ТА ПРЯМИХ ПЕРЕМОВИН З КОЛАБОРАНТАМИ-МАРІОНЕТКАМИ паРаші!

ВСІ СИЛИ, ВСІ РЕСУРСИ НА БОРОТЬБУ З ПАНДЕМІЄЮ, ПІДТРИМКОЮ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ, МІЛКОГО БІЗНЕСУ, ЯКНАЙШВИДШОГО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ТА ВІДНОВЛЕННЮ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ!

НЕ ЧІПАЙ ЗЕМЛЮ,СВОЛОТО ЗеБільна!!!
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В общем, многоплановый, многосторонний, универсальный пипец на пороге.
Зеленский и его команда - беспомощны.
Гривна - фсё.
Дефолт.
Гиперинфляция.
Безработица.
Коронавирус.
Капитуляция.
Репрессии.
Пепелище.
Русский мир.
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Надо не помощь у МВФ выпрашивать, Вова, а кабмин Гончарука вернуть. Впервые за всю историю независимой Украины у нас был премьер, который ничего не украл и в оффшорах не запрятал. Этот кабмин за честность уволили и заменили мальчиками Ахметова и Бахматюка. И вот всего через пару недель в стране начался полный песец.

Верни взад кабмин Гончарука, дурик. И все опять наладится.
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дак твой жеж Гончарук и не сделал ничего)) токо просрал экономическую инерцию прошлого Кабмина...а щас уже все
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Кабмин Гончарука самый успешный за всю историю Украины (С). Ухайдокать экономику с роста 4,6% до падения -4% всего за пол года могут только выдающиеся.
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Ти,що йовбик,зебєня?Роздаєш гроші на ліво й на право:газпрому,овочу,бєням та ін.мафіям,а потім випрошуєш у МВФ?Це ти граєшся в лохотрон:щоб видурити кошти а потім щоб їх роздати (розграбувати-бо вони в купці)?Ще й шантажуєш світ:якщо не дасте-піду до кремлівської мафії?Продам Землю,території,надра,трубу,море...?
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Можно поблагодарить МВФ на заботу об Украине и нежелание давать деньги Зеко манде (Бене Коломойскому).
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когда-то Жулька кричала в Европе: "Не давайте денег Порошенке - они всё украдут", а также про МВФ сказки сочиняла 2 года назад. Любимій Беня всех кинул и ее тоже.
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Нє, ну ти дійсно хворий і походу, безнадійно. Шаріков постійно щось молов про "абирвалг", а ти, його рідня - про ЮВТ: "ванафффсьовкрала!", "Юлькаварофффка!" и т. д. ЮВТ, будучі премьєр-міністром, при гниломордому іуді, буквально витягла Україну з кризи 2008 року, притому що проти неї були і риги і "люті друзі" іуди гниломордого. Ну що сказати, бидло добра не пам"ятає, на те воно і бидло. На цей раз Україні не пофартило, бидлота все зробила, щоб Президентом України став хто завгодно, "АБИНЕЮЛЬКА!" Тепер самоізольовуйтесь чи самоліквідовуйтесь, дебіли! ШкоДа тільки адекватніх людей, а бидло отримає те, що заслужило.
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Вова, если ты кабмин Гончарука не вернешь взад, то через пару месяцев твой рейтинг опустится ниже, чем у Оффшорного Шоколадного Хряка.
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Колбаса по 2.20@P22067877





Гончарук вовремя срыгнул. хехе.
Данилюк вообще крассава
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Ти,що йовбик,зебєня?Роздаєш гроші на ліво й на право:газпрому,овочу,бєням та ін.мафіям,а потім випрошуєш у МВФ?Це ти граєшся в лохотрон:щоб видурити кошти а потім щоб їх роздати (розграбувати-бо вони в купці)?Ще й шантажуєш світ:якщо не дасте-піду до кремлівської мафії?Продам Землю,території,надра,трубу,море...?
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Украина не порноактриса (по версии Зебени)?
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Каледонія 25%гідності+75%мізантропії@CaledoniA_ua





Зеленский даже не представляет, насколько даже самой ******** вате будет похй, сидит или не сидит Порошенко, буквально через пару недель

О сказочных деньгах и речи не будет, хоть бы пожрать, что было как раньше
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уже почти так, их вчера выступление бубочки прибило - поняли, что просто с голоду сдохнут
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Опыт есть
после ввода на Львовском автобусном его не стало....
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Страной торгуют как девкой.Всем похрен. Сумно. Население готово стоять раком пока
продают землю . Заслужили.
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Надо єкономикой заниматься
а не Лугандоном
Присоедини Украину к Лугандону доллар будет 500
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не давайте ему денег-окажутся в кармане олигархов
а народу расплачиваться
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всё - денег не дадут, можно и снимать карантин.
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Чим загрожує Україні олігархія і що з нею робити

Ярослав Стецько

Що сьогодні найбільше болить українцям? Це війна, корупція і тотальне зубожіння нації. Але найстрашніше - непевність завтрашнього дня. Яке майбутнє чекає на наших дітей? Коли задумуєшся, чому так є, - розумієш: у всіх бід в Україні є одна-єдина причина - це олігархія.

Олігархія - основа системної корупції

Тепер хіба лінивий не "бореться" з корупцією. Проте вона чомусь тільки розпухає. Чому? Та тому, що ту "боротьбу" розвели тільки з окремими її проявами. Але системно це проблему ніяк не розв'язує. Бо з НАСЛІДКАМИ можна воювати вічно. А треба раз і назавжди знищити ПРИЧИНУ. Не вершки корупції стригти, а викорчувати її корінь. А корінь корупції - це і є олігархія. Тобто зрощення великого кримінального капіталу з державною владою. Саме олігархи є головними акціонерами влади в Україні впродовж чверті століття. Це вони корумпують увесь державний апарат, зверху й донизу. Це саме олігархи хочуть, щоби так тривало вічно. І тому вони інвестують у політичні проекти. Скуповують голоси в найвищому законодавчому органі. Утримують цілі фракції своєї прислуги з мандатами. Плодять "тушок" і створюють "ширки". Фінансують нові й нові кон'юнктурні політпроекти під кожні вибори й "розкручують" їх через власні кишенькові ЗМІ...

За це служки олігархів своїм господарям щедро віддячують. Вони ухвалюють такі "закони", "постанови" та "рішення", які дозволяють купці олігархів жирувати: пхати лапи в державний бюджет через різноманітні тендери та дотації, за безцінь приватизовувати підприємства та творити приватні монополії, не платити податків і вивозити награбоване в офшори, обкладати українців непомірними тарифами й дерти три шкури за товари та послуги. І все це жирування олігархи забезпечують собі, наголошую, цілком "законно"- руками скуплених маріонеток у найвищих ешелонах влади. Це і є найвища політична корупція. Це і є олігархія. Так вона працює.

Олігархія - причина зубожіння українців

Тільки сліпий не бачить, як низько впав рівень життя тотальної більшості українців. І це не "дешевий популізм" і не пошук "#зради". Це - математичний факт. 190 євро на місяць. Найнижча чиста середня зарплатня в Європі. За таку суму - запівдурно - мусять працювати люди у визискуваній олігархами Україні. Коли в Польщі, яка мала нижчі економічні стартові позиції на початку 90-х рр. ця сума - 748 євро, майже в чотири рази більше. Коли у крихітній непромисловій Естонії, яка одночасно з нами позбулася колгоспного совєцького ярма, середня зарплатня - 993 євро, у понад п'ять разів більше. Та й навіть у сусідніх Білорусі та Молдові заробляють більше - 320 та 216 євро на місяць відповідно.

Так, у наших сусідів війни немає. Але ви й не назвете жодного олігарха в Польщі чи Естонії. Їхні президенти, генеральні прокурори, парламентарі, чиновники не є фігурантами офшорних "#панамагейтів". Вони навіть у мирний час не дозволяють собі "балдіти" на Мальдівах і Сейшелах за сотні тисяч доларів.

А в Україні війна є. Як є економічна криза. І "попередники", які багато вкрали. Все це так. Але є одне "але". Потерпіти, почекати мусить чомусь тільки нація. А от олігархів усі ці біди ніяк не торкають. Вони в ці складні часи не те що не худнуть, навпаки: їхня "сильна команда" дійсно "живе по-новому" - "бізнесмени" при владі спритно помножують капітали. І замість трохи затягти паски на пузах десятка олігархів, влада, насміхаючись, затягує зашморг на шиях 42-х мільйонів українців. Як влучно сказав Юрій Герасимович Іллєнко:"Збільшення скажених прибутків олігархів відбувалося не шляхом появи якихось нових грошей в економіці України, а винятково шляхом розподілу грошової маси між нами й олігархами. Іншими словами: що біднішим ставало 90% населення, то багатшими ставала купка мільярдерів".

І головне. Олігархи - лютий ворог середнього класу. Вони панічно бояться конкуренції. Їхня мета - монополія як найшвидший спосіб отримання надприбутків. Їхня мрія - закріпачити українців. Змусити націю працювати на себе запівдурно, але купувати - втридорога. Тому олігархія ніколи не дасть підняти голову середньому класу. Саме тому серед працьовитих українців є лише 3-5% реального середнього класу, а в розвинутих країнах - від 40 до 70%.

Олігархія - війна без кінця

Це олігархи чверть століття грабують і таким чином знесилюють Україну. Це вони розколюють державу на Схід і на Захід, ділять українців на "сорти" та шантажують країну сепаратизмом своїх удільних князівств. І поки Нація воює, олігархи мародерствують. Вони далі гендлюють із країною-агресором та ведуть торгівлю на крові з окупованими територіями. Поки цивілізований світ впроваджує санкції, влада України... нарощує на 28% товарообіг із країною-агресором. А громадяни Московії, які включені до санкційних списків Європи та США, досі володіють третиною українських обленерго. Бо війна для них - це гендель, і вони хочуть, щоби вона тривала безконечно.

Чи не тому їхні служки блокують у парламенті законопроект націоналістів про воєнний податок з олігархів? Це на їхній совісті недофінансування армії та корупційні схеми в забезпеченні війська. Це тільки їм вигідні вже очевидно безперспективні мінські договорняки.

Поки Нація воює, вони гуляють по елітних курортах. Цинічне жирування олігархії в країні, яка воює - це деморалізація Нації, позбавлення мотивації її захисників. Таким чином, щоби перемогти Москву, Нація має спершу виграти війну в доморощеної олігархії.

Як позбутися олігархії та повернути Україну в українські руки?

Єдиний шлях - це запровадити в життя Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Майже всі необхідні законопроекти вже навіть є - давно написані й зареєстровані у Верховній Раді. Чому ж "слуги народу" вигадують нові й нові безглузді "реформи", лиш би не торкнутися цих ґрунтовних рішень? Бо ці починання підривають самі основи олігархічного ладу в Україні. Це - системний план ліквідації олігархії як явища. Наше завдання - якнайшвидше запустити цей процес.

До речі. Хочете перевірити будь-який із теперішніх політпроектів, представлених у парламенті, будь-кого з нинішніх нардепів, всяке "нове обличчя", "антикорупціонера" чи "патріота" на вошивість? Хочете точно знати, чи є вони справді такими слугами народу, як розказують, а чи черговими служками олігархів? Подивіться, хто з цих діячів підтримає цей Антиолігархічний пакет. Отут і вилізе шило з мішка - істинна позиція кожного щодо деолігархізації.

Зрозуміло, що дні цього парламенту, цієї влади добігають кінця. І дуже скоро всі ці діячі знову вилізуть на телеекрани й "бігморди" з "новими обличчями", назвами, гаслами та обіцянками. Проте ми не маємо права знову на системну помилку - вікно можливостей для докорінних перетворень в Україні закривається. Кожен українець повинен усвідомлювати: ще раз віддати владу олігархам - це не тільки позбавити майбутнього власних дітей, це - втратити Державу.

Тому ми вимагаємо поставити на голосування Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Уже зараз. Тільки це витягне Україну з ями корупції, зубожіння, війни. Тільки це дасть українцям майбутнє. Хтось скаже, що це нереально, ніхто ніколи за це не проголосує? Треба добиватися й тиснути. Принаймні для "слуг народу" Антиолігархічний пакет докорінних перетворень стане лакмусовим папірцем, тестом на відданість Нації і Державі. А для українців - головною пам'яткою при наступному голосуванні. Аби вибрати нарешті ту владу, яка це втілить.

А тепер те, чого всі давно чекають:

Антиолігархічний пакет докорінних перетворень

(перелік проектів законів)

І. Повернення капіталів з офшорів i ліквідація схем виведення грошей з України

Проект Закону N0001-1

від 02.12.2014

про денонсацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї

Проект Закону N1112

від 28.11.2014

про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування

ІІ. Демонополізація та ліквідація олігархічної моделі економіки

Проект Закону N1109

від 28.11.2014

про ліквідацію приватних монополій

ІІІ. Заборона приватизації стратегічних підприємств

Проект Закону N2424а

від 21.07.2015

про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" (щодо мораторію на приватизацію державного майна до стабілізації ситуації у державі)

ІV. Деолігархізація енергетики і справедливі тарифи

Проект Закону N6341

від 11.04.2017

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення енергетичної безпеки України)

(націоналізація електрогенерації)

Проект Закону N6583

від 12.06.2017

про внесення змін до Закону України Про ринок природного газу (щодо особливостей функціонування газорозподільної системи)

(націоналізація енергогенерації)

Проект Закону N2408а

від 17.07.2015

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку використання природного газу, видобутого на території України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56115

V. Земля ‒ власність нації

Проект Закону N2906

від 19.05.2015
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Как его можно было выбрать ,украинцы себя уже совсем не уважают. Ну просто представьте голова государства в Израиле или Германии украинец с фамилией к примеру Глушко или Лазаренко,😂
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У Франції відносно недавно був прем'єр-міністр, якого звали Петро Береговий.
Його батько родом з міста Ізюм Харківської області.
Петро БереговийПереговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов - Цензор.НЕТ 6229
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срака, которую могли вы побороть Яценюк с Гонтаревой ...но зебыдло рожей не вышло
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Це, ілюзія. В світі катастрофічна криза, а ні Яценюк, ні Гонтарєва не є достатньо достовірними людьми для позичання коштів.
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Совсем запутался марионетка Зеленский в нитках, за которые его дёргают. Хуже того, запутались сами нитки,--и теперь какую не дёргай, он просто болтается весь---другими словами ---не ведает ,что творит или творится.
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Нехер решать Бенины вопросы
за государственный счет
До лета не дотянет..
Куда бежать??
К мацкалям..Будет у ***** придворным шутом
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Смішно надіятися на допомогу міжнародних фінансових організацій країні непереможної корупції, в часи катастрофічної фінансової кризи. До них в черзі стоять набагато стабільніші країни.
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Зеленский, Коломойский и вся ЗЕльоная банда с дефолтом похожи на копытных лемингов-самоубийц


статья госизмена им гарантирована Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов - Цензор.НЕТ 6231
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В Україні жодного разу не карали "вельможних". Крім Юльки.
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поясните, почему Коломойский ?
хотя какая разница ....
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вове зеленскому не хватает денег от продажи сиз радуцким ?
200000 гектар в руки хочется ?
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Верховна Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок земліДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3182077
Напугали МВФ так что если раньше давали денег
то теперь даже разговаривать не будут
Дебилы, ***
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а мне кажется єто работа на публику - а сами втихаря проголосуют может и на єтой неделе. отвлекают внимание
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толк с этих денег ? зеленскому дадут, он патрушеву отволокёт
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Ключевой вопрос - максимальная площадь в руки? Если более 300 га, то это будет весело. Откатить уже не смогут назад, а фермеры реально без земли останутся.
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ти навіть не зоглянешся як вся земля буде у кількох банків з зовнішнім фінансуванням ...решту сам додумай ...ЗЕМЛЯ не є товаром ...тільки ОРЕНДА на чітко визначених умовах ...тей хто хоче працювати буде працювати ...а тей кому потрібно ТЕРИТОРІЯ може скупити ВСЮ ЗЕМЛЮ навіть якщо обмежити 1 соткою просто на це піде трохи більше часу ... але з "нашим" урядом вправляться до слідуючої посівної ...ЗОВНІШНІЙ БОРГ ДЕРЖАВИ БІЛЬШЕ 90 ЛЯРДІВ ...розкажіть хто буде виставляти умови ...тей хто дав кредит чи тей хто його не може віддати ...і не несіть всяку хрень про продаж ...АЛЯСКА і Гонконг ...власність і оренда
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А у киноХфильме один актёр МВФ нахер посылал, кривлялся . А оно ишь как ,попрошайничать приходиться
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Роздав гроші цілої країни України (за відкати?Для чого тоді були виграні судові процеси?)як наче вони його(яке великодушне чмирь),зробив відставку тим, хто це зробив одобрямс...а тепер ходить з протягнутою рукою...то можеш на цю суму розрахуватись своїм майном,жінкою,собою...
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невже у мародерів спрацював інкстинт саможбереження ...чи всетаки серед стада слуг ще ще не всі втрачені ...хочеться надіятися на друге ...але всеж щось підсказує що і страх також зробив свою справу ...
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Вечером решат проблему. Всего-то нужно показать нужную серию Слуги народа про то как Голобородько справляется с МВФ. Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов - Цензор.НЕТ 7384
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Моно більшість??? Моно отсосайтунг, або зеля не керує Радою. Або зелею керує беня.
Ця падла знала, що МВФ грошей не дасть. Тому жебракував у бізнеса.
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управляет тот, кто контроллирует КОРД
кроме того есть ВСУ, но там рф готова помочь арахамиям и шмыгалям
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Тобто вони намагались протягнути якийсь тупий, сирий закон, бо типа цього МВФ вимагає, вони нічого не вимагають, вони пропонують, але хочуть, щоб все було просто і зрозууміло, тоді дають гроші. А під закон, написаний під чиїсь інтереси, що викликає супротив в суспільстві, вони грошей не дадуть, тим більш шмаркля саме переговори вело, воно що анекдоти розказувало, чи жарти свої генітальні, то за це тільки на параші і можуть грошей дати. *****, від одних слів, що шмарля сам переговории вів і навіть пропонував комусь подзвонити, якщо не вірить, вже смішно.
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"У тебя лицо грустное, тебе никто денег не даст." (с) Мдє, Зє!, треба більше клоунади, і не тільки в очі, але і вічка заглядатиПереговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов - Цензор.НЕТ 7021
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То есть. НЕ_ЛОХ Вова пытался "развести" парламент якобы позитивной договорённостью с МВФ и тем самым пытался ЛИЧНО продавить антиконституционный закон? Согласно конституции земля принадлежит не президенту и даже не ВР,а народу и поэтому решение подобного вопроса без НАРОДНОГО референдума есть посягательство на конституцию..то есть,УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ преступление
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А кто из серьезных мировых политивов и бизнесменов будет с ним разговаривать после его заглядывания в правый миротворческий глаз путлера, когда левый глаз путлер прищурил, как Ленин в 1919 при переименовании УНР в УССР в составе Московии.
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