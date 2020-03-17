 Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов

Про це на сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив, що парламент не буде сьогодні голосувати за законопроєкт про введення ринку землі, і голосування переноситься на невизначений термін.

"Вчора на засіданні фракції президент переконував депутатів проголосувати за закон сьогодні, оскільки нібито досяг домовленості з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою про надання Україні екстреної безповоротної допомоги в розмірі 5 мільярдів доларів.

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Переговори з Георгієвою Зеленський веде особисто - і навіть пропонував голові комітету з економіки Наталусі зателефонувати в МВФ з його номера, на доказ серйозності намірів МВФ. Наталуха вказував на ризики законопроєкту і політичні наслідки", - пише Бутусов.

Але, як зазначає він, за рахунок такого аргументу в 5 мільярдів президенту вдалося переконати фракцію піти на колосальний удар по рейтингу і домогтися підтримки законопроєкту.

"Однак насправді, Георгієва не дала ніяких гарантій. Всю ніч засідав у Верховній Раді штаб з підготовки змін до законопроєкту.

За даними Цензор.НЕТ у фракції, сьогодні вдень Зеленський дав відбій по голосуванню. МВФ не підтвердив, що в обмін на землю надасть гроші. А без такої гарантії "Слуги народу" не готові створювати революційну ситуацію в аграрній галузі, приймаючи недопрацьований законопроєкт.

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Ринок землі залишається останнім і єдиним стимулом для впливу на економічну ситуацію в країні, яка стрімко погіршується в результаті зупинення економіки", - пише Бутусов.