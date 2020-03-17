 Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов

Про це на сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив, що парламент не буде сьогодні голосувати за законопроєкт про введення ринку землі, і голосування переноситься на невизначений термін.
"Вчора на засіданні фракції президент переконував депутатів проголосувати за закон сьогодні, оскільки нібито досяг домовленості з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою про надання Україні екстреної безповоротної допомоги в розмірі 5 мільярдів доларів.
Переговори з Георгієвою Зеленський веде особисто - і навіть пропонував голові комітету з економіки Наталусі зателефонувати в МВФ з його номера, на доказ серйозності намірів МВФ. Наталуха вказував на ризики законопроєкту і політичні наслідки", - пише Бутусов.
Але, як зазначає він, за рахунок такого аргументу в 5 мільярдів президенту вдалося переконати фракцію піти на колосальний удар по рейтингу і домогтися підтримки законопроєкту.
"Однак насправді, Георгієва не дала ніяких гарантій. Всю ніч засідав у Верховній Раді штаб з підготовки змін до законопроєкту.
За даними Цензор.НЕТ у фракції, сьогодні вдень Зеленський дав відбій по голосуванню. МВФ не підтвердив, що в обмін на землю надасть гроші. А без такої гарантії "Слуги народу" не готові створювати революційну ситуацію в аграрній галузі, приймаючи недопрацьований законопроєкт.
Ринок землі залишається останнім і єдиним стимулом для впливу на економічну ситуацію в країні, яка стрімко погіршується в результаті зупинення економіки", - пише Бутусов.
Тепер йому тільки Москва гроші дасть. На квиток до Ростова
Тогда пенсионеры вымрут не от коронавируса, а от голода. И не только пенсионеры.
Выбрали, блин, на свою голову, власть... 73% - "когда боги хотят кого-нибудь наказать, они лишают его разума". Вас-то наказывать справедливо, а остальных?
Как эти идиоты собираются выруливать?
Они реально нацелились на дефолт?
ЗЕля и БЕня будут растерзаны
Районная сявота у власти.
Янукович внатуре профессор по сравнению с Чинариком.
Второе. Нельзя позволять собирать в одних руках большое количество земли.
Третье. Выкуп земли у "собственников" должно первично делать государство. Это гарантия хоть какой то прозрачности.
Четвертое. Я не увидал ни одной строчки об ответственности за порчу земель сельхоз назначения. А ведь это очень важно.
Раду в расход,кабмин в расход,так глядишь все и нормализуется.А власть должны взять в руки военные,настоящие ,не по Хомчаку меряные,до внеочередных выборов.
НІЯКИХ КАПІТУЛЯЦІЙ ТА ПРЯМИХ ПЕРЕМОВИН З КОЛАБОРАНТАМИ-МАРІОНЕТКАМИ паРаші!
ВСІ СИЛИ, ВСІ РЕСУРСИ НА БОРОТЬБУ З ПАНДЕМІЄЮ, ПІДТРИМКОЮ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ, МІЛКОГО БІЗНЕСУ, ЯКНАЙШВИДШОГО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ТА ВІДНОВЛЕННЮ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ!
НЕ ЧІПАЙ ЗЕМЛЮ,СВОЛОТО ЗеБільна!!!
Зеленский и его команда - беспомощны.
Гривна - фсё.
Дефолт.
Гиперинфляция.
Безработица.
Коронавирус.
Капитуляция.
Репрессии.
Пепелище.
Русский мир.
Верни взад кабмин Гончарука, дурик. И все опять наладится.
Колбаса по 2.20@P22067877
Гончарук вовремя срыгнул. хехе.
Данилюк вообще крассава
Каледонія 25%гідності+75%мізантропії@CaledoniA_ua
Зеленский даже не представляет, насколько даже самой ******** вате будет похй, сидит или не сидит Порошенко, буквально через пару недель
О сказочных деньгах и речи не будет, хоть бы пожрать, что было как раньше
Шмигаль підтвердив, що в Україні ввести надзвичайний стан
после ввода на Львовском автобусном его не стало....
продают землю . Заслужили.
а не Лугандоном
Присоедини Украину к Лугандону доллар будет 500
а народу расплачиваться
Или в июне?
Ярослав Стецько
Що сьогодні найбільше болить українцям? Це війна, корупція і тотальне зубожіння нації. Але найстрашніше - непевність завтрашнього дня. Яке майбутнє чекає на наших дітей? Коли задумуєшся, чому так є, - розумієш: у всіх бід в Україні є одна-єдина причина - це олігархія.
Олігархія - основа системної корупції
Тепер хіба лінивий не "бореться" з корупцією. Проте вона чомусь тільки розпухає. Чому? Та тому, що ту "боротьбу" розвели тільки з окремими її проявами. Але системно це проблему ніяк не розв'язує. Бо з НАСЛІДКАМИ можна воювати вічно. А треба раз і назавжди знищити ПРИЧИНУ. Не вершки корупції стригти, а викорчувати її корінь. А корінь корупції - це і є олігархія. Тобто зрощення великого кримінального капіталу з державною владою. Саме олігархи є головними акціонерами влади в Україні впродовж чверті століття. Це вони корумпують увесь державний апарат, зверху й донизу. Це саме олігархи хочуть, щоби так тривало вічно. І тому вони інвестують у політичні проекти. Скуповують голоси в найвищому законодавчому органі. Утримують цілі фракції своєї прислуги з мандатами. Плодять "тушок" і створюють "ширки". Фінансують нові й нові кон'юнктурні політпроекти під кожні вибори й "розкручують" їх через власні кишенькові ЗМІ...
За це служки олігархів своїм господарям щедро віддячують. Вони ухвалюють такі "закони", "постанови" та "рішення", які дозволяють купці олігархів жирувати: пхати лапи в державний бюджет через різноманітні тендери та дотації, за безцінь приватизовувати підприємства та творити приватні монополії, не платити податків і вивозити награбоване в офшори, обкладати українців непомірними тарифами й дерти три шкури за товари та послуги. І все це жирування олігархи забезпечують собі, наголошую, цілком "законно"- руками скуплених маріонеток у найвищих ешелонах влади. Це і є найвища політична корупція. Це і є олігархія. Так вона працює.
Олігархія - причина зубожіння українців
Тільки сліпий не бачить, як низько впав рівень життя тотальної більшості українців. І це не "дешевий популізм" і не пошук "#зради". Це - математичний факт. 190 євро на місяць. Найнижча чиста середня зарплатня в Європі. За таку суму - запівдурно - мусять працювати люди у визискуваній олігархами Україні. Коли в Польщі, яка мала нижчі економічні стартові позиції на початку 90-х рр. ця сума - 748 євро, майже в чотири рази більше. Коли у крихітній непромисловій Естонії, яка одночасно з нами позбулася колгоспного совєцького ярма, середня зарплатня - 993 євро, у понад п'ять разів більше. Та й навіть у сусідніх Білорусі та Молдові заробляють більше - 320 та 216 євро на місяць відповідно.
Так, у наших сусідів війни немає. Але ви й не назвете жодного олігарха в Польщі чи Естонії. Їхні президенти, генеральні прокурори, парламентарі, чиновники не є фігурантами офшорних "#панамагейтів". Вони навіть у мирний час не дозволяють собі "балдіти" на Мальдівах і Сейшелах за сотні тисяч доларів.
А в Україні війна є. Як є економічна криза. І "попередники", які багато вкрали. Все це так. Але є одне "але". Потерпіти, почекати мусить чомусь тільки нація. А от олігархів усі ці біди ніяк не торкають. Вони в ці складні часи не те що не худнуть, навпаки: їхня "сильна команда" дійсно "живе по-новому" - "бізнесмени" при владі спритно помножують капітали. І замість трохи затягти паски на пузах десятка олігархів, влада, насміхаючись, затягує зашморг на шиях 42-х мільйонів українців. Як влучно сказав Юрій Герасимович Іллєнко:"Збільшення скажених прибутків олігархів відбувалося не шляхом появи якихось нових грошей в економіці України, а винятково шляхом розподілу грошової маси між нами й олігархами. Іншими словами: що біднішим ставало 90% населення, то багатшими ставала купка мільярдерів".
І головне. Олігархи - лютий ворог середнього класу. Вони панічно бояться конкуренції. Їхня мета - монополія як найшвидший спосіб отримання надприбутків. Їхня мрія - закріпачити українців. Змусити націю працювати на себе запівдурно, але купувати - втридорога. Тому олігархія ніколи не дасть підняти голову середньому класу. Саме тому серед працьовитих українців є лише 3-5% реального середнього класу, а в розвинутих країнах - від 40 до 70%.
Олігархія - війна без кінця
Це олігархи чверть століття грабують і таким чином знесилюють Україну. Це вони розколюють державу на Схід і на Захід, ділять українців на "сорти" та шантажують країну сепаратизмом своїх удільних князівств. І поки Нація воює, олігархи мародерствують. Вони далі гендлюють із країною-агресором та ведуть торгівлю на крові з окупованими територіями. Поки цивілізований світ впроваджує санкції, влада України... нарощує на 28% товарообіг із країною-агресором. А громадяни Московії, які включені до санкційних списків Європи та США, досі володіють третиною українських обленерго. Бо війна для них - це гендель, і вони хочуть, щоби вона тривала безконечно.
Чи не тому їхні служки блокують у парламенті законопроект націоналістів про воєнний податок з олігархів? Це на їхній совісті недофінансування армії та корупційні схеми в забезпеченні війська. Це тільки їм вигідні вже очевидно безперспективні мінські договорняки.
Поки Нація воює, вони гуляють по елітних курортах. Цинічне жирування олігархії в країні, яка воює - це деморалізація Нації, позбавлення мотивації її захисників. Таким чином, щоби перемогти Москву, Нація має спершу виграти війну в доморощеної олігархії.
Як позбутися олігархії та повернути Україну в українські руки?
Єдиний шлях - це запровадити в життя Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Майже всі необхідні законопроекти вже навіть є - давно написані й зареєстровані у Верховній Раді. Чому ж "слуги народу" вигадують нові й нові безглузді "реформи", лиш би не торкнутися цих ґрунтовних рішень? Бо ці починання підривають самі основи олігархічного ладу в Україні. Це - системний план ліквідації олігархії як явища. Наше завдання - якнайшвидше запустити цей процес.
До речі. Хочете перевірити будь-який із теперішніх політпроектів, представлених у парламенті, будь-кого з нинішніх нардепів, всяке "нове обличчя", "антикорупціонера" чи "патріота" на вошивість? Хочете точно знати, чи є вони справді такими слугами народу, як розказують, а чи черговими служками олігархів? Подивіться, хто з цих діячів підтримає цей Антиолігархічний пакет. Отут і вилізе шило з мішка - істинна позиція кожного щодо деолігархізації.
Зрозуміло, що дні цього парламенту, цієї влади добігають кінця. І дуже скоро всі ці діячі знову вилізуть на телеекрани й "бігморди" з "новими обличчями", назвами, гаслами та обіцянками. Проте ми не маємо права знову на системну помилку - вікно можливостей для докорінних перетворень в Україні закривається. Кожен українець повинен усвідомлювати: ще раз віддати владу олігархам - це не тільки позбавити майбутнього власних дітей, це - втратити Державу.
Тому ми вимагаємо поставити на голосування Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Уже зараз. Тільки це витягне Україну з ями корупції, зубожіння, війни. Тільки це дасть українцям майбутнє. Хтось скаже, що це нереально, ніхто ніколи за це не проголосує? Треба добиватися й тиснути. Принаймні для "слуг народу" Антиолігархічний пакет докорінних перетворень стане лакмусовим папірцем, тестом на відданість Нації і Державі. А для українців - головною пам'яткою при наступному голосуванні. Аби вибрати нарешті ту владу, яка це втілить.
А тепер те, чого всі давно чекають:
Антиолігархічний пакет докорінних перетворень
(перелік проектів законів)
І. Повернення капіталів з офшорів i ліквідація схем виведення грошей з України
Проект Закону N0001-1
від 02.12.2014
про денонсацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї
Проект Закону N1112
від 28.11.2014
про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування
ІІ. Демонополізація та ліквідація олігархічної моделі економіки
Проект Закону N1109
від 28.11.2014
про ліквідацію приватних монополій
ІІІ. Заборона приватизації стратегічних підприємств
Проект Закону N2424а
від 21.07.2015
про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" (щодо мораторію на приватизацію державного майна до стабілізації ситуації у державі)
ІV. Деолігархізація енергетики і справедливі тарифи
Проект Закону N6341
від 11.04.2017
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення енергетичної безпеки України)
(націоналізація електрогенерації)
Проект Закону N6583
від 12.06.2017
про внесення змін до Закону України Про ринок природного газу (щодо особливостей функціонування газорозподільної системи)
(націоналізація енергогенерації)
Проект Закону N2408а
від 17.07.2015
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку використання природного газу, видобутого на території України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56115
V. Земля ‒ власність нації
Проект Закону N2906
від 19.05.2015
Його батько родом з міста Ізюм Харківської області.
Петро Береговий
за государственный счет
До лета не дотянет..
Куда бежать??
К мацкалям..Будет у ***** придворным шутом
статья госизмена им гарантирована
хотя какая разница ....
200000 гектар в руки хочется ?
Напугали МВФ так что если раньше давали денег
то теперь даже разговаривать не будут
Дебилы, ***
Ця падла знала, що МВФ грошей не дасть. Тому жебракував у бізнеса.
кроме того есть ВСУ, но там рф готова помочь арахамиям и шмыгалям
А вся країна у лайні.