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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:ліки (340) шахрайство (310) Ляшко Віктор (63) COVID-19 (1021)

 "Немає таблетки, яка вилікує хворого від коронавірусної хвороби", - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко нагадав, що немає таблетки, яка дає змогу вилікувати коронавірус, і закликав не вестися на пропозиції шахраїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час позачергового засідання Ради.

"Немає таблетки, яка дає змогу вилікувати хворого від коронавірусної хвороби. Тому не потрібно реагувати на поширення тієї інформації, що є в мережі "Інтернет" про те, що продають якісь унікальні таблетки, які лікують коронавірусну хворобу. Це шахрайство", - підкреслив Ляшко.

За його словами, на подібні повідомлення шахраїв влада готова жорстко реагувати.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182076
 
 
 Топ коментарі
 
Уже нет? И таблетки следом за масками стурборежымили?
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Таблеток нет пока, хотя в Италии пытаются лечить и вроде бы успешно Тоцилизумабом, но у нас этого препарата нет, а если и появится, то фальсифицированный. В лечении помогает аппарат ИВЛ. А достаточно ли этих аппаратов в стране - говорят нет, не достаточно. Значит на всех не хватит и кто будет за это отвечать? Зеля? Ляшко? Емец? Или все зеленые, которые не подготовились к эпидемии?
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Уже нет? И таблетки следом за масками стурборежымили?
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ето означает дохните дома лечить вас небудем
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Таблеток нет пока, хотя в Италии пытаются лечить и вроде бы успешно Тоцилизумабом, но у нас этого препарата нет, а если и появится, то фальсифицированный. В лечении помогает аппарат ИВЛ. А достаточно ли этих аппаратов в стране - говорят нет, не достаточно. Значит на всех не хватит и кто будет за это отвечать? Зеля? Ляшко? Емец? Или все зеленые, которые не подготовились к эпидемии?
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За что боролась, на то и напоролась! "Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6610
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Что ты имеешь ввиду соевый? Мне что зелень что соевые пох, все вредители.
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Ты, падаль, очень быстро переобулась и сейчас корчишь с пеной у рта патриотку! Ещё совсем недавно, выпрыгивала из трусов и орала, чтобы выбрали зельцмана! Рукописи не горят, перевертыш!
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Я тут с 2013 года пишу и моя позиция всем известна, никогда ее не меняла. Голосовала за Гриценка. А ты что тут делаешь, быдло тупое? Провокатор? Брехло? Тролль? Судя по комменту все вместе. Еще и слабоумное.
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Кое-как красней, когда врёшь, заднепроходная! "Немає таблетки, яка вилікує хворого від коронавірусної хвороби", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 679
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Ще невідомо - лише 2 чи 3 людини спробували в Італії і 20-25 в Китаї. зараз тестують ще з десятки паціентів.
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21 век! грош цена всей медецинской и фармакологической мировой отрасли.....
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Ты же обещал когда главсанэпидспецврачем назначили.
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Если еще кто-то не понял, то проблема коронавируса - это в первую очередь проблема информационного зомбирования масс.
Все построено как в старом добром ролике про "расятого мальчика", только теперь вместо мальчика - коронавирус. Один в один.
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А бяня с богуцкой? Правда после такого ужаса небо покажется с овчинку. Но про короновирус можно будет забыть.

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Ліків від вірусів немає (крім вакцинації). Але є дихальні вправи (по Толкачову, повне дихання йогів, пр.), які допоможуть у боротьбі з будь яким вірусом (грип, ГРВІ) у т. ч. і з коронавірусом. Робити їх можна і треба як профілактику, так саме як і під час хвороби. І це буде мати в 1000 разів більший ефект, ніж паніка та карантин, що паралізує усю державу. З таким карантином люди почнуть з голоду помирати, а не од вірусу.
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Немає такої таблетки яка вилікує і простий грип.
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