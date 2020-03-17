 "Немає таблетки, яка вилікує хворого від коронавірусної хвороби", - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час позачергового засідання Ради.
"Немає таблетки, яка дає змогу вилікувати хворого від коронавірусної хвороби. Тому не потрібно реагувати на поширення тієї інформації, що є в мережі "Інтернет" про те, що продають якісь унікальні таблетки, які лікують коронавірусну хворобу. Це шахрайство", - підкреслив Ляшко.
За його словами, на подібні повідомлення шахраїв влада готова жорстко реагувати.
Все построено как в старом добром ролике про "расятого мальчика", только теперь вместо мальчика - коронавирус. Один в один.